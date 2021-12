Så har svenskarna rest under julhelgen

Resandet i Sverige minskade något under vecka 51 jämfört med veckan innan. Enbart resor till, från och inom Jämtlands län där den populära alpinsportorten Åre ligger, ökade under julveckan. Mest minskade resandet till, i och från Stockholms län och Uppsala län. Det visar siffror från Telia crowd insights, en tjänst där Telia använt sig av anonymiserad mobildata från sina användare för att förstå hur människor rör sig i Sverige.

Det följer en trend där antalet resor som genomförs under jul traditionellt ligger lägre än under andra delar av året. Telias siffror visar dock på att resandet under 2021 varit högre än under 2020 när restriktionerna i Sverige var hårdare.

Telia har i sin data också tittat närmare på aktiviteten timman mellan midnatt och 01.00 den 26 december vid tre populära feststråk i Sverige. På Stureplan syntes en ökning av aktiviteten i området med 1 971 procent jämfört med 2020, en markant ökning. Nivån är dock fortsatt på en betydligt lägre nivå, 68 procent lägre, än samma dag under perioden 2011–2019.

På Avenyn i Göteborg syntes också en ökning om en betydligt mindre, 163 procent mer aktivitet. I Malmö i området Stortorget/Lilla torg syntes inte samma tydliga ökning – aktiviteten under midnattstimmen var bara 19 procent högre än under 2020.

Siffror från SL visar på samma tendens. Mellan 23 december och annandag jul genomfördes 1,66 miljoner spärrpassager inom Stockholms pendeltåg och tunnelbanor, jämfört med 1,18 miljoner spärrpassager under samma period 2020. Resandet är dock på en fortsatt lägre nivå än under samma period 2019, innan coronapandemin. Då genomfördes 2,27 miljoner spärrpassager under samma period.

Google för statistik över hur människor rört sig under pandemin via anonymiserad platsdata från sökjättens tjänster. Även Googles data visar att svenskarna i allmänhet befunnit sig på allmänna platser som köpcentrum och matbutiker i en lägre grad under julveckan än baslinjen, en femveckorsperiod mellan 3 januari och 6 februari 2020.

Svenskarna har dock varit ute och rört på sig mer i år än 2020 även enligt Googles data. Under perioden mellan mitten av november till julhelgen 2020 minskade besöken i shoppingcenter, matbutiker samt kollektivtrafiksstationer med 33 respektive 21 och 52 procent jämfört med baslinjen. Samma siffror under 2021 är 13, 12 och 40 procent.

Kanske föga förvånande visar Googles data att svenskarna befann sig i minst grad i offentligheten under julafton följt av juldagen. Under veckan som ledde fram till julen befann sig dock svenskarna i butiker i en högre grad än vanligt. Shopping på till exempel köpcentrum var som högst, 15 procent över baslinjen, den 22 december. Besök på matbutiker nådde sin kulm den 23 december, 38 procent över baslinjen.

Läs mer:

Så firar du nyår smittsäkert på festen