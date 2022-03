Så många svenska kvinnor och barn har återvänt från IS i Syrien

Fakta. Kvinnorna som återvänt från IS-lägren

Kvinna, 32 år, från Skåne, återvände i november 2020 med tre barn

Hon lämnade Sverige 2014 tillsammans med sin son. Till sonens pappa, som hon delade vårdnaden med, sa hon att hon skulle på semester till Turkiet. Hon återvände först sex år senare, tillsammans med tre barn. Förra året dömdes hon till fängelse för grov egenmäktighet med barn

49-åring från Västsverige, återvände i december 2020 med två barn

Kvinnan är äldst i gruppen kvinnliga återvändare och nu dömd för till sex års fängelse för grov krigsförbrytelse. Hennes tre söner dog i Syrien och hon återvände till Sverige med två döttrar. Hennes två andra döttrar är kvar i området.

26-årig kvinna från region Stockholm, återvände i december 2020 med tre barn

Hon åkte till området som tonåring och tillbringade drygt sex år i Syrien där hon fick tre barn. Hon har berättat att de under långa perioder har levt på flykt och haft svårt att få tag på mat. Barnen har bland annat upplevt flygattacker, sett vapen riktas mot deras mamma och levt omgivna av soldater.

28-årig kvinna och 26-åring från Västra Götaland, återvände i mars 2021 med tre barn

Tre systrar från samma stad åkte tillsammans till IS-kontrollerade områden år 2014. Två av dem återvände tillsammans. 28-åringen hade med sig två barn: en son född i Sverige och en som föddes under tiden i Syrien. Kvinnan lider av svår psykisk ohälsa och tvångsvårdas på rättspsyk. Den yngre systern hade med med sig en dotter.

32-årig kvinna från Västra Götaland, återvände i september 2021 med två barn

Kvinnan åkte till Syrien 2021 tillsammans med sin man och säger själv att hon trodde att hon skulle hjälpa föräldralösa barn. Under tiden i det IS-kontrollerade området fick hon tre barn. Från 2019 befann hon sig i kurdiskt fångläger där hennes yngsta barn dog på grund av utebliven sjukvård.

33-årig kvinna från Östergötland, återvände i september 2021 med fyra barn

Hon åkte till Syrien tillsammans med sin 15 år äldre man och deras två barn, då två och tre år gamla. Väl på plats fick de ytterligare två barn. Enligt uppgifter i LVU-utredningen har barnens pappa dött i strid.

26-årig kvinna från region Stockholm, återvände i oktober 2021 med två barn

19 år gammal reste kvinnan till Syrien 2014, samma år som IS utropade sitt kalifat, för att gifta sig med en annan svensk redan på plats. Under hennes första graviditet dog maken och hon gifte om sig. Under hennes andra graviditet dog även den andra maken.

27-åring kvinna från region Stockholm, återvände i oktober 2021 med fyra barn

Även hon var 19 år gammal när hon åkte till Syrien där hon tillbringade sju år. I rättsdokumenten säger hon att hon var ung och oförstående när hon tog beslutet att åka. När hon kom tillbaka till Sverige hade hon med sig både egna och sin systers barn.

28-årig kvinna från Västra Götaland, återvände i oktober 2021 med två barn

Kvinnan kommer från ett välbeställt hem och gifte sig med en man som reste till Syrien 2013 för att ansluta sig till IS. De fick sitt första barn i det IS-kontrollerade området. När maken dog gifte hon om sig med en annan man med rötter i Sverige och de fick två barn innan han dog. Det yngsta barnet dog 2018 bara några månader gammalt.

Källa: Förvaltningsrätten och DN