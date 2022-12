Så mycket starkare är en schimpans än en människa

Enligt Annika Troselius, informationschef på bolaget Parks and Resorts som äger Furuviksparken, sköts aporna av hänsyn till människors säkerhet. Att söva dem var inte aktuellt, eftersom det inte fanns tillräckligt med sömnmedel.

– Schimpanser är otroligt starka och det har med deras muskulatur att göra, hur muskelfibrerna är uppbyggda. Trots att de är stora och tunga är de otroligt viga och kan utan problem klättra snabbt upp i ett träd, säger Johan Lind, forskare på Stockholms universitet och som har studerat schimpansers beteende.

Han understryker dock att han inte vet om det var rätt eller fel av djurparken att skjuta schimpanserna.

– Oavsett är det väldigt sorgligt, säger Johan Lind.

Men hur kommer det sig att de är så starka?

Till skillnad från människor består schimpansernas skelettmuskulatur av en större andel snabba muskelfibrer. Det vill säga skelettmuskeltrådar som tack vare sin biokemiska sammansättning påverkar ett flertal funktioner, som sammandragningshastighet, styrkeeffekt och spänningsåteruppbyggnad.

– I dag tillåter inte laboratorier direktkontakt mellan människor och andra människoapor, bland annat på grund av risken för skador. Det finns forskare som blivit bitna i ansiktet och förlorat fingrar, säger Johan Lind.

Det finns många historier om schimpansers styrka och aggressivitet, exempelvis i samband med strider mellan olika gruppringar då två rivaliserande hannar kan vara totalt hänsynslösa mot varandra. Det finns till och med uppgifter på schimpanser som slitit testiklarna av varandra under sådana stridigheter.

– Förutom att de är otroligt starka skulle inte en utsatt schimpans bromsas av moraliska skäl. Men de är inga monster. Tvärtom är de väldigt fina och forskare har länge studerat vilda schimpanser. Men en schimpans som rymmer från en bur till helt okänd miljö när det är minus 15 grader ute kan så klart bli stressad och då kanske vara farlig, säger Johan Lind.

År 2017 gjordes ett försök att mäta hur pass mycket starkare en schimpans är än en människa. Studien, som presenterades i Proceedings of the National Academy of Sciences, visade att en schimpans i genomsnitt är 1,35 gånger starkare än en människa, och 1,5 gånger starkare när det kommer till förmågor som att hoppa eller dra.