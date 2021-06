Så mycket tycker myndigheterna att du ska röra på dig

Sammanfattningsvis handlar riktlinjerna, som riktar sig till alla åldersgrupper i Sverige, om att all rörelse räknas. De är baserade på Världshälsoorganisationen WHO:s globala riktlinjer som släpptes förra året.

”Riktlinjer i sig ger inte mer rörelse eller mindre sittande. Men de är viktiga för den nationella samordningen och ett stöd i det regionala och lokala arbetet. Därför har vi i arbetet med de svenska riktlinjerna fört dialog med nationella forskargrupper, organisationer och andra myndigheter”, säger generaldirektör Johan Carlson, i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar rörelsepauser, några minuter varje halvtimme sägs minska riskerna med att sitta stilla under lång tid. Ett av huvudbudskapen i riktlinjerna är att det är bättre med lite fysisk aktivitet än ingen alls.

Vuxna rekommenderas pulshöjande fysisk aktivitet i minst 150–300 minuter i veckan. För barn gäller i snitt 60 minuter per dag, enligt riktlinjerna. Småbarn, under sex år, bör under vaken tid inte begränsas mer än nödvändigt.

”Långa perioder av stillasittande i till exempel barnvagn eller barnstol bör brytas av och ersättas med någon form av rörelse”, skriver Folkhälsomyndigheten.

Läs mer:

Svenskarna rör sig mindre under coronakrisen – under kriget var det tvärtom

FHM: Pandemin slår hårt mot redan utsatta