Så olika är regionernas system för vaccinbokning

Vaccineringen mot covid-19 ute i regionerna fortgår och många har börjat beta av fas 4, den sista vaccinfasen som omfattar personer mellan 18 och 59 år.

Antal vaccinerade med minst en dos i Sverige var på fredagen drygt 3,4 miljoner och för allt fler börjar det bli aktuellt att boka in tid för att få den andra vaccindosen, som krävs för att få fullt skydd mot viruset.

I en enkät som DN har skickat ut framgår att regionernas system för bokning av andra vaccindosen varierar stort. I Region Norrbotten, Östergötland och Jönköping bokas dos två in i samband med att den första dosen ges.

Metoden har varit mycket effektiv, uppger Region Jönköping för DN.

”Här har runt 99 procent av de som tagit dos 1 och fått tid för dos 2 valt att ta den hittills”, skriver pressavdelningen i ett mejl.

I Norrbotten förs bara statistik över hur många som vaccinerats, inte hur många som av olika anledningar inte tagit dos två. Men man uppger ändå att deras system för att boka in den andra dosen fungerar väl.

”Redan vid dos 1 vet du när du ska ta din andra dos. Vi hoppas att det sättet att boka tider underlättar och minskar risken för att dos 2 glöms bort” skriver Region Norrbottens pressavdelning.

I Region Uppsala kallades invånare som är 50 år och uppåt till vaccination med två förbokade tider.

– Sedan har det funnits möjligheter för individerna att boka om genom att ringa ett callcenter och vi har också uppmanat de som inte vill vaccineras att boka av tiden, säger regionens vaccinsamordnare Margareta Öhrvall.

Lösningen har fått mycket positiva betyg, säger hon.

– Väldigt många har sagt ”åh vad bra det här har varit, jag har verkligen väntat på det här”. Det är också förvånansvärt få luckor i vaccintäckningen. I gruppen över 65 år har vi tillsammans med två andra regioner legat högst, 92 procent vaccinationstäckning, och det ser vi ändå som ett betyg för att ja, det här har ju funkat.

När vaccineringen nu går ner i åldrarna – på tur står gruppen 45-49 – så ändrar Region Uppsala om systemet. Ansvaret för att boka in vaccinering lämnas över till individen, på antagandet att den digitala färdigheten är högre i lägre åldrar.

– Vi har vänt och vridit på det här och jag menar att allt har för- och nackdelar. En nackdel med det system vi hade innan är att det är ganska trögt. Först ska vi boka in en tid, sedan skicka ut ett brev med posten och sedan ska man få brevet ungefär en vecka innan man vaccineras, så det finns en seghet i det här, säger Margareta Öhrvall och fortsätter:

– Antagandet är att folk är rörligare, man vill bestämma egna tider, och hade det inte varit sommar hade vi kanske tänkt annorlunda. Många studenter och personer över 18 är rörligare när det är sommar och beslutet är fattat på rimligt goda grunder, fast bevis har vi inte.

I Stockholm, där det på fredagen blev möjligt för personer födda 1976 att boka vaccinering, är det personen själv som bokar tider via regionens app Alltid öppet. Den som bokar måste själv ha klart för sig vilket datum den första dosen gavs och vilket vaccin man fick.

För de som ska ta andra dosen skickar regionen ut sms-påminnelser. Tjänsten är anpassad till de olika vaccinernas rekommenderade dosintervall och sms:et skickas ungefär en till två veckor innan den andra vaccindosen ska bokas.

”Sms:et är ju en form av kallelse att det är dags att boka in den andra dosen. Alternativen skulle ju vara via brev eller telefon, och bedömningen då har varit att sms är det mest effektiva sättet för både individen och regionen. Dessutom har nästan alla som vaccinerats vid en vaccinationsmottagning bokat via appen Alltid Öppet, så den färdigheten har troligen de allra flesta. Har man av olika anledningar inte möjlighet att boka den andra dosen via Alltid Öppet, så finns telefontjänsten” skriver regionen i ett mejl.

