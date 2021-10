Så planerar regionerna – då kan alla över 65 år få tredje sprutan

Fakta. Så gjordes enkäten

Mejl med tre frågor skickades ut till alla regioner fredagen den 29 oktober. De som svarat via mejl (17 av 21 regioner) är pressansvariga eller vaccinsamordnare i regionen. I två fall (Gävleborg och Gotland) har DN inte fått svar på mejl utan har fått information genom regionernas pressmeddelanden. I ett fall hämtades uppgifterna in per telefon (Dalarna). Svaren har kommit in 29–30 oktober.