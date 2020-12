Så presterar svenska elever i matte och naturvetenskap

Fakta. Timms

● Timss är en förkortning för Trends in International Mathematics and Science Study.

● Undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8.

● Genomfördes första gången 1995 och därefter vart fjärde år: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 och 2019. Resultaten presenteras varje gång påföljande år.

● Resultaten, antal poäng, i varje delprov är inte jämförbara mellan ämnena och inte heller mellan årskurserna. Det går alltså inte att jämföra poängen i matematik årskurs 4 med dito i årskurs 8.

● Sverige har deltagit med åttondeklassare varje omgång sedan 1995 (med undantag för 1999) och med fjärdeklassare sedan 2007.

● Ansvarig är forskningsorganisationen The International Association för the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Skolverket är ansvarigt för det svenska genomförandet.

● IEA undersöker också gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik: Timss Advanced. Den genomförs mer sällan och var inte aktuell 2019.

Källor: IEA och Skolverket