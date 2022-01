Så rustas Sveriges cyberförsvar

Flera ukrainska statliga webbplatser låg nere på fredagen efter vad som beskrivs som en omfattande hackarattack mot landet. Sajterna för flera departement och myndigheter slogs ut. Webbplatsen för Ukrainska utrikesdepartementet ersattes med ett budskap om att data om landets medborgare skulle läckas. ”Vänta er det värsta”, löd budskapet som skrevs på polska, ryska och ukrainska, rapporterar AP.

Vem som låg bakom attacken är inte känt. Men parallellt med att spänningen runt den rysk-ukrainska gränsen ökar, med en stor rysk mobilisering, intensifieras också förberedelserna för fruktade cyberattacker.

Det gäller framför allt i just Ukraina, ett land som tidigare fått samhällsviktig infrastruktur attackerad. Både 2015 och 2016 riktades avancerade hackarattacker mot landets elnät, som ledde till långvariga avbrott som var komplicerade att lösa. Ukraina pekade ut ryska staten som ansvarig. Ryssland kallade anklagelsen ogrundad.

Nu har både USA och Storbritannien, som ett svar på upptrappningen, skickat experter inom it-säkerhet till Ukraina för att bemöta nya digitala attacker. Enligt New York Times källor inom amerikanska myndigheter har ryska it-attacker mot ukrainska system aldrig riktigt upphört, men har intensifierats de senaste månaderna. Ett möjligt scenario, skriver tidningen, är att storskaliga attacker riktas mot landet i syfte att få den sittande regeringen att framstå som svag, möjligen som en förberedelse för en invasion. Varken Storbritannien eller USA vill i detalj beskriva hjälpen, men Bidenadministrationen uppges överväga att utöka hjälpen med personer från United States Cyber Command, ett förband specialiserat på it-operationer.

Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Sverige, ser hotet från Ryssland som allvarligt och övervakar situationen.

– Vi följer detta väldigt, väldigt noga, säger Fredrik Börjesson, it-säkerhetsstrateg på Must.

Must vill inte berätta exakt vilka åtgärder som vidtas just nu, men Fredrik Börjesson pekar på att intrång och attacker tidigare har spårats till just Ryssland, ett av de länder som anses ha hög förmåga till sådana operationer.

– Grupper kopplade till Ryssland har genomfört sofistikerade attacker mot myndigheter och samhällskritisk infrastruktur i ett antal länder i väst, säger han och fortsätter:

– Cyberattacker pågår tyvärr mot Sverige hela tiden. Attackerna riktar sig inte bara mot privatpersoner och småföretag, utan även mot stora företag och samhällskritisk infrastruktur.

Även i Sverige ökar satsningarna på det militära cyberförsvaret. I veckan blev det klart att Försvarsmakten öppnar ett nytt it-försvarsförband i Linköping. Det är landets andra förband i detta slag, en betydande utbyggnad av kapaciteten.

– Det nya förbandet kommer avsevärt att öka Försvarsmaktens robusthet och kapacitet för defensiva och offensiva cyberoperationer, sa överbefälhavare Micael Bydén på Folk och försvars rikskonferens.

”Offensiva cyberoperationer” är en omskrivning för att själv utföra hackarattacker mot sin fiende, att inte bara försvara sig. Gränsen är inte solklar – för att träna sig på försvar behöver en tekniker studera och förstå metoder för angrepp. Men det är inte hela bilden. De värnpliktiga som sedan en tid utbildas inom it-säkerhet – de så kallade cybersoldaterna – tränas i både angrepps- och försvarsmetoder.

– Båda behövs, säger Patrik Sternudd, it-ingenjör på Försvarsmaktens ledningsstab.

I somras blev den första kullen av svenska cybersoldater färdiga, 30 personer som har genomgått en elva månader lång utbildning. Antalet ska öka, så att runt 60 snart utbildas parallellt. Utbildningen genomförs delvis på KTH, men jämfört med civilingenjörsutbildningar inom it-säkerhet, som är vanligt i privat sektor, är elva månader en mycket kort tid. Patrik Sternudd säger att den ska ses som en grundutbildning.

– Vi hoppas att det här blir ett sätt att få fler individer som annars inte hade tänkt sig en karriär i it-säkerhetsbranschen. De kan gå vidare, få jobb och vässa sin kompetens, vilket gör dem relevanta och ännu duktigare när de kommer tillbaka till Försvarsmakten för repetitionsutbildning eller tjänstgöring.

Bild 1 av 2 Patrik Sternudd. Foto: Anette Nantell Bild 2 av 2 Foto: Anette Nantell Bildspel

Men cybersoldaterna är, trots att de har blivit mest omskrivna, bara en av flera satsningar på specialiserade cyberförsvarsutbildningar inom försvaret. Särskilt utbildade ”cyberförsvarsofficerare” ska bli en del av Försvarsmaktens centrala funktioner och under året startar en specialiserad specialistofficersutbildning, inriktad mot cyberförsvar.

– Ambitionen är att vi ska få en speciell profil inom officersprogrammet på Försvarshögskolan, säger Patrik Sternudd.

Det är en glödhet marknad för experter inom it-säkerhet. Hur ska ni locka dem?

– Vi lockar med meningsfullt arbete. Att man får göra nytta för samhället, och inte minst genom tekniska utmaningar. Vi har unika mandat, unika arbetsuppgifter. Och man får lägga den tid som behövs på uppgifterna, vi måste vara bäst.

Unika uppgifter, vad kan det vara?

– Ingen annan myndighet ansvarar för det militära försvaret, här möter man de allra mest kvalificerade aktörerna.