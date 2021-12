Så ser FHM:s scenarier ut för vintern – smittopp i januari

Smittspridningen i Sverige är mindre omfattande än i grannländerna och flera andra delar av Europa. Men de senaste veckorna har en snabb ökning skett, enligt Folkhälsomyndigheten.

Och utvecklingen kommer att fortsätta enligt de tre nya scenarier som myndigheten på tisdagen presenterade för vintern. Dessa löper fram till den 20 mars och stakar ut möjliga förlopp, men ska inte ses som prognoser.

– Våra nya scenarier tyder på att smittspridningen kommer öka än mer omfattande och att läget därför försämras ytterligare de närmaste veckorna, säger Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndigheten har bland annat tagit hänsyn till årstidsvariationer, vaccinets effektivitet mot omikron och den nya variantens högre smittsamhet. Myndigheten gör antagandet att omikron är 25 procent mer smittsam än delta, även om det fortfarande finns en del osäkerhet kring frågan.

I det mest gynnsamma scenariot är vaccinet ungefär lika verksamt mot omikron som mot deltavarianten – med omkring 70 procents effektivitet.

– Preliminära data pekar på att med en tredje dos kan man nå upp till så pass höga nivåer, säger Karin Tegmark Wisell.

– Även om vi inte vet fullt ut hur omikron kommer att påverka vet vi ändå att vaccinet har en avgörande effekt på hur den här smittspridningen kommer att se ut.

Smittspridningen kommer i scenario 0 ändå att öka och nå en topp med omkring 3 700 fall per dag i mitten av januari. Oavsett scenario är det då vintervågen når sin topp. I den värsta modellen är den dock betydligt brantare, med nästan 13 400 dagliga fall som mest.

I alla tre alternativ syns också en ökad belastning på hälso- och sjukvården.

”Det ökande antalet fall i resulterar i ett väsentligt ökat antal personer med behov av slutenvård på vanlig vårdavdelning och i intensivvård”, skriver myndigheten i rapporten.

– Sammantaget är situationen illavarslande, säger Karin Tegmark Wisell.

I scenario 0 är inläggningarna betydligt färre än i övriga möjliga alternativ. Då kommer som mest 14 nya covidpatienter läggas in på iva per dag under januari. I scenario 2, som bedöms som det minst sannolika i nuläget, syns en topp på drygt 50 nya iva-patienter dagligen.

