Så ska 5G-näten byggas i Sverige

Sveriges utbyggnad av nästa generation av mobilnäten, 5G, har försenats av striden om kinesiska Huaweis utrustning ska få användas. Men frågan är nu avgjord – det blir ett förbud mot Huawei – och nu börjar de svenska operatörernas 5G-planer klarna.

DN har ställt frågan om hur utbyggnaden ska fortskrida till Telia, Tre, Telenor och Tele2. Som väntat är de första satsningarna tydligt fokuserade på de stora städernas centrala delar.

Telenor skriver i sitt svar att 5G ”delvis” har aktiverats i 37 städer men fortsätter: ”Mest utbyggt är det i Stockholm. Vi kommer att fortsätta rulla ut 5G i centrala Stockholm och Göteborg under senhösten och vintern.” Senare, under våren 2022, ska Telenors utbyggnad fortsätta i fler större orter.

Tele2 och Telenor delar sedan länge nät, som byggs via ett gemensamt bolag. Man kan därför räkna med i princip identisk täckning, oavsett vilken av de två operatörerna man använder.

Telia har redan viss 5G-täckning i 22 städer, där Skövde och Kalmar är de senaste tillskotten. Men hur utbyggnaden ska fortsätta och när en viss ort kan få 5G-täckning hålls hemligt.

Den tydligaste planen redovisar operatören Tre, som i dag uppger att dess nät täcker 16 procent av Sveriges befolkning. Även Tre satsar i första hand på större städer: ”Under 2021 bygger vi först ut i stadskärnorna Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Helsingborg, därefter satsar vi i första hand på övriga städer med fler än 20 000 invånare”, skriver presstjänsten.

5G-näten har flera fördelar jämfört med 4G och äldre tekniker. Högre hastighet på dataöverföringen, så filer kan laddas hem snabbare, är en del, men inte hela bilden. Signaler ska också gå fram med minimal fördröjning, vilket är viktigt för allt från onlinespel till att styra maskiner över mobilnäten i realtid.

5G kan också hantera betydligt fler uppkopplade apparater inom ett geografiskt område, utan att nätet överlastas. Det handlar inte bara om fler uppkopplade mobiler och datorer, utan om att alla tänkbara maskiner, allt från fordon till sensorer i byggnader och andra apparater, väntas bli anslutna via mobilnät i framtiden.

Enligt operatörernas planer tycks 2023 bli året då Sverige får bred 5G-täckning. ”Planen är att 99,9 procent av Sveriges invånare ska ha tillgång till 5G under 2023”, skriver Telenor till DN. Telia uppger att 90 procent av befolkningen ska nås under detta år, medan Tre säger att majoriteten av dess kunder år 2023 ska ha tillgång till höghastighetsinternet via 5G.

Den senaste uppgiften från Post- och telestyrelsen, PTS, om hela landets täckning är från i oktober i fjol.

– Utbyggnaden var då mycket lokal och centrerad kring större orter, med några få undantag. Vi räknade då med att 18 procent av befolkningen hade 5G-täckning, säger Jan Boström, tekniskt sakkunnig på PTS.

Då hade operatörerna dock inte fått tillgång till de viktigaste radiofrekvenserna för 5G, vilket var en en begränsande faktor. Men tidigare i år auktionerades frekvenserna ut och alla de fyra stora – Telia, Tele2, Tre och Telenor – fick vad de behövde för att bygga vidare.

Mycket talar för att det kommer gå snabbare än när 3G-näten uppgraderades till 4G för runt tio år sedan.

– Uppgraderingen är enklare den här gången. Då behövde de bygga en hel del nya master, nu kan de till stor del bygga på befintlig infrastruktur. I stället för att bygga nytt, vilket ofta kräver bygglov, kan de byta elektronik i de master som redan finns. Det blir ett enklare projekt, så vi väntar oss att det ska gå relativt fort, säger Jan Boström.

Hur snabbt 5G byggs ut i landet är helt upp till de privata operatörerna. Sverige har valt att förlita sig på marknaden och lät operatörer köpa 5G-radiofrekvenserna utan krav på motprestation. Man har tidigare ställt krav på ökad täckning vid auktioner av frekvenser som är särskilt lämpade för bred mobiltäckning, men kraven säger inget om täckningen ska vara 5G eller 4G.

– Vi har gjort bedömningen att mobiloperatörerna har stort intresse av att göra 5G-uppgraderingen på kommersiell grund och att den därför kommer ske automatiskt, så att säga. Det finns inget som hindrar den, säger Jan Boström.

Jämfört med många andra länder ligger Sverige relativt sent i utbyggnaden av 5G, delvis på grund av att striden kring Huawei försenade utdelningen av de viktiga radiofrekvenserna. Exempelvis öppnades Tysklands första 5G-nät redan 2019 och operatören Deutsche Telekom sa i våras att 90 procent av den tyska befolkningen ska ha 5G-täckning redan i år.