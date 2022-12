Så ska läkare lockas till vårdcentralen – S och KD i duell

Vilka är de största utmaningarna inom primärvården?

AAJ: Den dåliga arbetsmiljön inom primärvården på många håll. Framförallt saknas distriktsläkare och distriktsköterskor och det leder till stress för personalen. Patienter upplever dålig tillgänglighet till vården och söker sig i många fall till akutmottagningen istället. Vården blir då inte ändamålsenlig och den kostar mer när fler besök krävs utan att det egentligen borde behövts. Under den närmaste tioårsperioden ska en omfattande utbyggnad av primärvård ske så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Det uppnås genom fler allmänspecialister, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och att primärvården har ett lokalområdesuppdrag som också innefattar hälsofrämjande arbete.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) ser ”den dåliga arbetsmiljön” som primärvårdens största dilemma. Foto: My Matson

LH: Primärvårdens största dilemma är att man måste ha tillräckligt med personal – i hela landet. Primärvården är ju det som man kan kalla för den första linjen, patientens första kontakt, och då måste det finnas nära. Då kan inte all primärvård finnas i centralorterna och de största städerna exempelvis, även om det skulle räcka på totalen. Det är en jätteutmaning, men väldigt viktigt. Vi ser i dag stor brist på såväl allmänläkare som distriktssköterskor till primärvården.

Lena Hallengren (S) är tidigare Socialminister. Hon ser personalbrist i primärvården som den enskilt största utmaningen. Foto: Nicklas Thegerström

Hur ska läkare lockas till vårdcentraler?

AAJ: Det är viktigt att stärka primärvården och ha den som grund för den goda och nära vården. Socialstyrelsen har satt tak om 1100 patienter ska vara listade hos en distriktsläkare för att få en mer rimlig arbetssituation för läkarna inom primärvården. Det är positivt att många regioner redan satt upp mål i den här riktningen. Avgränsade uppdrag (mindre patientlista) möjliggör en bättre arbetssituation för vårdens medarbetare. Regeringen vill följa upp rätten till fast läkarkontakt och i det ta hänsyn till demografiska skillnader. Vi vill även pröva frågan om att ha fast läkarkontakt inom specialistvård där vårdförloppet är utdraget.

LH: Det är en jätteviktig fråga där det inte finns en enkel lösning. Arbetsvillkoren för en allmänläkare med hur många patienter har man listade på sin hälsocentral är en viktig del. För att det ens ska finnas folk att anställa måste alla regioner, och privata vårdföretag bidra till att det finns AT- och ST-tjänster. Vi tog under förra mandatperioden, via vårdkompetensrådet, fram en fördelningsnyckel över hur många sådana tjänster det behöver finnas. Vi hade också ett ekonomiskt stöd som fördelades regionerna gjorde sin del.

Vilken vård ska papperslösa och asylsökande ha rätt till?

AAJ: Idag kan papperslösa få vård som inte kan anstå, mödravård och vård vid abort. Regionerna kan också själva erbjuda vård i större omfattning än vad lagen kräver. Regeringen har i dag inte tagit ställning till någon förändring i den frågan.

Och vad tycker du?

Jag har ingen ytterligare kommentar.

LH: Socialdemokraterna har inga förslag för att förändra nuvarande regelverk. Både vuxna asylsökande, och så kallade papperslösa, har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som inte kan anstå. Med det menas att det skulle få allvarliga följder om man skulle vänta. Men det är ju inte politikerna som ska göra en lång lista utan det är vårdprofessionen som gör en sådan bedömning. Jag vill däremot understryka att barn har rätt till samma vård som alla andra barn.

Begreppet ”vård som inte kan anstå” är kritiserat av bland annat läkarförbundet för att det är ett politiskt begrepp och inte ett medicinskt.

Jag kan absolut förstå att det blir svårt. Samtidigt menar vi att det inte är rimligt att personer som egentligen inte har rätt att vara här har tillgång till hela vårt sjukvårdssystem, även om det blir gränsdragningsproblem.

Psykisk ohälsa tycks öka bland unga. Vad drar ni för slutsatser?

AAJ: Arbetet med att stärka den psykiska hälsan måste prioriteras. Vi satsar på förebyggande genom åtgärder för att främja fysisk aktivitet och motverka ofrivillig ensamhet. Vi satsar också på suicidprevention. En ”haverikommission” ska tillsättas när en person har begått självmord, för att bl.a. socialtjänst, skola, polis och sjukvård ska göra en utredning av vad som kan ha brustit. Det är socialminister Jakob Forssmed ansvarar för folkhälsa och psykiatri i den nya regeringen.

LH: Det här måste ett helt samhälle tänka på om man ska komma till rätta med psykisk ohälsa, inte minst I skolan. Den press och stress som barn och unga utsätts för: vad betyder betygssystemet? Vad betyder sociala medier? Vad betyder det när man inte är en i gruppen? Det här är frågor som är omfattande, och det handlar om att möta de frågorna från hela samhällets sida. Jag hoppas också att nuvarande regering tar vidare det arbete vi satt igång där 28 myndigheter utifrån sitt respektive ansvar arbetar med att stärka den psykiska hälsan i hela befolkningen.

Pandemin satte ljuset på brister i sjukvården åt personer på äldreboenden. Vilka kvarstår, och hur vill ni åtgärda de bristerna?

AAJ: Coronakommissionen fastslog att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till och jag vet att förbättringar på det här området är en prioriterad fråga för äldreminister Anna Tenje. Den här regeringen vill bland annat tillsätta en utredning om att ge kommuner möjlighet att anställa läkare i den kommunala vården. Att kommunerna ska ha möjlighet till en medicinskt ledningsansvarig läkare. Utredningen ska vidare analysera och lämna förslag på hur fler läkare ska vilja arbeta inom den kommunala vården.

LH: Bor man på ett särskilt boende för äldre måste man ha tillgång till rätt vård när den behövs. Det är ingen tvekan om att det är kompetensförsörjningen som är den absolut största utmaningen. Under den gångna mandatperioden gjorde vi flera insatser för att höja statusen på undersköterskeyrket och för att ge fler möjlighet att utbilda sig tack vare äldreomsorgslyftet. Vi tillsatte också den viktiga äldreomsorgslagsutredningen som presenterade sina förslag i somras. Det är nu viktigt att den nya regeringen tar dessa förslag vidare.