Så stor är sprickan i stödet för Andersson

Det finns stora spänningar mellan partierna i båda de regeringsunderlag som har formerats inför höstens val.

Ulf Kristersson (M) hoppas att bli statsminister med stöd av ett parti som han fram till nyligen överhuvud taget inte ville ha med att göra.

Socialdemokraten Magdalena Andersson å sin sida lutar sig mot partier som ännu inte suttit i samma förhandlingsrum.

Men hur stora är motsättningarna i praktiken, bakom retoriken? Ett sätt att besvara frågan är att titta på de voteringar som hålls i riksdagen. Hur lika eller olika röstar partierna? Det säger inte allt om partiernas möjligheter att samarbeta men ger ändå ett mått på avståndet mellan dem i konkreta sakfrågor.

DN har därför i samarbete med Datastory sammanställt och analyserat data från riksdagen. Vi har också byggt ett digitalt verktyg på DN.se där du själv kan jämföra partierna.

I en tidigare artikel analyserades relationerna mellan partierna som vill se Ulf Kristersson som statsminister: förutom Moderaterna är det Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. En slutsats var att M och SD tydligt har närmat sig varandra, sett till hur de röstar i riksdagen.

På Magdalena Anderssons sida handlar det om Vänsterpartiet, Centern och Miljöpartiet, plus förstås Socialdemokraterna. Här finns den tydligaste motsättningen mellan C och V, något som blev uppenbart under båda de regeringskriser som utspelade sig under fjolåret.

”Största avståndet på Magdalena Anderssons sida är det mellan C och V, men siffrorna visar att det är mindre än man kunde tro”

Voteringarna i riksdagen visar dock att det finns många partier som står längre ifrån varandra än C och V. Det är faktiskt vanligare att Annie Lööf och Nooshi Dadgostar röstar lika, än att Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson gör det. Och då är ändå M-SD den avgörande axeln i moderatledarens strategi för maktskifte.

De senaste åren har C och V hamnat på samma sida i strax under hälften av voteringarna. Under riksdagsåret 2020/21 var den exakta andelen 48 procent. Motsvarande siffra för M och SD var 44 procent. Enigheten har varit ännu lägre mellan L och SD, en annan länk i Kristerssons koalitionsbygge.

Jan Teorell är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

– Det största avståndet på Magdalena Anderssons sida är det mellan Centern och Vänsterpartiet, men de här siffrorna visar att det är mindre än man kanske kunde tro. Det är inte så enkelt som att C och V är några absoluta motpoler i riksdagen, säger han.

Så ofta har de röstat likadant i Riksdagen Centerpartiet och Vänsterpartiet (procent). * Siffrorna för 2021 /22 är preliminära eftersom riksdagsåret fortfarande pågår. Källa: Datastory/Riksdagen. Data sammanställd och bearbetad av Datastory.

Testa själv: Vilka skulle kunna bilda regering om det vore val i dag, och hur lika har de röstat?

Jan Teorell har ägnat sin forskning bland annat åt att analysera voteringsmönster, exempelvis i rapporten ”Strid och samverkan i den parlamentariska demokratin”. Han har även tagit del av den data från riksdagen som DN och Datastory har sammanställt.

Han påpekar att Januariavtalet måste vägas in i bedömningen. Enigheten mellan C och V ökar från 2018/19, då avtalet mellan S, MP, C och L kom på plats.

– Förklaringen är nog att Januariavtalet faktiskt inte var ett så tydligt högerprojekt som det ibland har framställts som. Det innehöll mycket socialdemokratisk och miljöpartistisk politik som låg nära Vänsterpartiet men som Centern också fick ställa upp på, säger Jan Teorell.

Januariavtalet upplöstes när Liberalerna tackade för sig under regeringskrisen i somras. Därefter har faktiskt enigheten mellan C och V i voteringarna ökat ytterligare. Det är dock vanskligt att dra slutsatser innan hela riksdagsåret 2021/22 är avverkat.

Rysslands anfall på Ukraina har satt fokus på försvaret och säkerhetspolitiken. Data om voteringarna tyder på att S står närmare C än V i utrikesfrågor. I försvarspolitiken är samstämmigheten mellan de tre partierna större. Dessutom har alla åtta riksdagspartierna nu enats om ramarna för den långsiktiga upprustningen.

I och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har försvaret hamnat i nytt fokus får såväl Magdalena Anderssons regering och övriga riksdagspartier. Foto: Johan Nilsson/TT

Siffrorna från riksdagen ger verkligen skäl för att tala om ett rödgrönt block bestående av S, V och MP. Av naturliga skäl har regeringspartierna S och MP röstat i princip helt lika de två senaste mandatperioderna. Men bägge partierna står också nära V i många frågor. I runt 70 procent av omröstningarna de två senaste mandatperioderna har de tre rödgröna partierna tryckt på samma knapp. En bidragande orsak var förstås att de hade ett fullskaligt budgetsamarbete 2014-2018, men enigheten är ungefär lika stor därefter. Trots att Januariavtalet ställde V vid sidlinjen.

Bägge regeringsunderlagen innehåller tydliga motsatspar: i Lag Andersson är det C och V, i Lag Kristersson är det L och SD. Det är inte bara en ideologisk fråga utan syns alltså även tydligt i den sakpolitik som riksdagen röstar om.

”Det är nog ännu svårare att få ihop C och V om den ekonomiska politiken, än att få ihop L och SD”

Men, påpekar Jan Teorell, alla frågor väger ju inte lika tungt. Den dimensionen försvinner när man jämför alla voteringar rakt av utan att vikta dem. Till exempel är den ekonomiska politiken det viktigaste verktyget för varje regering oavsett färg.

– Min bedömning är att det nog är ännu svårare att få ihop C och V om den ekonomiska politiken, än att få ihop L och SD. Med tanke på att så mycket handlar om budgeten så tror jag att den tröskeln är lite högre för Magdalena Andersson än för Ulf Kristersson, säger Jan Teorell.

När det gäller C och V är till exempel skattenivåerna, arbetsgivaravgifter och ersättningen till arbetslösa sådana tydliga konfliktytor.

Men Jan Teorell påpekar att annat också spelar roll, som förhandlingsvana, personkemi och upparbetade kanaler. I det avseendet har Socialdemokraterna, och inte minst Magdalena Andersson själv, en gemensam historia med både V och C som kan få betydelse för fortsättningen.

Fakta. Voteringar i riksdagen ■ Via riksdagens hemsida finns data om alla voteringar allmänt tillgängliga. Voteringar är de omröstningar där riksdagen som helhet tar ställning för eller emot förslag. Det kan vara förslag från regeringen (propositioner) eller från riksdagspartierna (motioner, reservationer etc). ■ DN har tillsammans med Datastory sammanställt riksdagens data och presenterar dem på grafiksidan Hur ska Sverige regeras? – där du har möjlighet för dig att själv jämföra partierna med varandra. ■ Riksdagen voterar genom att ledamöterna trycker på någon av tre knappar: grönt för ja, rött för nej och gult för avstår. Alla riksdagsbeslut fattas dock inte genom votering. Faktum är att flertalet tas utan att någon begärt en votering där rösterna räknas. Det kallas då för att beslutet tagits med acklamation. ■ Att två partier röstar lika behöver inte betyda att de är överens i sak eller att de samarbetar. Att båda röstar nej kan bero på att bägge partiernas förslag har fallit i en förberedande votering, förslag som sinsemellan kan ha varit olika. Två partier kan också avstå utan att för den skulle tycka lika i sakfrågan. ■ DN har i denna sammanställning även räknat in de fall där partiernas ledamöter röstat avstår. I de fall där någon ledamot har röstat emot partilinjen har DN tagit fasta på hur partiets majoritet har röstat. ■ Vilka beslut riksdagen fattar bestäms till stor del av vilka propositioner regeringen lägger fram. Det kan därför vara vanskligt att jämföra siffrorna mellan olika regeringar. ■ När voteringsdata sammanställs på detta sätt så väger alla omröstningar lika. I verkligheten har olika frågor förstås olika tyngd. Till exempel har beslutet om utgiftsramar och skatteintäkter i statsbudgeten mycket större betydelse än de flesta andra frågor på riksdagens bord.

