Så togs de svenska klimatmålen fram: ”En kompromiss som var tillräckligt smaklig för alla parter”

Fakta. Klimaträttvisa, equity

I Parisavtalet från 2015 enades världens länder kring den så kallade rättviseprincipen, the principle of equity.

Den innebär bland annat att rikare länder – som historiskt har bidragit mest till de höga halterna av växthusgaser i atmosfären – ska ta täten i omställningen och använda en mindre del av det gemensamma utrymmet i koldioxidbudgeten.

Equity genomsyrar Parisavtalet, bland annat står det:

”This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.”

Global rättvisa är avgörande för att omställningen ska kunna ske. Inte minst för att fattigare länder ska kunna utveckla sådan basal infrastruktur som rikare länder sedan länge tar för given, till exempel bygga vägar och sjukhus och ge befolkningen tillgång till rent vatten.

Mellan åren 1990 och 2015 släppte den rikaste procenten av världens invånare ut dubbelt så mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning.