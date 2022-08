Så vill Malmöpoliserna stoppa nyrekryteringen till gängen: ”Fler poliser räcker inte”

Malmö, juni. Kvinnan är rasande. Förskolans personal jagade nyss bort några tonårspojkar som hade klättrat in över staketet för att röka cannabis på gården, när barnen sov i sina vagnar. Förskolan ligger i en stadsdel som varit hårt drabbad av skottlossningar, knarkhandel och sprängdåd. Kvar på marken ligger en fryspåse med fyra förpackningar cannabis som kvinnan och hennes kollegor nu väntar på att polisen ska hämta.

Ett kvarter därifrån springer områdespolisernas gruppchef Johannes Dontsios efter killarna som tros ha varit på förskolan. Han är irriterad, killarna verkar komma undan.

Men så hörs höga skrik och svordomar. En av killarna ligger på marken samtidigt som en av Johannes Dontsios kollegor tömmer fickorna på hans shorts. Pojkens vänner väntar bredvid och en uppmanar honom att sluta skrika mot polisen: ”ta det lugnt och gör som de säger!”

Hundföraren Jonas Eriksson kommer ut ur buskarna med en påse som innehåller flera förpackningar cannabis. Foto: Anders Hansson

Hans ansiktsdrag är fortfarande ett barns. I hans fickor finns rester av cannabis. Det är en kille som precis börjat ett långt sommarlov. En av poliserna i gruppen, Josefine Andersson, hälsar på pojkarna med förnamn. Hon vet vilka de är eftersom två har äldre bröder som ses som tongivande bland de kriminella i området. En av dem sitter just nu häktad misstänkt för ett våldsamt rån.

– Jag lovar att jag inte har rökt. Min mamma köper hem pissprov som jag får ta varje dag, bedyrar lillebrodern.

Sökhunden Fubbick rusar in och ut ur buskarna. Pojkarna har setts kasta något innan de flydde poliserna. Plötsligt viftar han på svansen: han har hittat något. Påsar med portionsförpackad cannabis. Identiskt med fyndet på förskolan.

Områdespolisen Albin Gustavsson och hans kollegor misstänker att de tre tonårspojkarna kastade narkotika i en buske när de såg poliserna. En pojke har cannabis i fickorna och får följa med för provtagning. Foto: Anders Hansson

Sedan juni har DN följt områdespolisen i södra Malmö som arbetar i flera av stadens utsatta områden. En av deras främsta uppgifter är att hindra nyrekrytering av unga till knarkhandel och gäng. Målet är att skapa trygghet, bygga kontakter och förebygga brott.

Det senaste året har det varit lugnare i stadsdelen där förskolan ligger, jämfört med för några år sedan. Enligt Johannes Dontsios beror det på att man har lyckats identifiera barn på väg in i gängen samtidigt som flera i de högre skikten sitter häktade eller är på väg in i fängelse. Det är första gången som just de här pojkarna kopplas ihop med narkotika. De är i lägre tonåren – precis den ålder där poliserna beskriver att insatserna måste sättas in.

– Hade vi haft möjlighet i sommar så hade vi kunnat köra hem till dem och prata med deras föräldrar för att få ett stopp på det här, säger Johannes Dontsios.

Men när sommarlovet börjar så försvinner områdespoliserna som funktion från gatorna. Under semestern måste alla i stället arbeta med akuta insatser.

– Det är inte bra. Det är helt sjukt. Ett sommarlov är jättelångt för de som bara ska driva omkring. Men resurserna ser ut som de gör. Det saknas folk och så ska vi ha semester, säger Johannes Dontsios.

Den misstänkta knarklangaren försökte fly när polisen skulle stoppa honom. Foto: Anders Hansson

I valrörelsen har förslagen om hur gängen ska stoppas duggat tätt. Socialdemokraterna vill att polisen ska få göra husrannsakan utan konkret brottsmisstanke. Moderaterna vill stoppa alla bidrag till gängmedlemmar och erbjuda adhd-test för barn i utsatta områden. Sverigedemokraterna vill sänka straffbarhetsåldern och införa samhällstjänst med ”skamfull” effekt för nioåringar.

En sak är riksdagspartierna överens om – de vill ha fler poliser. Men Tomas Aggebrandt, en av poliserna i gruppen, tror inte att det räcker.

– Huvudproblemet är att vi behöver rätt man på rätt plats. Vi behöver utbildade poliser som är vana i sin yrkesroll och vi behöver poliser som stannar kvar och gör vad de är bra på.

Alea Rexha, 8 år, och Haya Nezami, 9 år, kommer fram för att prata med Tomas Aggebrandt på torget i det område han själv bodde som barn. – Du måste se till att vara beredd att vara ute på platserna och jobba på lång sikt under flera år, och hålla ut. Först då kan du se en ljusning, säger han. Foto: Anders Hansson

Men det förebyggande arbetet är långt från bara ett jobb för polisen, menar han. Samverkan med andra är en viktig del: hyresvärdar, föräldrar, socialtjänst och inte minst skolan. För till skillnad från polisen som endast kommer i kontakt med en liten del av en årskull så möter skolan alla. Att få en etablerad kriminell att byta livsstil är svårt och dyrt. Men går man in vid de första tecknen på att ett barn är normbrytande – är våldsam, vägrar följa regler eller begår brott – så kan små insatser räcka, tror Tomas Aggebrandt.

– Skolan är en central arena för att upptäcka dem som bryter normen tidigt. Kan vi jobba där så är det nyckeln i arbetet med unga. Hade vi gett det mer tid, varit med i mellan- och högstadiet och jobbat med dem redan där så hade vi suttit bättre till i Malmö.

I ett grönområde som tidigare inte varit känt för knarkhandel gör polisen flera beslag av cannabis och kokain. Tomas Aggebrandt letar runt en fotbollsplan som är mötesplats för många av områdets unga män. Foto: Anders Hansson

Junikvällen är sen och utanför fritidsgården huttrar tre tjejer i korta, vita klänningar i väntan på skjuts hem från skolavslutningsfesten. Två pojkar kommer gående. De är bara tolv år men för Tomas Aggebrandt är de kända sedan länge.

Han känner igen många av killarna han möter och stannar för att småprata. Han flikar in frågor – som om vilka det är som börjat sälja narkotika i området. Kort därifrån, i en park bakom en fotbollsplan, hittar sökhunden förpackningar med cannabis och kokain. Fynd som väcker misstankar om att det här är en ny plats för knarkhandel.

Ett kompisgäng hänger på fotbollsplanen bredvid parken. De unga männen skrattar undvikande när Tomas frågar om knarket. Ingen vet någonting. En av dem skickar runt ett paket cigaretter och frågar om vi hört talas om den lokala rapduon. Stämningen är god och ingen verkar ha något emot polisens närvaro i kväll.

Bild 1 av 3 Johan Jönsson, Annie Carlsson och Josefine Andersson kontrollerar en bil vid ett ingripande mot en misstänkt knarklangare. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 3 Grönområden kring lekplatser, innergårdar och fotbollsplaner används ofta för att gömma narkotika som ska säljas. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 3 I marken utanför närbutiken syns fortfarande spår efter en bomb som detonerade här förra året. Men sedan dess har det varit mycket lugnare i området, bland annat för att flera tongivande kriminella sitter häktade. Foto: Anders Hansson Bildspel

Tomas Aggebrandt är gruppens veteran. Han började jobba som polis i Malmö för 40 år sedan och har varit med sedan närpolisreformen på 90-talet. Även om han sett förbättringar under åren så upplever han fortfarande en kultur där det inte är naturligt att tänka på tidiga åtgärder långt ner i åldrarna. Hans förklaring är en kombination av brist på resurser, kunskap och vilja.

Han tycker att polisen borde utvärdera vilka metoder som har fungerat och låta motiverade poliser få tid att arbeta fokuserat. Det krävs närvaro för att lära sig vilka som står för knarkhandeln i ett område och identifiera barn som är i riskzonen.

– Det långsiktiga arbetet får stryka på foten. Det krävs en ledning och struktur som ser att det är något viktigt. Att det är något som vi måste hålla i. Det vi gör i dag kommer att ge resultat om flera år, säger han.

Ibbe älskar sina kvarter – här finns allt han behöver. Men om han själv skulle bli förälder? Svaret kommer blixtsnabbt. – Jag skulle aldrig bo här om jag fick barn. Foto: Anders Hansson

Ärren brer ut sig över huvudet och halsen. De är spår av femton knivhugg, lika många som antalet år Ibbe hade levt när han höll på att dö på en cykelbana i Malmö.

Vid den här tiden skulle han precis ha gått ut första året i gymnasiet. Så blev det inte. I stället sitter han på ryggstödet till en bänk, röker en cigarett och pekar ut ärren på sin överkropp. Ibbe är en av de ungdomar som områdespoliserna möter.

Varför han blev huggen vill han inte berätta. Inte heller vem som gjorde det.

– Det sista jag såg var hans ansikte. Sedan slocknade jag. Efter två dagar vaknade jag på sjukhuset. Det första jag tänkte var ”gud är stor”. Man hinner inte tänka så mycket på den stunden, säger han.

När Ibbe kom in till akuten konstaterade läkaren att han haft hjärtstillestånd i tio minuter och förlorat så mycket blod att han ”blödit ut helt”.

Det har tagit tid att komma tillbaka. Tiden på sjukhus gjorde att han missade första året i gymnasiet. Nu hoppas han på att kunna börja om till hösten. Så länge håller han sig i kvarteret där han bor.

– Jag är trygg här. De flesta håller sig i sitt område, säger han.

Det sista jag såg var hans ansikte. Sedan slocknade jag. Efter två dagar vaknade jag på sjukhuset

Tomas Aggebrandt stannar och frågar hur det går med planerna på att återuppta studierna.

– Tomas är snäll. Det är som good cop, bad cop. Det är ett spel. Vi spelar vårt spel, polisen spelar sitt spel, säger Ibbe.

För honom är det skillnad på att möta poliserna som brukar vara här och poliser som kommer ”utifrån”.

– Ibland springer de in och ställer oss mot väggen, de tror att vi är kaxiga. Men det funkar inte. De som gör så känner inte oss som bor här, säger han.

Någonstans finns killen som höll kniven. De åtta månaders ungdomsvård han dömdes till är över. Ännu en anledning att inte lämna hemmakvarteren.

– Vem vet hur länge jag lever? Jag gillar inte att tänka på hur jag mår. Jag smajlar.

Många av de barn som poliserna möter lever med missbruk och kriminalitet i familjen, arbetslöshet och fattigdom. Det skapar en grogrund för kriminella nätverk, säger Johannes Dontsios. Foto: Anders Hansson

Åtta veckor senare. Det är nästan 30 grader varmt fast det är sen augustikväll. Under sommarlovets sista veckor har torkan förvandlat försommargrönskan till gulnat gräs. Asfalten är full av fimpar och skal från solrosfrön.

Områdespolisernas semester är slut. Under sommaren har konfliktläget i Malmö åter blivit spänt efter en lugn period: Två unga män har skjutits till döds i gruppens område och det har skett flera sprängdåd och skjutningar mot lägenheter. Därför har poliserna plockats från sina vanliga uppgifter för att delta i en insats som ska hålla nere konflikterna. I kväll har de ändå tid att åka ut för att kolla läget i ett av sina områden, där det under senaste tiden varit problem med narkotikahandel. Den här gången möts de av ilska.

– Horungar. Kuksugare. Statens drängar. Dra härifrån, ropar några unga män.

Johannes Dontsios blev själv stoppad av polisen när han som ung var på väg hem från ett nattjobb. Han säger att han först blev kränkt men när poliserna förklarade varför så förstod han. Sedan dess har han med sig att alltid förklara vad polisen gör och varför. Foto: Anders Hansson

Poliserna har närmat sig från flera håll för att omringa killarna som står vid en fotbollsplan mellan höghusen, en känd plats för knarkhandel. En polishund är på väg för att söka i buskarna och killarna får vänta. De känner varandra sedan länge. Vissa dagar är stämningen bättre än andra men i dag är några av killarna på riktigt dåligt humör.

– Kom igen, Johannes, ta mig först. Jag vill inte stå här och skämma ut mig. Visitera mig så kan jag gå sen, säger den som blir mest arg.

Ingen vill kännas vid en moped som sökhunden markerat men det verkar inte finnas något olagligt i den. När poliserna har gått samlas killarna i grupp runt DN:s team. De vill säga vad de tycker om och flera är extra upprörda över de poliser från andra orter som var med.

– De är här hela tiden och stoppar oss för att trakassera oss, säger en av killarna.

– De kommer hit helt hetsigt. De som inte är härifrån är extra kinkiga, säger en annan.

Bild 1 av 3 Gömt i ett grönområde ligger ett kilo hasch, med ett gatuvärde på kring 100 000 kronor. Johannes Dontios packar in beslaget som därefter ska köras in till stationen. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 3 Knarkfyndet i buskarna dokumenteras innan polisen packar in det. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 3 Annie Carlsson kontrollerar ramnumret på en cykel som ingen av killarna som hänger vid fotbollsplanen vill kännas vid. Foto: Anders Hansson Bildspel

När poliserna är ute växlar de hela tiden mellan småprat och visitation. Det brukar inte innebära problem, säger Johannes Dontsios. Alla är införstådda med spelets regler och vet vad som gäller. Nu är det han som i egenskap av insatsledare ger order om vem som ska visiteras. Men en gång i tiden var han själv tonåring som demonstrerade och bar på en ilska mot polisen.

– Den världsbilden jag hade då är lite som de har nu. Men det var aldrig någon polis som tog sig tid att prata med mig så som vi gör i dag.

Han tror att det går att förändra en sådan inställning, men att det krävs mycket tid och många möten. En viktig del är att alltid förklara vad polisen gör och varför.

Kan du ha förståelse för att killarna ni kontrollerar blir upprörda?

– Jag har sagt till dem att slutar vi få klagomål om att folk sitter och röker på, slutar vi hitta narkotika här, då slutar vi komma hit för då är det inte vårt jobb att visitera och avvisa er längre. Det är upp till er.

Albin Gustavsson har jobbat som områdespolis i mindre än ett år och sökte sig till rollen för att han inte bara ville arbeta med akuta insatser. – Jag trodde nog att det skulle vara lättare att närma sig folk, faktiskt. De här killarna kommer att sitta här i morgon och de satt här i går. Men ibland klaffar det. När både de och vi har tålamod, då kan vi ha ett samtal där vi kommer någon vart, säger han. Foto: Anders Hansson

Höstterminen har börjat brutalt. En gängledare som under det senaste året legat i våldsam konflikt med en annan kriminell grupp skjuts ihjäl inne i Malmös största köpcenter, Emporia. Hundratals besökare, många barn och unga, ser eller hör skotten som en femtonårig pojke erkänt att han avlossat. Det är inte första gången en tonåring misstänks för en dödsskjutning i Malmö, eller själv faller offer. Det finns kriminella nätverk som har gjort sig kända för att rekrytera mycket unga personer.

Våldsspiralen i Malmö tar ännu mer av polisernas arbetstid.

– Efter sommaren har vi faktiskt rätt dålig koll på hur läget är ute i våra områden men jag har sett att det har hänt rätt mycket med killarna. Platser där vi hade jobbat undan har blivit som innan vi började jobba med dem. Så vi har en del att ta igen, säger Johannes Dontsios.

Ibbe som överlevde knivhuggen har börjat gymnasiet igen. Han säger att det går bra. Men under sommarlovets sista dagar står han på gården med dem som låter svordomar hagla mot poliserna.

Tomas Aggebrandt vill se fler ta ansvar för framtiden för ungdomarna som han och kollegorna möter. Det är inte bara en sak för hans yrkeskår, menar han.

– Ytterst är det en fråga för demokratin och samhället och om hur vi ska ha det. Nu snackas det om hårdare tag och skärpta lagar, men vi kan inte lösa det här bara med lagstiftning. Vi måste ha en annan syn och mer delaktighet i samhället.

Fotnot: Ibbe heter egentligen någonting annat.

Fakta. Områdespoliser Funktionen områdespoliser infördes vid polismyndighetens stora omorganisering 2015. Enligt beskrivningen ska de arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande utifrån den lokala problembilden i sitt geografiska område. Målsättningen var att områdespoliserna skulle vara kända i sitt område och därför bara i begränsad omfattning jobba med annat, som ingripandeverksamhet eller kommenderingar. Men i snitt jobbar områdespoliserna i Sverige endast 50 procent med uppdraget, vilket gör att det saknas statistik för hur många de egentligen är. Redan 2020 konstaterade Riksrevisionen att rikspolischefens beslut om en områdespolis per 5 000 invånare i utsatta områden inte hade uppfyllts. Polismyndighetens årsredovisning från 2021 visar att antalet områdespoliser med fredad tid för sitt uppdrag har minskat. Ett långsiktigt brottsförebyggande arbete måste prioriteras om polisen ska klara framtida utmaningar. Det slogs fast i Polisförbundets rapport ”Framtidens Polis 2.0” tidigare i år. Källa: Polisen, Polisförbundet, Riksrevisionen. Visa mer

