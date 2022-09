Så vill partierna lindra elpristopparna

VAL 22

Moderaterna

M vill införa ett tillfälligt högkostnadsskydd. När månadspriset går över en viss nivå är tanken att staten ska stå för en majoritet av den ökade kostnaden den månaden.

Exakt hur stor del som staten ska stå för återstår att se, men det skulle kunna vara ”75 procent av allt som överstiger en krona per kilowattimme”, som partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson sagt. Hon har även lovat att förslaget ska vara på plats innan den 1 november, och att det är överenskommet med KD, L och SD.

Enligt partiets uträkning kommer högkostnadsskyddet kosta upp till 15 miljarder över tre månader och ska finansieras genom slopad BNI-justering av biståndet, en omfördelning av pengar från klimatklivet och ökad vinst från Vattenfall.

Kristdemokraterna

KD föreslår likt M ett högkostnadsskydd. Förslaget, som de kallar för ”90 över 70”, innebär att staten ska stå för 90 procent av kostnaden när priset överstiger 70 öre per kilowattimme. Skyddet ska gälla december-mars och beräknas kosta 37 miljarder kronor i månaden.

Partiet vill även införa nollmoms på el under samma period. Dessutom vill partiet att energiskatten ska sänkas vid höga priser. När priserna överstiger de senaste fem årens snittpriser ska energiskatten sänkas med tio öre. Budgeten för de båda förslagen är 15 miljarder kronor.

Satsningarna är tänkta att finansieras genom flaskhalsintäkter, tillfällig extraskatt på elproducerande bolag och genom ökade intäkter för staten.

Sverigedemokraterna

Även SD vill slopa skatten på el under vintern. Partiet vill att energiskatten sänks till lägsta möjliga nivå under perioden november-februari. Under perioden ska även nollmoms gälla.

Partiets beräkningar gör gällande att skattelättnaderna skulle sänka elkostnaderna för ett normalhushåll med 17 300 kronor under tidsperioden. Exakt hur mycket det kan komma att kosta är inte helt klarlagt, men det handlar om ett par miljarder kronor, enligt SD:s energipolitiske talesperson Mattias Bäckström Johansson.

Liberalerna

L vill sänka både skatten och momsen på el. Till skillnad från bland annat KD och M som förespråkar nollmoms under vintern, förslår partiet att momsen ska sänkas till 6 procent från dagens 25.

Partiet vill även sänka energiskatten. I dag ligger den på 36 öre per kilowattimme, men L vill under 2023 sänka den med fem öre. Långsiktigt är målet att halvera energiskatten.

I dag finns det fyra elprisområden i Sverige, vilket gör att priserna varierar på olika platser i landet. Det vill L förändra genom att lagstifta om enhetliga priser i hela landet.

Socialdemokraterna

S vill införa ett högkostnadsskydd för att kompensera konsumenterna. Tanken i deras skydd är att hushållen ska få tillbaka 45 miljarder av de avgifter som har betalats till Svenska kraftnät. Även företag ska kunna ta del av skyddet, som totalt väntas uppgå till 90 miljarder kronor. Partiet har sagt att att ett detaljförslag ska lämnas till Energimarknadsinspektionen, som beslutar om godkännande, senaste den 15 november.

Partiledare Magdalena Andersson har även meddelat att hon kommer att verka i EU för att frikoppla elpriset från gaspriserna. Enligt henne kan det förslaget innebära en halvering av elpriset i södra Sverige.

Centerpartiet

C vill minska elnätsavgiften med minst 30 procent till 2024. Elnätsavgiften är den avgift som man betalar för att få elen transporterad till sitt hem.

Partiet vill även införa ett ”grönt avdrag” för att effektivisera användningen av el. Hushåll ska kunna spara upp till 50 procent, som mest 25 000 kronor, för att installera till exempel fjärrvärme eller bergvärme.

Enligt partiets beräkningar kommer deras förslag innebära att elräkningen för ett hushåll i Sverige minskar med omkring 48 000 kronor per år.

Miljöpartiet

Energieffektivisering är lösningen på de stigande elpriserna, hävdar MP. Därför vill de att staten ska stå för 80 procent av kostnaden för alla åtgärder som hushåll genomför för att spara energi. Det kan handla om allt från att installera en värmepump eller bergvärme till att förbättra isoleringen.

Finansieringen ska ske genom så kallade flaskhalsintäkter, som uppstår när priset där elen produceras är lägre än där den säljs, från Svenska kraftnät. MP vill även ta bort skatterabatten för serverhallar omgående.

Vänsterpartiet

Partiet vill skärma av priserna på den svenska elmarknaden från övriga EU-länder. ”Sverigepriset”, som V kallar förslaget, beräknas stabilisera elpriset på runt 40 öre per kilowattimme. Förslaget skulle inte innebära ett totalstopp av elexport, utan tanken är att elen skulle ha ett pris inhemskt och ett annat exportpris.

