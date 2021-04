Sabunis partiledning: Fler medlemmar in än ut efter partirådet

Utöver uppdraget i partiledningen är Axel Darvik sedan årsskiftet gruppledare för Liberalerna i Göteborgs stad, som är dominerande i distriktet Västsverige.

I Västsverige har, enligt distriktsordföranden Pär Gustafsson, 69 personer tillkommit som medlemmar medan 49 meddelat att de lämnar.

Axel Darvik vill inte gå in på exakta siffror, men han säger:

– Vi ser att antalet medlemmar i Liberalerna har ökat efter partirådet. Fler har tillkommit än som lämnat. Utvecklingen är särskilt tydlig här i Västsverige och Göteborg liksom i Skåne. Det handlar ungefär om dubbelt så många in än ut.

Inför partirådets beslut 28 mars om vägen framåt i regeringsfrågan tillhörde länsförbundet i Stockholm de som ville ha en helt stängd dörr till samtal med Sverigedemokraterna. Den linjen föll i partirådets votering med 55 röster mot 36.

Axel Darvik tillhör Nyamko Sabunis partiledning och är kommunalråd i Göteborg. Foto: Liberalerna

Men Axel Darvik säger att även i Stockholmsdistriktet har sedan dess något fler tillkommit än lämnat.

– I Stockholmsdistriktet är det ett svagt plus och i landet som helhet ett tydligt plus. Vi ser ett plus ett de flesta länsförbunden.

Du har själv argumenterat för Sabuni-linjen. Vad säger de du har kontakt med?

– De flesta säger att de tycker att det var ett bra och viktigt beslut att vi tydligt ska stå upp för liberala värderingar och jobba för ett maktskifte. Men andra tycker ju att strategin är fel. De flesta av de kritiska säger att det nu gäller att vara den här grindvakten, att inte släppa igenom några förslag som tydligt går emot människors friheter och rättigheter.

Inför partirådet var det västsvenska distriktet så pass splittrat att man inte kunde enas om någon gemensam linje. 25 april håller distriktet årsmöte. Ordföranden Pär Gustafsson säger nu till DN att han kandiderar till omval. Han tillhörde dem som på partirådet argumenterade för ett nej till Sabuni-linjen.

I Liberalernas tidning NU pekar han på en stor osäkerhet i statistiken för Västsverige:

– Den stora förlusten är de nästan 400 medlemmar som inte betalade avgiften under förra året och som nu har skrivits ut. Alla liberala krafter behövs om vi ska nå framgång i valet 2022.

Simona Mohamsson tillhör Liberalerna i Göteborg – men är kritisk till partirådets vägval. Foto: Liberalerna

En annan L-kritiker till SD-öppningen i Västsverige är Simona Mohamsson, sedan årsskiftet ordförande för en av socialnämnderna i Göteborgs stad. Om medlemmar som tillkommit och lämnat efter partirådet säger hon:

– Oavsett siffran på de som har lämnat, så innebär det ett enormt tapp i erfarenhet och energi. Jag har sett socialliberala eldsjälar, många som varit med i partiet mycket längre än vad jag har levt, som nu lämnar rörelsen eller tvivlar på om de ska vara kvar.

Mohamsson nämner ett färskt exempel: Den före detta riksdagsledamoten Lennart Rohdin i Norrtälje som säger att han lämnar efter 60 år.

– Jag har fått trösta unga liberaler som känner sig uppgivna och lurade. Man måste inse hur sårbart detta gör en rörelse och nu måste man ge människor tid att tänka över, var är ett engagemang värt?

Hur ser du på din egen framtid i partiet?

– Politik är personligt. Jag gick med i Liberalerna 2010 som en direkt konsekvens av att SD kom in i riksdagen. Jag är den typen som tänker ett tag innan jag fattar beslut och detta är inte ett undantag. Nu funderar jag och tittar mig omkring, finns plats för progressiva socialliberaler som mig i partiet? Om jag vill göra samhället mänskligare, var gör jag det på bästa sätt? Man ska aldrig vara rädd för att lämna om tappar tro på det man gör men man ska också vara envis och våga kämpa för det man tror på.

Simona Mohamsson säger att många nu ser landsmötet i Linköping 19-21 november som avgörande.

– Jag tror att frågan kommer leva vidare tills dess att vi vet om vi behöver förhålla oss till Sverigedemokraterna, och det gör vi först den 11 september nästa år, på valdagen.