Säkerhetsexperter vid Malmö stad anklagas för korruption

”Vi visste om vi låg rätt eller inte rätt” säger den högt uppsatte chefen på säkerhetsbolaget i ljudupptagningen.

I ”Securitas Hemligheter” avslöjar Uppdrag Granskning med hjälp av hemliga inspelningar hur två nyckelpersoner på säkerhetsföretaget Securitas gjort återkommande bordellbesök i Spanien.

Men inspelningarna röjer också en misstänkt korrupt upphandling med Malmö stad.

Tre säkerhetsbolag lämnade in anbud när Malmö stad skulle upphandla om ordningsvakter på Möllevångstorget. I potten fanns ett kontrakt värt 20 miljoner under fyra år.

Till Uppdrag Granskning säger den högt uppsatte chefen på Securitas att upphandlingen var ”by the book”. Men i de hemliga inspelningarna avslöjar han något annat.

– (Säljaren) körde ju under bordet med dom här två mutkolvarna. Så vi visste om vi låg rätt eller inte rätt. Säger man det till legal (juristerna) då åker man ju utför, he he he. Shit alltså.” säger han.

En chef på Securitas säger i en inspelning att två anställda på Malmö stad delat med sig av sekretessbelagd information. Foto: Trons

Chefen uppger att två tjänstemän vid Malmö stad delat med sig av sekretessbelagd information till honom och en global toppsäljare på Securitas. Detta gjorde att säkerhetsbolaget kunde lämna det bästa budet i upphandlingen.

En tid senare, i augusti 2021, bjöd Securitas de två tjänstemännen på en festresa till London.

På hotellräkningarna som UG har tagit del av tituleras tjänstemännen som kunder till Securitas.

Själva påstår tjänstemännen att resan var godkänd och till stora delar betald av arbetsgivaren men att den blivit framskjuten på grund av pandemin.

Tjänstemännen har dock undanhållit alla dokumenten för sin chef som säger att det inte finns någon registrerad arbetstid eller någon reseräkning och att ”historien kring resan ändrats under tidens gång”.

En av tjänstemannen satt i referensgruppen som gav Securitas uppdraget, den andre var rådgivare när upphandlingen inleddes.

Redan innan programmet sänts har de två kommunanställda fått lämna sina tjänster, vilket Sydsvenskan tidigare har berättat.

För Malmö stad rullades historien upp under en intervju med Uppdrag Granskning.

En arbetsrättslig utredning inleddes. Den kom fram till att det fanns saklig grund för avsked, men båda valde att på egen begäran avsluta sina anställningar. Båda medger att de brutit mot Malmö stads interna riktlinjer, men nekar till uppgifterna om att ha lämnat information om upphandlingen till fördel för något bolag.

– Det är jättetråkigt, vi har aldrig lämnat ut uppgifter över huvudtaget, vi är inte ens med i samtalen. När jag läser manuset tycker jag att det låter som fyllesnack, säger en av dem till Sydsvenskan.

Malmö stad har nu meddelat att avtalet med Securitas om säkerhetsarbetet på Möllevångstorget inte förlängs. Malmö stad har även gjort en polisanmälan till Riksenheten mot korruption.

Samtidigt har de två nyckelpersonerna på Securitas avskedats och polisanmälts. Inspelningarna avslöjar hur de regelbundet besökt en bordell i Spanien.

– Sist var när jag var med ”Säljaren” i Spanien. Han är på det där huset hela tiden. Han har hittat sitt andra hem där, säger den högt uppsatte chefen på en av inspelningarna.

Den ena av dem hade fram till avskedandet ansvar bland annat för bolagets kontrakt med Försvarsmakten. Enligt SVT bedöms han som en ren säkerhetsrisk av Säpo, eftersom han haft tillgång till hemliga uppgifter om militären. Säljaren har skött kontakter med den svenska polisen.

– Jag blir djupt bedrövad och oerhört besviken. Samtidigt är det viktigt att skilja på att om enstaka individer beter sig på det här sättet, så är det totalt oacceptabelt. Men det representerar inte Securitas som bolag, säger Carl Dahlén, vd Securitas Sverige till SVT.