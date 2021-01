Samer, turismföretag och miljörörelsen kritiserar Sveaskogs avverkningar

När Katarina Sevä går ut genom dörren på morgonen och tar sig mot renhjorden vet hon inte om hon kommer hitta alla renar. Allt fler försvinner. De måste gå allt längre sträckor för att hitta mat. Renarna är, förutom barnen, det viktigaste i hennes liv.

DN besöker Norrbotten under en tid då protesterna mot Sveaskogs avverkningar ökat. 29 samebyar har i en debattartikel i Aftonbladet gått ihop och vädjat om att Sveaskog måste stoppa sina avverkningar – annars är det slut med rennäringen.

Vi möter tre familjer som beskriver att de drabbats av att gammal skog avverkas.

För Katarina Sevä från en av de protesterande byarna, Muonio norr om Pajala, är det tydligt: Det är svårare och svårare för renarna att hitta mat.

Renskötaren Katarina Sevä och hennes farbror Henrik Sevä vid Naakajärvis ekopark. Foto: Anette Nantell

Dels på grund av klimatförändringarna, som DN tidigare beskrivit. Under normala vintrar ligger renens huvudföda, marklaven, under porös snö, lätt för klövar att krafsa fram. Men de senaste årens varma vintrar har gjort att det blir omväxlande regn och snö, och en tjock ishinna låser in laven.

Men framför allt, skulle Katarina Seva säga, har maten försvunnit på grund av skogsbruket. Här har allt mer gammal skog, skog som vuxit upp av sig själv och inte är planterad, avverkats. Det är mest på sådan mark som marklaven växer – och hänglaven, som är nödbetet för renarna när isen gjort marklaven oåtkomlig.

Sedan 1950 har 60 procent av den svenska skogen kalhuggits, enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Under de senaste 20 åren har runt 300.000 hektar, ett område stort som Gotland, avverkats i renbetesområden i Norrbotten och Västerbotten, visar siffror som DN fått fram med hjälp av forskare vid SLU. Runt en tredjedel av den skogsmarken förvaltas av Sveaskog. Det handlar alltså om den ovanliga typen av skog som innan dess bara brukats genom att enstaka träd huggits.

– Generellt kan man nog säga att den marken inte har kalavverkats tidigare, säger professor Per Sandström vid SLU.

Henrik Sevä och Blue, en av renarna han har – numera för turister. Han oroas över den traditionella renskötselns framtid. Foto: Anette Nantell

Vi står vid en glad skylt: ”Välkommen till Naakajärvis ekopark”.

Skylten står mitt på ett enormt kalhygge, på flera hundra hektar. Norrut går det inte att se änden på det. Området med 500-åriga tallar och samevisten från 1700-talet ingår i EU:s Natura 2000-områden, ett nätverk av vad som anses vara extra skyddsvärd natur ur ett europeiskt perspektiv, och där har Sveaskog skapat ekoparken. Det är en relativt svag skyddsform: hälften av marken får avverkas.

Klimatförändringarna innebär ökad risk för konflikter och drabbar främst de mest sårbara som är beroende av naturresurser, konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den här delen av ekoparken är ett av slagfälten för den eskalerande striden om den svenska skogen. Parterna är i två läger: miljörörelsen, turistnäringen och renskötande samer – mot skogsindustrin.

Efter 17 år i kanadensiska arktis är Henrik Sevä tillbaka hemma i Muonio sameby. ”Man tror inte att det är sant”, säger han om avverkningarna. Foto: Anette Nantell

Här betade tidigare renar från Muonios sameby. Tallarna norr om polcirkeln växer sakta, och sett till den biologiska mångfalden är det osäkert om det alls går att återställa en avverkad skog, enligt Johanna Nilsson, Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Läget är akut och avverkningen av de gamla skogarna måste stoppas. De är del av jordens lungor precis som Amazonas, menar hon. Och för klimatet är det ödesdigert, enligt professor Göran Englund vid Umeå universitet som forskar på skogen och klimatet.

– Urskogar är kolsänkor. De tar upp lika mycket koldioxid från luften som växande ung skog. Att avverka en gammal skog ger dubbelt så höga totala koldioxidutsläpp under hundra år, jämfört med att inte avverka.

Katarina Sevä är gruppledare för skogssamerna Vuovdega i sametinget. Hennes farbror Henrik Sevä, 69, står bredvid henne och blickar ut över ekoparkens öppna entré. Han bodde under 17 år i Kanada för att hjälpa inuiter tämja en förvildad renhjord i ett arktiskt samarbetsprojekt. För fyra år sedan återvände han hem, och förbluffas över hur landskapet förändrats. Från träd i olika tjocklekar och höjder, till allt fler hyggen och planterade täta, raka rader av stammar med identisk ålder.

Silva-Marja, Katarina och Anne-Ina Sevä skrattar vid matbordet. ”Vi borde ju ha ätit renkött nu när DN är på besök, inte pasta med falukorv”, säger Katarina. Foto: Anette Nantell

Sedan 1970 har 70 procent av skogsmarken där lav kan växa försvunnit, visar forskning från SLU.

– Det är en uppenbar konflikt mellan skogsnäringen som vill kalhugga och ha täta plantage och laven som vill ha ljus, säger professor Per Sandström bakom studien.

Statliga Sveaskog är bolaget som äger mest skog i landet – 14 procent av skogsmarken. Bolaget framhåller att man är certifierad med den högst ansedda miljöstandarden i branschen, FSC, Forest Stewardship Council, som ställer höga krav på hänsyn till miljö och renskötsel.

Företag som Ikea, H&M och Tetra Pak väljer FSC-märkt virke till sina produkter. Certifieringen ska borga för ett hållbart skogsbruk som tar hänsyn till miljön, den biologiska mångfalden och lokalbefolkning – särskilt ursprungsbefolkning.

I den senaste årliga FSC-revisionsrapporten om Sveaskog uppges: ”Samråd sker med berörda samebyar. Rutiner finns på plats. Inga konflikter har observerats”. Ekologiska funktioner och värden ”bevaras intakta, förstärks eller återskapas”.

Sveagskog beskriver i ett pressmeddelande att dialogen med samerna fungera bra och att bolaget säkrar renarnas mat för framtiden, genom att gallra, markbereda och gödsla skonsammare.

– Vi har anpassat oss för renbetet, säger Sveaskogs skogspolitiska chef Olof Johansson.

Vi ska återkomma till honom.

Hemma i köket hos Katarina Sevä kokar pastavatten på spisen. Dottern Silva-Marja, 15, sitter tyst vid bordet medan lillasyster Anne-Ina, 6, far omkring. Paljetterna på hennes tröja bildar en skimrande enhörning. Hon älskar enhörningar men också sin magiska härk, en kastrerad rentjur. Han föddes med ovanlig svart-vit ansiktsteckning och fick bli Anne-Inas alldeles egna. Både hon och systern vill fortsätta med renarna när de blir vuxna, tror de.

Katarina Sevä med döttrarna Anne-Ina (i knät) och Silva-Marja till höger. Släkten har bedrivit rennäring i hundratals år. Nu tvingas de köpa in pellets som vinterfoder – skogarna där den viktiga laven växer avverkas. Foto: Anette Nantell

Men föräldrarna grubblar mycket nuförtiden, har döttrarna noterat. De har ofta diskussioner om framtiden. Renarna svälter och tvingas vandra långt, försvinner oftare. Hornen är inte lika praktfulla som tidigare. Familjen har tvingats ta ett tungt kliv bort från det samiska – att leva i samklang med naturen – och börjat köpa in foder, dyr pellets, med lastbilar från Finland.

– Folk måste inse att möjligheten till renskötsel i Sverige helt håller på att försvinna. Och att konsekvenserna av ekosystem som försvinner inte går att förutse – det riskerar i förlängningen drabba allt och alla. Det är bara att vi som lever i skogen ser det först, säger Katarina Sevä.

För att avverka i viktiga renbetesmarker krävs enligt lag att Sveaskog håller samråd med samerna – formella möten där samerna ska ges möjlighet att påverka planerna. FSC:s samrådsregler är ännu striktare.

Månsked på eftermiddagen över skogsväg utanför Vidsel, där viktiga skogar i Luokta-Mávas renbetesmarker hotas med avverkning. Foto: Anette Nantell

Men företrädare för fyra samebyar beskriver för DN att samråden är en chimär – att de i princip går ut på att samerna informeras om planerade avverkningar. Något som Sveaskogs Olof Johansson har en annan syn på:

– Det är ju en diskussion och ett tagande och givande. Vår bild är att de här samråden och dialogen som vi har fungerar bra i de allra flesta fall. Det är en indikation vi får från våra samtalspartners.

För två år sedan fick Muonio sameby beskedet att man inte längre hade rätt till samråd. Enligt lagen bygger samernas rätt till renskötsel på ”urminnes hävd” – att rennäring ska ha bedrivits i minst 90 år. Sveaskogs jurister saknade bevis på ”urminnes hävd”, trots att släkten dokumenterats i hundratals år och att en statlig utredning slagit fast att byn bedriver ”historiskt samisk” renskötsel.

– Sedan dess har de huggit allt vi vädjat om att de inte skulle avverka. De tar varken hänsyn till oss eller naturen, säger Tomas Sevä som beskriver hur Sveaskog kalhuggit skog bland annat vid byns renuppsamlingsplatser.

Lars Malmström har polisanmält avverkning av 500-åriga tallar i Vittangi samebys område, som genomförts av en privat markägare. ”Skogsbolagen och markägare som bor utanför kommunen lever efter principen snabba cash”. Foto: Anette Nantell

Ett automatiskt sms-meddelande plingar till i mobilen när vi far norrut: ”Välkommen till Finland”.

Turistanläggningen som paret Lars och Kaisu Malmström driver sedan 35 år ligger bara några kilometer söder om finska gränsen. Hit kommer utländska turister för att uppleva ”Europas sista vildmark” med skidturer, paddling, släde efter hundspann och vandringar.

– Flera av vandringslederna kan jag inte guida turister i längre. De går över enorma hyggen, eller plantage. Det är inte längre skog, det är virkesåkrar, säger Lars Malmström som ifrågasätter hur regeringen kan peka finger åt Brasiliens president Bolsonaro om skövlingen av Amazonas.

– Man gör ju samma sak här mot vår skog och ursprungsbefolkning. I en tid när vi dessutom lovat rädda klimatet och den biologiska mångfalden.

Vi tar oss sex timmar söderut längs en snöslaskig slingerväg genom framför allt plantage. Där finns samebyn Luokta-Mávas som med sina protester väckt störst uppmärksamhet. De har tagit Sveaskog till förvaltningsrätten och fått bolaget att pausa flera av sina planer på att kalavverka 715 hektar mark, motsvarande 1.000 fotbollsplaner.

Nila Jannok och Brita Stina Tjaggo från Luokta-Mávas sameby värmer sig i kylan, i en av skogarna Sveaskog vill avverka. Foto: Anette Nantell

På en flerhundraårig tallmo nära Vidsel i Älvsbyns kommun, i en av skogarna som Sveaskog vill hugga ner, sitter renskötarna Brita Stina Tjaggo och Nila Jannok. Nila tar kaffepannan ur elden och bjuder i träkåsa.

Byn sträcker sig över 40 mil långt område längs Piteälv. På kartan utgör områdena de strider om bara små prickar. Men de är ett pärlband av ”de sista andningshålen” där renarnas nödbete hänglaven finns, beskriver de. Omkring är det hyggen eller planterad skog.

Nila Jannok funderar över bolagens retorik om att avverkningarna utgör en sådan liten del av landskapet.

– Du kan ju försöka argumentera på samma sätt om du stuckit kniven i någons hjärta. ”Den gick ju in bara någon centimeter.”

Renskötaren Brita Stina Tjaggo vägrar kalla planterade monokulturer – täta rader av tallar i samma tjocklek och längd och den invasiva arten contortatall, som förstör förutsättningarna för marklav – för skog. ”De är plantage, inget annat”. Foto: Anette Nantell

Vi möter Sveaskogs skogspolitiska chef Olof Johansson i Nackareservatet söder om Stockholm. Presschefen för bolaget vill att han ska fotas i skogsmiljö och inte vid Sveaskogs kontor i innerstaden.

Vi har besökt Norrbotten där många beskriver att Sveaskogs avverkningar förstör naturen och för samernas sätt att leva. Vad säger du om det?

– Det är jätteviktigt att man har sådana förhållanden och förutsättningar i Norrlands inland så att både skogsbruk och rennäring kan bedrivas samtidigt på samma marker. Därför har vi anpassat oss, framåt för renbetet.

Foto: Anette Nantell

Hur kommer det sig då att 29 samebyar går ihop i protest mot er?

– Jag tycker de har all rätt att framföra sina synpunkter och vi tar det på jättestort allvar. Det här understryker att vi måste klara det här genom att jobba tillsammans och fortsätta utveckla en samskötsel av markerna som tillåter både skogsbruk och rennäring.

Enligt Olof Johansson uppger majoriteten av samerna som bolaget samråder med att samarbetet fungerar bra. Om fallet Muonio säger han:

– Som jag förstått det har det inte funnits något intresse av en dialog. Men utan att gå närmare in på vem som har sagt vad, kan jag konstatera att det är naturligtvis en olycklig situation och att vi måste arbeta för att få till en dialog.

Vissa av tallarna som avverkats av Norra skogsägarna i samebyn Vittangi är 550 år gamla. Lars Malmström beskriver likadana högar efter Sveaskogs avverkningar. Foto: Anette Nantell

Inte bara laven – många arter är illa ute. 5.000 svenska skogsarter riskerar försvinna på lång sikt på grund av skogsbruket, enligt SLU:s artdatabank. Men Olof Johansson liknar dagens skogsbruk med effekten av naturliga skogsbränder – hyggen menar han glesar ut skogen och kan i kombination med god hänsyn gynna biologisk mångfald – såväl fågelbeståndet som marklaven som andra pionjärväxter som konkurreras ut i tätare skog.

Och även klimatet gynnas av skogsbruk, menar han.

– Efter de stora stormarna där stora mängder träd fälldes visade sig de nya plantorna som växte upp på bara tio år lagrat så mycket koldioxid att det kompenserade för utsläppen vid avverkning. Men det är klart det tar längre tid i Norrbotten.

Är det klimatsmart att avverka gammal skog i Norrbotten?

– Ja, det kan det vara men man måste ta hänsyn till skogstyp och brukningshistoria. Det är klimatsmart att bruka skog så att man över tid har växande skog i olika åldersstadier, inte minst i de stadier där skogen tar upp mest koldioxid. Det är det allra mest klimatsmarta sättet att ta tillvara skogens möjligheter och då får man dessutom ett kontinuerligt flöde av förnybar råvara som kan ersätta fossila.

Tillbaka i Norrbotten beskriver renskötaren Katarina Sevä att 6-åriga Anne-Ina efter en av de tungsinta framtidsdiskussionerna vid matbordet kom med en idé. Varför inte bara måla vita snöflingor på alla träden?

Tecknet är den officiella markeringen för ett naturreservat.

– Tänk att hon snappat upp en sådan sak. Att snöflingor skyddar – att det finns sätt. Det ger hopp på nåt vis, att hon ser möjligheter.

