Sannolikt EU-gemensamt vaccin mot apkoppor

Det första europeiska fallet bekräftades den 7 maj i Storbritannien hos en person som återvänt från Nigeria där smittan är endemisk med ungefär 3 000 förra året, enligt WHO. Sedan dess har flera europeiska länder, bland dem Spanien, Frankrike, Tyskland och Belgien rapporterat fall av apkoppor på fredagen. Sjukdomen har även hittats i Portugal, Storbritannien, Kanada, Italien, USA och Australien. WHO bekräftade i fredags över 80 fall i elva länder och ytterligare 50 som är under utredning.

Det första fallet av apkoppor i Sverige bekräftades på torsdagen och på fredagen fattade regeringen beslut om att klassa sjukdomen som allmänfarlig sjukdom. Klassificeringen gör det möjligt att vidta nya smittskyddsåtgärder, sade socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

WHO:s Europachef, Hans Klunge, befarar en ökad smittspridning under sommaren.

– När vi går in i sommarsäsongen, med stora folksamlingar, festivaler och fester oroas jag över att smittspridningen kan accelerera, sade han på fredagen.

Apkoppor en mindre farlig och mindre smittsam släkting till smittkoppor, som år 1980 förklarades utrotat av världshälsoorganisationen WHO.

Fakta. Apkoppor Apkoppor är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras från djur till människa. Symtomen är vanligtvis feber, svullna lymfkörtlar, muskelvärk, huvudvärk och utslag, sår och blåsor. Vanligtvis tillfrisknar den som insjuknat efter ett par veckor. Den beräknade dödligheten för apkoppor är mellan tre och sex procent. Källa: WHO Visa mer

Ett vaccin mot smittkoppor finns på marknaden, som också ger 85 procent effektivt skydd mot apkoppor. Vaccinet, Imvanex, kommer från den danska tillverkaren Bavarian Nordic och är godkänt för användning mot smittkoppor i EU, Storbritannien och USA. Ett antal EU-länder har sedan tidigare beredskapslager av vaccinet, då smittkoppor i början av 2000-talet seglade upp som ett potentiellt terrorhot. USA tillhör de länder som då genomförde en större vaccinationskampanj.

Folkhälsomyndigheten bekräftar att Sverige har ett beredskapslager med vaccin mot smittkoppor men hänvisar till sekretess på frågan om hur mycket.

I Storbritannien har vaccinering av sjukvårdspersonal inletts, enligt Reuters. Åtminstone 20 fall har upptäckts i landet sedan den 7 maj, varav de flesta är milda, enligt hälsominister Sajid Javid. Den brittiska hälsosäkerhetsmyndigheten UKHSA bedömer att den allmänna risken för smitta fortfarande är mycket liten.

Sajid Javid bekräftade på fredagen att ”ytterligare vaccindoser” har köpts in. Samma dag meddelade Bavarian Nordic att de slutit avtal med ett ”hemligt europeiskt land” om att förse dem med Imvanex, som ett svar på upptäckta apkoppor. Rapporter pekar på att även Spanien förbereder sig på att köpa in vaccin, enligt BBC.

På fredagen höll den nyligen inrättade EU-myndigheten Hera (European Health Emergency preparedness and Response Authority) ett extrainsatt möte med anledning av den plötsliga smittspridningen. Medverkade gjorde bland annat Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström, som i sin roll har erfarenhet av att köpa in vaccin under coronapandemin.

Den ovanliga sjukdomen apkoppor sprider sig snabbt i Europa. Foto: Science Photo Library/TT

– Det som diskuterades är vaccinet och om vi ska beställa fler doser av det. I så fall blir det sannolikt blir det ett gemensamt EU-inköp. Vi ska ha ett nytt möte i helgen eller på måndag, säger han.

Vem som skulle vara aktuell för vaccinering och hur långt bort i tiden det är, är frågor som behöver besvaras. Samtidigt diskuteras vilka antivirala läkemedel som finns att tillgå och hur apkoppor bäst behandlas. Det första fallet av apkoppor hos människor upptäcktes på 1970-talet och experter tycks inte ha någon förklaring på vad den plötsliga smittspridningen beror på.

– Det är inget nytt virus, men frågan är varför det sprider sig just nu. Det finns en hypotes om att covid-19 har ställt till det för immunförsvaret. Men det är som sagt bara en hypotes hittills, säger Richard Bergström.

Klara Sondén, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten har tidigare sagt till DN att sjukdomen sprider sig på ett nytt sätt än tidigare, och att även sjukdomsbilden ter sig lite annorlunda. Det är fortfarande svårt att säga en vidare spridning av apkoppor skulle kunna innebära eller vilka risker som finns.

I de senaste fallen i de europeiska länderna har överföringen skett via sexuella kontakter och kopporna har då varit lokaliserade till eller runt könsorganen. Merparten spanska fall - sammanlagt 30 - har upptäckts hos unga män i Madrid, som alla har koppling till samma bastuklubb.