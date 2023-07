Säpochef: Finns konkreta allvarliga hot mot Sverige

Logga in

Sedan 2010 råder det en förhöjd hotbild mot Sverige: nivå tre på en femgradig skala. Trots att nivån förblir oförändrad är hotbilden mot Sverige större än på flera år, enligt Säkerhetspolisen.

– Vi har sett att bilden av Sverige har förändrats. Att det har gått från att många delar av den muslimska världen har uppfattat Sverige som ett väldigt tolerant land – till ett muslimsfientligt land, säger biträdande Säpochefen Susanna Trehörning.

Hotet kommer från radikala, våldsbejakande islamistiska grupper. Jämfört med tidigare är Sverige nu en större måltavla än tidigare, menar Trehörning.

– Vi har gått från att vara ett legitimt mål till att bli ett prioriterat mål. Med det menar vi att tidigare har terrororganisationer och andra uttryckt att det varit legitimt att angripa väst och genomföra olika former av attentat mot väst. Nu har man alltmer börjat prata om Sverige i de här organisationerna och att det är prioriterat att attackera Sverige specifikt.

Utvecklingen har gått snabbt.

Startskottet för Sverige som specifikt mål för de terrorgrupperna tros vara desinformationskampanjen mot socialtjänsten som växte fram i början på 2022. I ryktesspridningen påstods svenska myndigheter bland annat kidnappa muslimska barn.

Koranbränningarna har sedan dess spätt på bilden av Sverige som ett muslimfientligt land.

– När koranbränningarna startade i början på året skapade det väldigt kraftfulla och hotfulla reaktioner från stora delar av omvärlden. Det har totalt sett gjort att säkerhetsbilden har försämrats, säger Susanna Trehörning.

Efter den senast tidens koranbränningar har hoten kommit på bred front. Samtidigt som hoten blivit allt mer konkreta.

– Vi har en rad inflytelserika personer som runt om i världen gör uttalanden och uppmaning om aktioner mot Sverige. Det är allt från statsledare och religiösa ledare till olika typer av terrororganisationer som uppmanar och då blir situationen väldigt allvarlig. Till det har vi det vi varnat om tidigare: ensamagerande personer som ofta kanske radikaliseras mer i en hemmamiljö men har starka tankar och åsikter om det här.

– Nu pumpas det ut buskap om att man ska agera mot Sverige och att man behöver göra det man kan. Då finns det en ökad risk för att de här enstöringarna blir mer radikaliserade och i värsta fall också beredda att utföra någon form av attentat.

Har det uttalas konkreta hot om terror mot Sverige?

– Det är Säkerhetspolisens uppdrag att fortlöpande bedöma den typen av information vi får in. Men i det här flödet har det också funnits mer konkreta, allvarligare hot. Bland annat greps det och häktades ett antal personer under våren för just konkreta attentatsplaner mot Sverige.

I april greps och sedemera häktades fem personer misstänkta för stämpling till terroristbrott. Det misstänkta brottet kopplades samman med koranbränningen utanför Turkiets ambassad i januari.

Den förhöjda hotbilden, som är en trea på den femgradiga skalan, är trots detta oförändrad.

– Det beror på att den här skalan syftar till en långsiktig strategisk bedömning av terrornivån i Sverige. Utifrån den bedömning som finns i dag så är vi på förhöjd hotbild och det innebär att ett attentat kan inträffa. Samtidigt kan man säga att om vi hade haft en mer operativ skala så kanske vi hade höjt för då hade man gått mer upp och ner utifrån vad som händer på fältet, säger Susanna Trehörning.

– Egentligen skulle jag önska att vi inte pratar om så mycket om denna siffra alls. Den är inte relevant för att beskriva den händelseutveckling som vi ser, fortsätter hon.

Sedan i våras har antalet koranbränningar ökat väsentligt. Susanna Trehörning utesluter inte att tilltaget utnyttjas av de som vill skada Sverige.

– När det uppstår situationer som skapar splittring i ett samhälle är det situationer som främmande makt och extremistgrupper tjänar på och gärna underblåser. Att den här situationen utnyttjas av främmande makt är en fullt rimlig tanke.

– Till exempel genom proxyombud som underblåser och sprider desinformation för att se till att det här inte avstannar, utan att det fortsätter. Det är en fullt rimlig tanke.