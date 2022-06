Säpos svar efter Arlanda-kaos: ”Kan inte trycka ner tiderna”

De långa köerna vid säkerhetskontrollen på Arlanda flygplats utanför Stockholm har gjort att flera resenärer missat sina semesterflyg. Orsaken till kaoset är att företaget Avarn Security inte lyckats rekrytera tillräckligt med personal, samtidigt som flygresandet ökat efter att smittspridningen av covid-19 gått ned.

Den som anställs innanför säkerhetskontrollen på Arlanda måste genomgå en säkerhetsprövning, vilket inbegriper en registerkontroll som utförs av Säkerhetspolisen.

Branschorganisationen Säkerhetsföretagen hävdar att Säpos registerkontroll vid anställningarna tagit för lång tid och bidragit till problemen.

– Problemet är handläggningstiderna. Det borde man kunna hantera med resurstilldelning eller effektivisering inom myndigheten, säger Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen.

Så hur har egentligen handläggningstiderna sett ut? Från årsskiftet och fram till och med mars i år har Säpo haft längre handläggningstider än normalt för registerkontroller. Handläggningstiderna har varit uppe i sex veckor och under vissa perioder till och med åtta veckor.

Fredrik Hultgren-Friberg på Säpo förklarar varför handläggningstiderna för registerkontroll har varit längre än normalt under början av året. Foto: Pressbild

Enligt Fredrik Hultgren-Friberg, presstalesperson på Säpo, har det funnits flera skäl till de längre tiderna.

– Det berodde på att vi har haft vakanser bland personal som hanterar registerkontrollerna. Det berodde också på att vi befann oss i en pandemi. Dessutom gick vi över till ett nytt it-stöd för hanteringen av registerkontrollerna. Det här krävde en inkörningsperiod och det fanns också vissa barnsjukdomar i it-stödet, säger han.

Fredrik Hultgren-Friberg förklarar att tiderna för handläggning under mars månad återgick till det normala, vilket är cirka tre veckor.

Går det att göra snabbare handläggningar?

– I dagsläget bedömer vi att cirka tre veckor är den handläggningstid som är rimlig. Det här är integritetskänsliga frågor och vi har inte möjlighet att trycka ner de tiderna så mycket mer utan att riskera rättssäkerheten i processerna. Det här är verksamhet där det inte får gå fel, säger han.

Svenskt medborgarskap krävs i vissa fall ● Säkerhetsprövningen är olika ingående, beroende på vilken säkerhetsklass tjänsten har. Det finns tre säkerhetsklasser och i den högsta – säkerhetsklass 1 – befinner sig anställda som ”till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet.” ● För de två högsta säkerhetsklasserna görs en särskild personutredning och då krävs också svenskt medborgarskap för att kunna bli anställd vid en statlig myndighet, region eller kommun. Visa mer

De senaste åren har det skett skärpningar i lagstiftningen för säkerhetsskydd och sedan 2021 kan exempelvis en myndighet som inte sköter säkerhetsskyddet på rätt sätt straffas med böter.

En annan förändring är att anställning inom luftfartskyddet sedan 2019 är placerat i säkerhetsklass.

Flygplatspersonal måste alltså säkerhetsprövas.

– Personalen är också anställd i auktoriserade bevakningsföretag. Då prövas de via det bolaget och via Transportstyrelsen. Och så görs en kontroll via Säpo. Så det är många kockar, säger Li Jansson.

Hon säger att hon är positiv till de nya, hårdare reglerna, men anser att man på grund av administrationen behöver få ner Säpos handläggningstider.

Enligt Fredrik Hultgren-Friberg skulle handläggningen inte bli snabbare med större resurser.

– Det är inget som man löser situationen med här och nu. Det finns inbyggda tidsaspekter i det här som inte går att snabba på bara för att man tillför mer resurser. Det viktigaste för att i slutändan få kortare handläggningstider är den intensiva digitalisering av systemet som nu pågår. När den är implementerad fullt ut kommer vi med största sannolikhet att ha stabilare hantering och kortare handläggningstider.

Antalet registerkontroller i Sverige har inte ökat nämnvärt trots den skärpta lagstiftningen. Förra året gjorde Säkerhetspolisen drygt 135 000 registerkontroller, vilket enligt Fredrik Hultgren-Friberg är ungefär samma siffror som före lagändringarna.

Handläggningstiderna har heller inte förändrats och har legat på runt tre veckor de senaste åren, även före lagskärpningarna.

Säkerhetskontrollerna görs förebyggande för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet, till exempel spioneri och sabotage.

Den så kallade verksamhetsutövaren – oftast en myndighet eller ett företag – gör en säkerhetsprövning baserad på en intervju med en tänkbar anställd. Man vill helt enkelt välja bort personer som inte är pålitliga eller som har sårbarheter som kan utnyttjas i känslig verksamhet. Det kan till exempel handla om skulder eller drogmissbruk.

En del av säkerhetsprövningen är alltså Säkerhetspolisens registerkontroll.

– Slagningar görs i bland annat belastnings- och misstankeregistret. Även andra kontroller kan förekomma, säger Fredrik Hultgren-Friberg.

Oavsett vad registerkontrollen visar är det alltid arbetsgivaren som till slut bestämmer om en person ska anställas eller inte.

