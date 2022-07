SAS om trycket: ”Många oroliga passagerare”

Det finns i nuläget ingen tid utsatt för när förhandlingarna mellan SAS och pilotfacket kan återupptas. Samtidigt är inflödet av frågor från passagerare till flygbolaget många och SAS har bemannat upp med extrapersonal vid deras resecentrum på flygplatsen och kundtjänst via telefon.

– Vi har väldigt många förtvivlade människor, och det är klart att det skapar en svår situation. Men än så länge är det inte tal om något kaos. Vi har verkligen försökt ta höjd för det här och har många som guidar våra passagerare, säger Karin Nyman, kommunikationsdirektör vid SAS.

– Det viktigaste är att hålla sig uppdaterad om sin flight, det gör man på vår hemsida.

Strejken inom SAS beräknas leda till att cirka 50 procent av alla SAS-flygningar ställs in och beräknas påverka cirka 30 000 passagerare om dagen. En möjlighet är att få hjälp med ombokning av biljett, men SAS uppmanar sina resenärer att försöka hitta nya biljetter på egen väg och satsa på återbetalning i stället.

– Har ens flyg ställts in, ja då har man rätt till återbetalning eller hjälp med ombokning. Men i dagsläget är det väldigt svårt att hitta lediga platser på likvärdiga flygningar. Vi uppmanar våra kunder att hitta egna alternativ. Reser man inrikes till exempel uppmanar vi att resa med andra transportslag, säger Karin Nyman.

Värst drabbas Norge av inställda inrikesflyg där 80 procent av inrikesflygningarna ställs in. I Sverige handlar det om cirka 15 procent av inrikesflygen som ställs in. Flygbolagets USA-trafik har ställts in helt. Hälften av flygningarna, de som inte ställs in, utförs av dotterbolagen SAS Link, SAS Connect och SAS externa partners.

Flygplatsoperatören Swedavia beskriver läget på Sveriges stora flygplatser som under kontroll – trots flera inställda flyg.

– Det flyter på. Det är inga onormalt långa köer på grund av strejken. Sedan är det ofta som högst tryck på eftermiddagen. Det Swedavia gör på plats är att hjälpa resenärer att komma i kontakt med flygbolaget som i det här fallet är SAS, säger Ellen Laurin, pressansvarig på Swedavia.

Vad säger ni till de passagerare som fått sitt flyg inställt?

– Vi är väldigt ledsna och beklagar den här situationen. Många passagerare är väl medvetna om att det här kunde ske. Däremot är det förödande för många som sett fram emot sin semesterresa, som inte kommer iväg. Det är många som behöver komma hem och som inte kommer hem, säger Karin Nyman vid SAS.

