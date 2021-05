Satsningen som ska få svårnådda grupper att vaccinera sig: ”Det är mycket ryktesspridning”

– Jag har sjukdomen MS, jag undrar om det är bra att ta den här sprutan då?

Krister Lönnqvist ställer frågan till tidningen Faktums chefredaktör Sarah Britz som svarar:

– Jag har sagt till det mobila teamet att det är många som har frågor, de är beredda att svara på alla.

– Den vanliga influensasprutan tar jag varje jul, men det här är ju något nytt för oss alla med corona, resonerar Krister Lönnqvist.

Vi står utanför entrén till tidningens lokaler på Chapmans torg, i stadsdelen Majorna i Göteborg. Regnet duggar envist. Torget är öde, men det är långt ifrån tyst. Spårvagnarna gnisslar när de bromsar in vid hållplatsen bakom oss. Lastbilar dundrar förbi, cykelringklockor plingar till, någon lastar av gods till en butik bredvid oss. En och annan person skyndar förbi den lilla, utspridda, skaran människor som börjat samlas utanför porten.

En trappa upp förbereder en läkare och två sjuksköterskor inför dagens vaccinering mot covid-19 genom att göra i ordning sprutor och vaccinationskort. Av veckans drygt 90 aktiva Faktum-försäljare har 24 personer skrivit upp sig.

– Det var fler än jag trodde, eftersom det är en grupp som inte alltid får, eller tar till sig, information som är baserad på fakta. Det är mycket ryktesspridning, framför allt bland Faktums försäljare som inte kan så bra svenska, säger Sarah Britz.

Faktums chefredaktör Sarah Britz är glatt överraskad över hur många av försäljarna som skrivit upp sig. Dagens vaccinationsstillfälle blir ett slags pilotprojekt, som sedan ska utvärderas, för att se vad som fungerade och vad som kan göras annorlunda inför nästa gång. Foto: Tomas Ohlsson

Från Västra Götalandsregionen har de fått informationsmaterial på olika språk, samt filmer och animationer för dem som inte kan läsa.

– Helst ska du vara digital också, det är även därför den här gruppen är svår att nå. Det är sällan någon som har dator eller smartphone, säger Sarah Britz.

Människor som lever i hemlöshet, eller som inte har fasta adresser, går inte heller att nå via en brevkallelse. Därför behöver all information ske muntligt, menar hon. Föregående vecka har ägnats just åt att informera, prata och att lyssna. Allt för att så många av Faktums försäljare som möjligt ska få all nödvändig information till sig inför sitt beslut.

– Vår fördel är att vi har en relation med alla och kan berätta att nu erbjuder Sahlgrenska detta och att det är gratis, säger Sarah Britz.

Sarah Britz har, tillsammans med representanter från flera andra organisationer som arbetar nära utsatta människor och som har en väl inarbetad kontaktväg, ingått i regionens arbetsgrupp som under våren planerat för hur så kallade svårnådda grupper ska få information om vaccin. Dagens vaccinering är ett av tre pilotprojekt som genomförs under veckan, för att kunna dra lärdomar när det är dags för den bredare vaccineringen som ska dra igång nästa vecka.

– Till exempel upptäckte vi att det inte fanns någon hälsodeklaration på bulgariska, så det fick Folkhälsomyndigheten jobba med, säger Sarah Britz.

Porten öppnas och ut kommer Sophie Cronholm, försäljningsansvarig på Faktum, för att ropa in männen som står och väntar i regnet. Hon placerar dem på rad i trappan, med noga utvalt antal trappsteg emellan.

Strax därpå ansluter Eija Ikonen, Thomas Ovebratt och Bernard Perzanowski, som även de ska vaccineras under samma halvtimmesintervall. Sarah Britz hälsar glatt och smiter sedan förbi kön i trappan för att hjälpa till på ovanvåningen.

– Jag vill egentligen inte ha massa gifter i mig, men det är lika illa att inte ta vaccinet, säger Eija Ikonen, som tillägger att hon själv blev förvånad över att hon skrev upp sig på listan – det var ett spontant beslut.

Samtidigt har hon hört skrämmande berättelser, både från familj och bekanta, om hur covid drabbat andra människor.

– Min dotter jobbar med äldre och hon har hela tiden talat om för mig hur allvarligt det är eftersom det är så många människor som har dött. Och jag känner en kvinna som har legat på intensiven, hon är livrädd för att hamna där igen, säger Eija Ikonen.

59-åriga Eija Ikonen har tidigare varit hemlös men bor nu i en egen lägenhet tillsammans med Bamse – hunden som hon egentligen bara skulle passa men som blev kvar hemma hos henne. Foto: Tomas Ohlsson

Västra Götalandsregionen samarbetar med Sahlgrenskas mobila team för att nå utsatta grupper på samlingsplatser där de redan finns, via bland annat stiftelser och frivilligorganisationer. Tanken är att det mobila teamet ska starta i Göteborg med kranskommuner för att sedan skalas upp till fler platser i regionen, förklarar regionens vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

– Det är viktigt att det blir ett lågtröskel-erbjudande. Man måste inte heller söka sig till de här extra platserna utan självklart ska man också kunna använda de vanliga ställena, säger hon.

Krister Lönnqvist kommer ut och visar stolt upp sitt vaccinationskort. Den 9 juni ska han komma tillbaka för att få dos två.

– Du fick sitta i ett eget rum eller?, frågar Marie Törnqvist som tillhör nästa halvtimmesgrupp och nyss anlänt till Chapmans torg.

Hon känner sig lite orolig och har många frågor om biverkningar, om man får samma vaccin andra gången, om första dosen skyddar mot sjukdom.

Krister Lönnqvist försäkrar henne om att det inte gjorde ont – ”som ett myggbett”.

– Jag är inte rädd för själva sprutan, jag kan sitta och titta åt andra hållet, säger hon.

Bild 1 av 2 Marie Törnqvist, 55 år, får hjälp av Sophie Cronholm, försäljningsansvarig på Faktum, att fylla i hälsodeklarationen. De skrattar till åt frågan ”Är du gravid?”. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 Krister Lönnqvist visar upp vaccinationskortet han har fått med sig. Där står det bland annat vilket vaccin han har fått och när han ska ta sin andra dos, den 9 juni. Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

Thomas Ovebratt och Bernard Perzanowski är snabbt tillbaka. Vaccinationskorten ligger tryggt i plånböckerna.

– Det gäller att inte tappa plånboken bara, säger Thomas Ovebratt.

Bernard Perzanowski har fyllt ryggsäcken med det senaste numret av Faktum Novell och går genast in i försäljarrollen.

– Ska ni ha några tidningar också? Vill ni ha två är det 150.

Han har haft corona berättar han. Då höll han sig hemma i flera dagar och undvek att sälja tidningar:

– Det känns ungefär som att du spottar taggtråd i tre dagar, säger han.

Bild 1 av 2 Bernard Perzanowski passar på att fylla ryggsäcken med tidningar när han har vaccinerats. Han berättar att han helst håller i en löpsedel när han står och säljer, eftersom han blir stel i händerna om han håller i en tidning för länge. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 Thomas Ovebratt har precis fått sin första dos vaccin mot covid-19. ”Det var inget märkvärdigt”, säger han och rycker på axlarna. Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

Till slut kommer även Eija Ikonen ner för trappan, med en pappersmugg i handen. Hon ställer ner kaffet på en bänk och tänder en cigarett.

– Inga konstigheter, det känns det ingenting.

Hon är lättad över att det var vaccin från Moderna som gavs, i stället för Astra Zenecas.

– Jag vet inte varför man har blivit så anti, men det är väl bara för att det har skrivits så mycket i media. Många blir väldigt rädda, säger hon och fortsätter:

– Man har ju blivit skadad av det här, går man in i en butik där det är för mycket människor får man nästan panik. Jag tror inte det kommer bli som normalt igen, jag tror det kommer sitta kvar.

Regnet har äntligen upphört och himlen börjar anta en ljusare nyans av grått. Plötsligt studsar Marie Törnqvist glatt ut genom porten. Oron är som bortblåst.

– Det kändes ingenting, som alla säger. Nu ska jag åka hem och äta, säger hon och skyndar iväg mot spårvagnshållplatsen.

Fakta. Tidningen Faktum Tidningen Faktum är en gatutidning som säljs av människor som lever i hemlöshet eller annan social utsatthet där försäljarna får behålla en del av försäljningspriset. Tidningen grundades 2001 i Göteborg. Visa mer

Läs mer:

Tegnell: Risk för ständiga utbrott om utsatta grupper inte får vaccin

”Vi går på max hela tiden – när tar det slut?”

Läs fler nyheter från Göteborg och Västsverige här