SCB: Sverige på väg mot hög överdödlighet

Under hösten har ovanligt få människor avlidit i Sverige jämfört med de senaste åren. Enligt SCB:s statistik ligger antalet döda under september månad två procent under tidigare år och under oktober, där det fortfarande kan rapporteras in en del dödsfall, avled nio procent färre än under en genomsnittlig oktober åren 2015–2019.

– Vi kan nog räkna med att det kommer att öka med några procentenheter men inget tyder på vi ska få en överdödlighet i oktober. Oktober kommer sannolikt att landa under, säger Tomas Johansson, utredare på SCB.

Överdödlighet är det antal fler personer som avlidit jämfört med ett förväntat normalvärde för årstiden, som baseras på data över dödsfallen de senaste fem åren.

De låga dödssiffrorna har gällt sedan i juli och augusti som båda visade en överdödlighet på minus en procent. Även i januari och februari avled färre jämfört med tidigare år.

Det som sticker ut kraftigt är april och maj då flera tusen personer avled i covid-19. Från halvårsskiftet har alla veckor utom tre istället legat på en underdödlighet.

– Vi har legat något under normala nivåer under en längre period nu, säger Tomas Johansson.

De låga siffrorna under det tredje kvartalet förvånar inte statsepidemiolog Anders Tegnell:

– Så är det alltid. Efter en period med hög dödlighet kommer en med låg när dödligheten drabbar sköra och äldre, säger han.

I Sverige avlider i genomsnitt omkring 90.000 personer varje år. Men det finns en spridning. De senaste fem åren, alltså 2015 till 2019, har det dött mellan 89.000 och 92.000, enligt SCB. Fram till och med den 31 oktober har 79.000 personer avlidit. Rent statistiskt tillkommer det mellan 15.000 och 16.000 innan året är slut.

– Det ser ut som om Sverige kommer att få ett ovanligt högt antal dödsfall i år. Men vi vet ännu inte hur november och december kommer att utveckla sig, säger Tomas Johansson.

