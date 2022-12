Schimpanserna fortsatt lösa i aphuset – har ingen mat

Efter rymningen i onsdags, då tre apor sköts ihjäl efter att ha tagit sig ut, har de kvarvarande fyra aporna befunnit sig inne i schimpanshuset på djurparken öster om Gävle. Ingen av dem är dock i sitt hägn. En av dem är skadeskjuten.

– Vi är väldigt måna om situationen för schimpanserna och är otroligt angelägna om att komma in i huset för att hjälpa dem, säger Annika Troselius, informationschef på bolaget Parks and Resorts som äger parken.

Med hjälp av drönare siktades schimpanserna inne i huset på torsdagskvällen, men försöket att få in dem i ett hägn misslyckades. Tre av aporna har setts gå runt i huset, medan en ligger stilla.

Bevakning utanför djurparken. Foto: Alexander Mahmoud

Parkens personal, med hjälp av bland annat anställda på Kolmårdens djurpark, ska under fredagen på nytt försöka ta sig in på en skyddad plats i huset för att därifrån kunna ge aporna mat. Schimpanserna har just nu tillgång till vatten, men ingen mat.

– Vi måste då först säkerställa att vi har uppsikt över schimpanserna. I första hand kommer vi att göra det med hjälp av drönare utanför huset, säger Annika Troselius.

Det är oklart hur aporna tog sig ut ur huset. De schimpanserna som sköts ihjäl under jakten på rymlingarna i onsdags ligger fortfarande kvar ute på parkområdet.

Sent på torsdagskvällen gick ett brandlarm inne i aphuset, men det kunde konstateras att det inte hade börjat brinna utan att det rörde sig om ett automatlarm som gått efter att en vattenledning frusit sönder.

