Scotline-kapten dömd för sjöfylleri på svenskt vatten

Utredningen fortsätter efter kollisionen mellan det brittiska fartyget Scot Carrier och danska Karin Høj i Östersjön för en dryg vecka sedan, då en man omkom och ytterligare en person saknas.

Två personer i besättningen på Scot Carrier misstänks för brott. En brittisk medborgare sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för grovt sjöfylleri, grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt vållande till annans död. En kroatisk medborgare misstänkt för grovt sjöfylleri har släppts, men misstankarna kvarstår.

Det här är inte första gången som rederiet Scotline är inblandad i en alkoholrelaterad incident på svenskt farvatten. För sju år sedan dömdes en estländsk kapten på ett lastmotorfartyg för grovt sjöfylleri.

Den 28 september 2014 lämnade det 90 meter långa fartyget Scot Trader Varbergs hamn vid 15-tiden med destination Skottland. När det var på väg till en ankarplats för att tanka bränsle i Rivöfjorden i Göteborgs skärgård girade det babord så att ett annat fartyg tvingades göra en undanmanöver utanför farleden.

Tankfartygets befälhavare mötte kaptenen ombord efter ankringen vid 19.30-tiden och fattade misstanke om onykterhet. Han tillkallade Kustbevakningen, som tog med sig kaptenen för utandnings- och blodprov. Befälhavaren hade uppfattat kaptenen som alkoholpåverkad redan vid telefonkontakt tidigare på dagen, men när de träffades ombord på Scot Trader märkte han direkt att han var onykter på grund av hans flackande blick, sluddriga tal och lukten av alkohol, står det i domen.

Två andra fartyg och en operatör vid Sjöfartsverkets trafikledningscentral i Göteborg har berättat att de anropade Scot Trader via radio, utan att få svar. Enligt operatören underlät fartyget att göra en obligatorisk anmälan via radio när det körde in i Göteborgs trafikområde, varför han själv tog kontakt för att bland annat informera om ett mötande fartyg. Operatören menar att kaptenen hade ett ”utdraget tal” och inte verkade veta var han befann sig eller vart han skulle.

Rättsmedicinalverkets analys visade att kaptenen hade 2,47 promille i blodet vid 23-tiden på kvällen. Myndigheten bedömde att han måste ha haft 1,9 promille i blodet under, eller efter, färden i Göteborgs skärgård.

Kaptenen nekade till brott. och hävdade att han inte varit alkoholpåverkad under själva färden, utan druckit tre starköl efter ankring. Men Göteborgs tingsrätt godtog inte förklaringen och ansåg att fartyget hade framförts på ett sätt som ”utgjort en påtaglig fara för sjösäkerheten”. Kaptenen dömdes till tre månaders fängelse för grovt sjöfylleri.

Enligt Scotline återvände kaptenen aldrig till fartyget, utan blev avskedad. Rederiet hävdar att de skärpt reglerna för droger och alkohol efter händelsen. Vin, sprit och starköl har förbjudits helt, men det är fortfarande tillåtet att dricka lättöl. Samtliga fartyg har även provtagningsutrustning för droger och alkohol ombord. Dessutom testar ett oberoende företag regelbundet besättningarna på samtliga fartyg.

Nu har något liknande inträffat igen, trots striktare regler. Hur är det möjligt och vad gör ni för att hindra att det händer igen?

– Vad bolaget har gjort är att skicka ut meddelanden till alla fartyg som på nytt bekräftar det faktum att en nolltoleranspolicy råder och att den som konstateras vara över gränsen omedelbart blir avskedad, säger Scotlines talesperson Pat Adamson.

De senaste fem åren har alkohol eller andra berusningsmedel varit den primära eller bidragande orsaken till i snitt fyra incidenter per år inom yrkestrafiken på sjön, enligt Transportstyrelsen.

Jonatan Tholin, förundersökningsledare på Kustbevakningen som utreder den dödliga fartygskollisionen i Östersjön, tycker att Transportstyrelsens siffra stämmer väl överens med hans uppfattning om hur många alkoholrelaterade incidenter som inträffar varje år. 2018 gjorde myndigheten en särskild satsning på nykterhetskontroller av besättningsmedlemmar på handelsfartyg – av 337 personer på 143 fartyg var 3 konstaterat påverkade av alkohol.

– Vi har också haft fartygsolyckor där hela besättningen var påverkade av alkohol. För något år sedan var det ett fartyg som gick på grund, säger han.

Enligt Jonatan Tholin är Sveriges möjligheter att kontrollera nykterheten begränsade på fartyg som passerar svenskt territorialvatten eller svensk ekonomisk zon, eftersom internationella regleringar sätter stopp. Därför uppdagas sjöfylleri oftast i samband med olyckor eller tillbud.

– Man kan väl säga att svenska besättningar och svensk sjöfart sköter det här bra, det är framför allt hos utländska besättningar och fartyg som vi har konstaterat sjöfylleri.

