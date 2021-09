SD friar Fogelklou efter intern utredning

”Även om det finns starka indicier som kopplar Fogelklou till kontot har vi inte kunnat styrka att inläggen faktiskt är hans. Mot bakgrund av detta har partiets medlemsutskott lagt ner utredningen. Ärendet är därmed att betrakta som avslutat”, säger partiets pressekreterare Christian Krappedal i en skriftlig kommentar till TT.

Utredningen inleddes efter att Aftonbladet skrivit om Fogelklou och hans påstådda koppling till kontot ”afghan” på Flashback, ett konto som under 2010 och 2011 spred mycket grov antisemitism och rasism.

Tidningen har bland annat skrivit att den kopplat en mejladress till Fogelklou. Man har också tagit hjälp av säkerhetsexperter, som menar att det är osannolikt att någon annan än SD-kommunalrådet ligger bakom inläggen.

Beslutet att lägga ner utredningen togs av Sverigedemokraternas partistyrelse på måndagen, efter att partiets medlemsutskott presenterat sin egen utredning.

”Partiet har tagit ärendet på mycket stort allvar. Utöver vårt egna utredningsarbete har vi även låtit en extern part granska ärendet. Säkerhetsbolaget, som är ett av Nordens största, har bedömt att det inte går att hitta några kompletterande uppgifter som förändrar utgångsläget”, skriver Christian Krappedal.

Jörgen Fogelklou har ända sedan uppgifterna dök upp första gången förnekat att det är han som startat kontot och skrivit inläggen.

”Det är välkommet men också väntat att partiet landat i samma slutsats som tidigare. Det är inte jag som skrivit inläggen och jag har varit medgörlig och transparent under hela processen för att det ska bli tydligt. Förhoppningsvis kan vi nu lägga detta till handlingarna och fokusera på det politiska arbetet istället”, skriver han.

Till DN säger Fogelklou att han sitter i möte under eftermiddagen och kvällen och därför inte hinner med ytterligare kommentarer. Partiledningen kommer enligt pressavdelning inte heller att ge några intervjuer.

Redan 2016 pekade sajten Aktuellt Fokus ut Fogelklou som den hemlige innehavaren av flashback-kontot. När DN ställde frågor till Fogelklou i augusti i fjol om varför han då valde att inte att stämma sajten för förtal, svarade han:

– Sajten saknar ansvarig utgivare och det var rätt nära valet. Jag var i kontakt med en jurist. Han sa att det var mycket möjligt att jag kunde lämna in en stämning, men att om jag gjorde det fick jag räkna med att alla andra tidningar också skulle skriva om det. Då kände jag att det inte var värt det.

En bild från en tidigare valrörelseresa då Jörgen Fogelklou agerade moderator och utfrågare av partiledaren Jimmie Åkesson. Foto: Sven Pernils/Sverigedemokraterna

Om Fogelklou skulle frias eller inte av partistyrelsen har på senare tid kommit att bli en fråga för Göteborgspolitiken även utanför partiet. Efter att beskedet om internutredningen kom i maj valde tre av hans kolleger i kommunstyrelsen att skriva om saken på twitter.

Skarpast var Vänsterpartiets gruppledare Daniel Bernmar som slog fast kopplingen till de uppmärksammade inläggen. Centerpartiets Emmyly Bönfors och Socialdemokraternas Blerta Hoti uppmanade partiet att ”gå till botten med kopplingarna”.

Detta bemöttes då av Fogelklou med följande kommentar:

– Vad politiska motståndare gör får man någonstans tåla. Jag kan köpa att man drar politiska växlar. Som de brukar säga, When they go low, I go high. Sen behöver man inte gå till överdrift. Jag har en familj som tar stryk.