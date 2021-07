SD-gruppen tar strid mot techjättarna: Vi är oroade

Fakta. Youtubes policy mot hatiskt innehåll

I juni 2019 introducerade Youtube även en ny policy mot vad man menar är hatiskt innehåll. Bara under 2020 stängde plattformen ned över 230 000 kanaler på grund av detta, enligt företagets egna transparensrapport. Man tog också under samma period ned över nära 397 000 videoklipp för hatiskt innehåll och hela 1,5 miljoner för att de förespråkade våldsbejakande extremism. En överväldigande majoritet av innehållet togs ned med hjälp av automatiserade system, utan mänsklig inblandning.

Takten kanaler stängds ned med hänvisning till hatiskt innehåll har också ökat kraftfullt, från knappt 6 000 under 2020 års första halvår till ungefär 225 000 under årets andra halvår. Bara under perioden oktober–december stängdes över 170 000 kanaler ned med hänvisning till hatiskt innehåll.

Källa: Youtubes transparensrapport