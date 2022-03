SD krävde totalstopp för flyktingar – nu välkomnas ukrainare

”KARLSKRONA ÄR FULLT!”

Så löd budskapet från Sverigedemokraterna i Karlskrona för bara två år sedan.

Då poserade gruppledaren Christopher Larsson med armarna i kors på Stortorget under parollen ”håll gränsen”.

I dag har han en annan hållning.

Varje morgon och kväll anländer hundratals ukrainska flyktingar till Karlskrona med färjan från polska Gdynia.

– Vi tar emot dem med öppna armar, säger Christopher Larsson.

– De är ju liknande som vi, om man säger.

Christopher Larsson är gruppledare för SD Karlskrona. Foto: Emma Larsson

Under Syrienkriget 2015 kom många flyktingar till Karlskrona.

Mellan år 2000 och 2018 mer än fördubblades antalet utrikes födda i staden, från 3 427 personer till 8 846.

En katastrof, säger SD:s starke man i kommunen.

– Massinvandringen har lett till gruppvåldtäkter, bilbränder och utanförskapsområden – ord som vi inte ens hade innan, hävdar Christopher Larsson.

– Men de ukrainska flyktingar som kommer hit har ingenting med det att göra. De är kristna ortodoxa många av dem. De vill jobba och försörja sig.

Varje morgon och kväll anländer ukrainska flyktingar med färjan i Karlskrona från polska Gdynia. Foto: Emma Larsson

Under flyktingkrisen 2015 talade Jimmie Åkesson om ”den största katastrof som det svenska samhället befunnit sig i under modern tid”. Det året kom drygt 160 000 asylsökande till Sverige. Nu har Polen periodvis tagit emot nästan lika många flyktingar per dygn från Ukraina.

Strömmen av ukrainare till EU är den snabbast växande flyktingkrisen sedan andra världskriget, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Det totala antalet som flytt passerade i förra veckan tre miljoner, varav nästan två miljoner kommit till Polen.

Migrationsverket räknar med att över 200 000 ukrainare kan ha sökt sig till Sverige redan till sommaren. Det kan vara lågt räknat, sade generaldirektören Mikael Ribbenvik i SVT:s Agenda.

Sanningen är att ingen vet hur många som kommer att komma.

– De här människorna flyr från kulor och bomber. De flyr inom sitt närområde, så som alltid sker i sådana här konflikter. Den här gången är vi närområdet. Vi vill hjälpa, vi ska hjälpa, sade Jimmie Åkesson när han nyligen höll tal på partiets valkonferens.

Flyktingströmmar från Ukraina Så många flyktingar hade länderna tagit emot lördag 19mars (om inte annat anges). Totalt har cirka 3,3 miljoner människor flytt. Grafik: DN Källa: UNHCR. *Antalet ansökningar enligt massflyktsdirektivet respektive om asyl. **Inklusive personer som passerat gränsen mellan Moldavien och Rumänien. Uppdaterad 20 mars.

I Karlskrona prövar SD:s gruppledare Christopher Larsson en liknelse för att förklara SD:s skilda syn på ukrainare och utomeuropeiska flyktingar.

Föreställ dig en glasburk full av sten, säger Larsson. Kan man hälla i grus? Nej, burken är full. Men vatten? Ja, vatten kan fylla upp håligheterna mellan stenarna.

– Så det är klart att det finns plats för riktiga flyktingar, säger Christopher Larsson.

Så Karlskrona är inte fullt?

– När det kommer 9 000 afghaner blir det svårare. Deras kultur krockar med vår. Ukrainarna är ju i någon mening mer västerländska. Mer som vi som människor. De vill försörja sig.

Själva arbetsviljan gör ukrainarna mer lika svenskar?

– Viljan att ingå i en gemenskap, i ett samhälle.

Vad bygger du den föreställningen på?

– Vänner och bekanta man pratar med. En av våra förtroendevalda (i SD Karlskrona) är ju polack.

Sverige är fullt för afghaner, men inte för ukrainare, säger SD-gruppledaren i Karlskrona Christopher Larsson. Foto: Emma Larsson

En timme sydväst om Karlskrona ligger Jimmie Åkessons hemkommun Sölvesborg. Louise Erixon är kommunalråd. Sölvesborg har tidigare avvisat flyktingar, men välkomnar nu ukrainare.

Vänstertidningen Dagens ETC frågade häromdagen Louise Erixon om ukrainarnas religiösa tillhörighet och etnicitet har gjort det lättare för Sölvesborg att acceptera flyktingar.

– Det är den mest idiotiska fråga jag fått under det här politiska året, svarade Louise Erixon i Dagens ETC.

I Karlskrona säger SD:s gruppledare Christopher Larsson att etniciteten saknar betydelse. Men att ukrainarnas religion har betydelse för hans solidaritet med dem.

– De är ju kristna, om man säger. Hade inte Karl XII fått pisk i Poltava hade Ukraina kunnat vara svenskt. De tänker liknande som vi gör. De är vana vid arbete och att inte bara få saker serverade.

Om inte Karl XII hade fått ”pisk i Poltava” hade Ukraina kunnat vara svenskt, menar SD:s Christopher Larsson. Foto: Emma Larsson

Häromdagen lade Christopher Larsson ut en artikel från Blekinge Läns Tidning på Facebook – ett tidigare äldreboende i Karlskrona blir tillfälligt härbärge för flyktingar. Över texten har Larsson ritat ett rött hjärta.

Vi frågar Christopher Larsson om han känner till sverigedemokrater i Karlskrona som hjälpt ukrainska flyktingar.

Han tipsar om den 69-årige mångsysslaren Tomas von Dahn, som enligt egen utsago röstat på SD i alla riksdagsval sedan början av 1990-talet. (Han har inga uppdrag i partiet.)

Vi åker dit tillsammans. I bilen ringer gruppledaren upp Tomas von Dahn för att påminna sig om adressen. Tonen är kärvänlig.

– Det är Stoffe. Jag glömde vad din väg heter, gubben.

Christopher Larsson med den sverigedemokratiske väljaren Tomas von Dahn, som trollar under artistnamnet Mr Magic. Foto: Emma Larsson

Tomas von Dahn är något av en lokal kändis. Han är stolt upphovsman till Snåljåpen, en storsäljande plastbehållare som kan pressa de sista dropparna yoghurt ur en pappförpackning. Han har gjort sig en hacka på fastigheter och tomtavstyckning. Han trollar under artistnamnet Mr Magic.

Tomas von Dahns villa vätter mot Östersjön. Han har egen padel- och tennisbana. På ett litet drinkbord på verandan står ett glas med kubanska cigarrer från Cristales.

Häromkvällen lät Tomas von Dahn en ukrainsk flyktingfamilj – en mamma med tre barn – övernatta i hans hem. Han lagade spagetti och köttfärssås åt dem. När de skulle ge sig av dagen därpå gav Tomas von Dahn familjen 1 500 kronor i resebidrag.

Han är starkt berörd av mötet.

– Hon satt där inne i min tv-soffa och ammade det lilla barnet och tårarna rann på henne. Hon pratade i telefonen med sin man därnere. Jag for så illa av detta. Jag tar gärna emot fler. Jag har ett helt hus. Jag bor själv här och har en gäststuga.

Sverigedemokratiska väljaren Tomas von Dahn i sin gäststuga, där han gärna tar emot ukrainska flyktingar, säger han. Foto: Emma Larsson

Men mötet med den ukrainska familjen har inte gjort Tomas von Dahn mer empatiskt inställt till invandrare i allmänhet.

– Såna som kommer nere från Afrika – det är ett jävla tjuvpack, säger han. De stjäl och våldtar och mördar och knarkar och fan vet vad de håller på med.

Christopher Larsson sitter alldeles intill Tomas von Dahn på glasverandan. När Dahn börjar prata om ”tjuvpack” fryser politikern till.

SD har en uttalad så kallad ”nolltolerans” mot rasism.

Gruppledaren i Karlskrona har redan ”prickats” två gånger av partiet, berättar han för oss.

2018 åtalades även Christopher Larsson för hets mot folkgrupp, för ett inlägg på SD Karlskronas Facebooksida som kunde tolkas som att det likställde muslimer med terrorister. Han friades av Blekinge tingsrätt.

Samtalet hemma hos Tomas von Dahn, som Christopher Larsson satt oss i kontakt med, rör sig i en för honom farlig riktning.

Larsson vänder sig mot oss.

– Ni kan ju försöka att inte citera det där är ni snälla, säger han.

Tomas von Dahn slår bakut.

– Vaddå?!

– Jo, men lite tjuvpack och sådär, säger Christopher Larsson.

Ludvig Aspling, SD:s migrationspolitiske talesperson. Foto: Daniel Costantini

Fakta. EU och de ukrainska flyktingarna För ukrainare med biometriska pass krävs inte något särskilt visum för att resa in i Schengenområdet. Sedan 2017 har de fritt kunna röra sig mellan de 26 Schengenländerna, inklusive Sverige, under 90 dagar. Utöver det har EU valt att aktivera massflyktsdirektivet, efter Rysslands anfall mot Ukraina. Det innebär att ukrainska flyktingar får uppehållstillstånd inom EU i ett år, utan att någon individuell prövning behöver göras. Uppehållstillståndet kan förlängas till max tre år. Det ger dessutom tillstånd att arbeta och rätt till viss vård och skolgång för barn. Samtiga riksdagspartier inklusive SD har ställt sig bakom beslutet. Källa: Migrationsverket och UD Visa mer

På Ludvig Asplings mörkbruna kavajslag glimmar riksvapnets tre kronor i silver. Han bär en patinerad läderportfölj. Den 39-årige stockholmaren har både universitetsstudier, utlandsjobb och digra språkkunskaper på sitt cv. Sin japanska fru träffade han i Kina, där hon arbetade med bistånd och han som engelskalärare.

När Jimmie Åkesson bygger sitt nya lag inför valrörelsen är Ludvig Aspling en av spelarna. SD behöver folk som kan matcha högutbildade och socialt slipade moderater i förhandlingarna om regeringsmakten. SD-ledningen litar på Ludvig Aspling, så till den grad att han sedan i höstas är talesperson för migrationspolitiken, själva kärnan i SD:s existens.

– När vi säger att Sverige är fullt så talar vi bildligt, inte bokstavligt. I och med kriget i Ukraina har vi en helt annan situation. Det är vårt närområde, det är Europa. För de här personerna är EU första anhalten. Vi behöver hjälpa dem.

Så förklarar Ludvig Aspling det som många ser som en omsvängning men som han menar är en konsekvent linje i partiets politik. Begreppet närområde är centralt. Det ger Sverige särskilt stort ansvar för ukrainarna, ett synsätt som SD inte är ensamma om. Andra partier har betonat samma sak. Det som utmärker SD är att man vill ha totalstopp för alla andra flyktingar.

”När vi säger att Sverige är fullt så talar vi bildligt, inte bokstavligt”, säger SD:s migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling. Foto: Daniel Costantini

Är Sverige fullt för syrier och afghaner, men inte för ukrainare?

– För personer från Afghanistan finns det ett antal säkra länder som de passerar på vägen hit. Så det är ingen skillnad på personer från Afghanistan och personer från Ukraina. Skillnaden ligger i vem som har behov av att komma till just Europa och Sverige, säger Ludvig Aspling.

Hans resonemang är fulla av hänvisningar till direktiv och konventioner och han förklarar gärna detaljer i olika EU-beslut. ”Tjuvpack” ingår inte i hans vokabulär. Men även i den officiella SD-retoriken framhålls betydelsen av kulturella skillnader och likheter. Frågan är vad det har för betydelse att dagens flyktingar kommer från ett kristet land? 2015 var det många av flyktingarna som bekände sig till islam, en religion som SD har utmålat som ett direkt hot mot det svenska samhället.

Ludvig Aspling är ovillig att resonera i termer av religion men svarar så här:

– Det finns kanske skäl att anta det är lättare för ukrainare att smälta in och bli en del av Sverige. När det handlar om personer som kanske fastnar här är det relevant att fråga sig om det finns betydande kulturella skillnader som gör det svårt att passa in. Den risken är nog mindre med ukrainare än med personer från Afghanistan.

Foto: Daniel Costantini

Ludvig Aspling anser liksom andra SD-företrädare att det är skillnad på de flyktingar som nu kommer från Ukraina och andra som tidigare kommit till Sverige. Ukrainarna är ”riktiga flyktingar”. Andra migranter har varit ”ekonomiska flyktingar”.

SD:s motståndare har riktat hård kritik mot det här sättet att göra skillnad på olika människor i nöd. ”En historieförfalskning av astronomiska mått”, sade migrationsminister Anders Ygeman (S) på en pressträff i veckan. ”Sluta sortera människor efter etnisk bakgrund” skrev Centerpartiets Martin Ådahl på Twitter.

Enligt Ludvig Asplings sätt att se är ”riktiga flyktingar” i första hand de som kommer från närområdet, Ukraina inkluderat. Mer långväga migranter som kanske kunde finna någon slags trygghet i ett annat land på vägen men valt att fortsätta hit, betraktar han som ”ekonomiska flyktingar”. Även om de är på flykt från krig och förföljelse.

– Att människor ändå skulle vilja flytta hit, på ett mänskligt plan är det helt begripligt. Alla vill ge en bättre framtid till sina barn, men det är inte det som asylsystemet är till för, säger Ludvig Aspling.

SD-väljarnas syn på de ukrainska flyktingarna jämfört med flyktingar generellt Svar från de som uppgav att de skulle rösta på SD (andel i procent): Källa: DN/Ipsos

Statsvetaren Ann-Cathrine Jungar, specialiserad på högerradikala partier, menar att det i alla fall delvis rör sig om en omsvängning från SD:s sida.

– Tidigare har Sverigedemokraterna pratat om de närmaste nordiska grannarna som kulturellt liknande och en del av vårt närområde. Nu tycks det också inkludera våra slaviska grannar, åtminstone Ukraina. Ukrainarna är kristna européer och det gör det lättare för SD att säga att nu måste vi öppna gränsen. I motsats till islam som de högerradikala ser som ett främmande element i vårt samhälle.

SD:s gruppledare i Karlskrona välkomnar ukrainska flyktingar till Sverige eftersom ”de är som vi, om man säger”. Foto: Emma Larsson

Efter intervjun i Karlskrona säger Christopher Larsson över telefon att han är förfärad över vad SD-väljaren Tomas von Dahn just sagt om utomeuropeiska flyktingar. Att en ”sund företagare med hög social kompetens” pratar om ”tjuvpack” överrumplade honom, säger Larsson.

Men timmarna innan, när Christopher Larsson satt intill Tomas von Dahn på glasverandan, bekräftade han samtidigt vissa av von Dahns utsagor.

Tomas von Dahn berättade om en familjemedlem som renoverat lägenheter i Karlskrona där flyktingar tidigare bott. von Dahn har hört att dessa ”skitit” i trapphusen och betett sig värre än ”grisajävlar”.

På verandan protesterar inte Christopher Larsson. Utan säger att han kan ”belägga det, faktiskt”. Som styrelseledamot i det kommunala bostadsbolaget har Larsson mottagit rapporter, hävdar han, som indikerar att ”karlar” från Mellanöstern och Nordafrika ”bajsat i kartonger” på vinden.

– Det handlar kanske om att man inte berättar för människor vad som förväntas av dem. Men de som bor i Ukraina har ju vattenklosetter och kök, även om det är mycket gas där, säger Christopher Larsson.

Volontärer möter ukrainska krigsflyktingar utanför ankomsthallen i Karlskrona. Foto: Emma Larsson

Fredrik Reinfeldt vädjade till svenskarna att ”öppna sina hjärtan”. Sedan gjorde Moderaterna en helomvändning i migrationspolitiken. Stefan Löfven sade att hans Europa bygger inga murar. Sedan gick han med på avtalet med Turkiet om att stoppa flyktingar.

Riskerar Sverigedemokraterna att på samma sätt få backa från sin öppenhet mot ukrainarna?

Polen är redan i en situation som vida överträffar läget i Sverige hösten 2015, då SD varnade för ”systemkollaps”. De beslut som EU har fattat ger ukrainare uppehållstillstånd i Sverige i minst ett år. SD gav grönt ljus när frågan diskuterades i riksdagens EU-nämnd.

På partiets valkonferens nyligen underströk dock Jimmie Åkesson att SD:s öppenhet är villkorad: de allra flesta måste förr eller senare återvända hem. Att Sverige inte kan vara mer generöst skyller SD-ledaren på att övriga partier tidigare har fört en ”oansvarig migrationspolitik”. För många har redan kommit hit och skapat ohållbara integrationsproblem, enligt Åkesson.

SD:s migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling vill inte sia om hur det slutar.

– Frågan är om konsekvenserna blir så stora att Sverige måste vidta särskilda åtgärder för att stoppa inflödet, säger han. Det är väldigt oklart. Men som jag sade: det handlar om riktiga flyktingar. Då känner vi att vi ändå måste göra den här insatsen.