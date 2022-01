SD:s Jörgen Fogelklou: ”Skulle önska att jag och Jonas Attenius satt ner”

I takt med ökade opinionssiffror är SD:s uttalade mål att efter valet i september ta en vågmästarposition.

DN frågar gruppledaren och kommunalrådet Jörgen Fogelklou:

Ett valår börjar. Hur är magkänslan? Oro? Förväntan?

– Vår magkänsla är jättebra, vi har haft ett antal opinionsundersökningar, även lokalt, som visar att vi ökar. Vi har fler och bättre samtal med andra partier, både i nämnder och i stadshuset, i synnerhet efter budgetsamarbetet som ingicks nationellt. Vi som alla andra har förstås lidit av pandemin, men vi har vinden i ryggen så oron handlar mer om vi hinner få fram kandidater så det räcker.

Om du skulle formulera en valaffisch, vad skulle det stå på den?

– Jag skulle säga ”För ett tryggt Göteborg, vår plats på jorden”.

Vad ser du som era två viktigaste lokala valfrågor?

– Den ena är vilken stad vi vill ha, om trygghet, gestaltning, hedersproblematik. Den andra handlar om en välfärd värd namnet. Trygghet är välfärd, att min dotter och son ska våga röra sig fritt på stan.

Vad tror du det främst blir politisk strid om i Göteborg?

– Jag tror det blir det gamla vanliga, vart går våra skattepengar? ”Vafan får jag för pengarna?”, så att säga. Om kommunen renodlar kärnverksamheten skulle vi få en bättre service och sänkt skatt.

– Det som kallas vinster i välfärden kanske också blir en stridsfråga. Ska det vara enbart kommunalt eller ska vi låta privata komma in och agera? I grund och botten är jag för konkurrens och valfrihet. Men vi vet också att människor har en annan drivkraft. Det här är en jättesvår fråga och vi har intagit en lite mer skeptisk syn.

Om du plötsligt fick ett par miljarder över, var skulle du lägga dem?

– Det är skattebetalarnas pengar, de ska in i välfärden, i äldreomsorgen eller skolan.

Snart har en mandatperiod gått. Vad har ni lyckats bäst med?

– Det vi sa när vi steg in i stadshuset 2018, att långsiktigt bygga ett förtroende, att vi är seriösa, kunniga, engagerade. Att vi tar hantverket på allvar. Övriga läser och lyssnar på våra förslag, det ser vi hela tiden på yrkanden som andra tar över, som med gestaltningsfrågan eller språkkraven i omsorgen.

Vad irriterar dig att ni inte lyckats med?

– Jag har sagt vi kommer under dessa fyra år inte kommer att kunna ändra på mycket. Men det kan ändå vara irriterande att inte få de andra att agera snabbare. Nu sätts det in plåster när det är väl sent.

Nämn en politiker, i Göteborg eller landet i övrigt, utanför ditt eget parti som du tycker är skicklig eller inspireras av?

– Både skicklig och inspirerande är Ann-Sofie ”Soffan Hermansson (f d gruppledare i Göteborg för Socialdemokraterna, DN:s anm). Bortsett från det politiska var hon från dag ett här i rådhuset jätteschysst och behandlade oss som alla andra här. En vanlig arbetartjej.

Göteborgspolitiken är splittrad i fem partikonstellationer. Dina tankar om styret efter valet?

– Efter valet kommer man att behöva våra röster på ett eller annat sätt, bedömer jag. Våra röster lär behövas för att få igenom en budget. Och då krävs att vi får igenom något ur våra kärnfrågor, ungefär som på riksnivå.

– Det mest naturliga är ju med Moderaterna, någonstans, på grund av att Socialdemokraterna har agerat som man har gjort. S har annars varit vettiga denna mandatperiod här i stan. Jonas Attenius (S gruppledare, DN:s anm) har i många frågor närmast sig oss, så det hade i teorin inte varit omöjligt att komma överens. Nu har han ju stängt de dörrarna. Men sakpolitiskt skulle jag önska att jag och Jonas satt ner.

Någon särskild bokläsning du bockar av under helgledigheten?

– Jag såg nya Utvandrarna-filmen och tänker att jag ska läsa böckerna igen. Om jag klarar alla fyra under helgerna...? Nja. Men det kan också bli Sju råd till Mustafa, av Mustafa Panshiri.

Hur löd ditt personliga nyårslöfte?

– Den strävan man alltid ska ha är väl att så gott det går bli en lite bättre medmänniska, far, pojkvän...