Sena partibytare kan avgöra valet

Den svenska väljarkåren är stabil jämfört med hur det ser ut i många länder. I de tre senaste valen har hälften av väljarna fortsatt att rösta på samma parti, enligt valforskarna vid Göteborgs universitet.

Andelen trogna väljare har ändå minskat. Går man tillbaka till 1970-talet var det bara en av tre som bytte parti. Under perioden 2010-2018 var det alltså hälften.

Den här rörligheten syns också om man zoomar in på valrörelserna. Allt fler väljare, framför allt de yngre, uppger att de bestämmer sig i ett sent skede. De flesta av dem håller fast vid det parti de från början lutade åt, men de sena partibytarna har ändå blivit fler. 2018 var det nästan var femte väljare som ändrade sig under de fyra sista veckorna.

– Många väljare har två, tre partier som de överväger att rösta på när det blir dags för valrörelse, men har samtidigt en tydlig plan A. De flesta följer sin plan A, skriver statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson i ett mejlsvar till DN.

Den ökande rörligheten är enligt honom en följd av att färre väljare är övertygade anhängare av något parti, samtidigt som det finns fler partier att välja på.

En annan trend är att andelen väljare som förtidsröstar ökar stadigt. I förra valet 2018 var det drygt 44 procent som hade lagt sin röst före valdagen. Det var enligt valforskarna vid Göteborgs universitet både svenskt rekord och världsrekord. Många kommer alltså att ha gjort sitt val innan slutdebatterna med partiledarna hålls i tv. Henrik Ekengren Oscarsson påpekar dock att bland förtidsröstarna finns många av dem som ändå hade varit svåra att påverka under valrörelsen.

Mycket tyder enligt Henrik Ekengren Oscarsson på ett jämnt val. Han beskriver opinionsläget som ”rätt så nedfryst”.

– Vi kommer sannolikt ha ett valresultat där någon ”sida” vunnit med mycket knapp marginal. Ett regeringsunderlag på 175-177 mandat är inte någon toppenförutsättning för politisk stabilitet.

