Sent stöd i skolan var diskriminering - hovrättsdom ger Julia ersättning

Att Julia Svensson kom in på gymnasiet i höstas och gärna löser mattetal på fritiden känns ibland svindlande för hennes mamma, Jenny Svensson.

– Det finns inget som gör mig så glad och stolt. Men vi har en lång kamp bakom oss, säger Jenny Svensson.

Julia Svensson har en funktionsnedsättning och en sjukdom som gör att hon har svårt att koncentrera sig. Hon har inlärningssvårigheter, är ofta trött och har under perioder tillbringat en hel del tid på sjukhus.

Julia Svensson vill själv inte låta sig intervjuas i DN, men önskar att mamman svarar på frågor.

När Julia Svensson var 10 år och gick i fjärde klass förstod Jenny Svensson att det skulle krävas extra stödinsatser för att dottern skulle nå målen i matte, svenska och engelska.

– Jag kände mig jobbig och krävande, men jag ville bara att min dotter skulle klara skolan, säger Jenny Svensson.

Skolåren, från mellanstadiet och fram till mitten av högstadiet, har sedan dess präglats av en kamp om stöd och resurser. De anpassningar skolan först erbjöd var inte tillräckliga – Julia klarade inte att nå upp till målen.

– Ibland innebar det extra stödet att hon fick sitta ensam, eller tillsammans med en annan elev, i ett klassrum. Då ringde hon mig när jag var på jobbet för att få hjälp, säger Jenny Svensson.

En ansökan om att få flyttas till en resursskola för elever med extra behov av hjälp tog en hel termin att utreda, berättar Jenny Svensson. Och till slut fick de ändå nej.

Under tiden hade Julia Svensson halkat efter ytterligare i skolan.

Familjen har gjort två anmälningar till Skolinspektionen. Båda har lett till kritik mot Malmö stad. Något som tidigare uppmärksammats av Sydsvenskan. Myndigheten slog bland annat ned på att skolan inte erbjudit Julia Svensson hemundervisning under hennes tid på sjukhuset.

Enligt skollagen är skolan skyldig att göra extra anpassningar och sätta in särskilt stöd för elever som inte ser ut att klara kunskapskraven. Om behovet av stöd beror på en funktionsnedsättning – och skolans huvudman ändå inte agerar – bryter de sedan 2015 också mot diskrimineringslagen som ger eleven rätt till diskrimineringsersättning.

Julia Svenssons fall var ett av de första att prövas i domstol när antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering tog sig an ärendet och stämde kommunen för ”bristande tillgänglighet” för drygt två år sedan. Bristande tillgänglighet är en relativt ny del av diskrimineringslagen och innebär att en verksamhet, i det här fallet skolan, är skyldig att vidta åtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska få samma förutsättningar som en person utan funktionsnedsättning.

Både tingsrätten och hovrätten har nu slagit fast att Malmö stad utsatte Julia Svensson för diskriminering.

Det tog, menar domstolen, alldeles för lång tid att utreda Julias stödbehov och när skolan satte in extra resurser kom de alltför sent. För Julia Svensson handlade det om ett helt läsår som gick till spillo.

De anpassningar som sattes in under utredningstiden var inte tillräckliga för att eleven skulle ha möjlighet att uppnå kunskapsmålen, enligt hovrätten.

Malmö stad ansåg dock att utredningarna försvårades av Julia Svenssons höga frånvaro och överklagade domen till Högsta domstolen.

– Vi anser inte att det är fråga om diskriminering. Att utredningen drog ut på tiden berodde bland annat på att eleven hade en omfattande frånvaro. Men det tog inte domstolen hänsyn till, säger Laila Herner, enhetschef och förvaltningsjurist på grundskoleförvaltningen i Malmö.

Enligt Jenny Svensson handlade det dock om giltig frånvaro, bland annat på grund av sjukhusvistelser, vilket också framgår i Skolinspektionens beslut.

Nyligen meddelade Högsta domstolen att de inte ger prövningstillstånd. Därmed fastställs hovrättens dom.

Malmö stad ska nu betala 20.000 kronor till Julia Svensson.

– Det här ärendet liknar tyvärr många andra som kommer in till oss – för små åtgärder som sätts in alldeles för sent när barnet redan halkat efter. Vi valde att ta frågan till domstol och nu har vi en ny praxis där barn med funktionsnedsättning som inte får stöd i tid har rätt till diskrimineringsersättning, säger Disa Nordling, jurist på Malmö mot Diskriminering.

Disa Nordling tror att domen kommer att få stor betydelse för andra barn.

– Den här domen bekräftar att bristande stöd är diskriminering och att alla elever som drabbas har rätt till ersättning. Det är en tydlig signal att skolorna inte kan fortsätta bryta mot lagen, att de måste ta barnens rättigheter på allvar, säger hon.

Diskrimineringsombudsmannen har ännu inte hunnit gå igenom domen eller konsekvenserna av den. Men pressansvarige Clas Lundstedt säger att det är viktigt att frågan prövats.

– I och med att den form av diskriminering som det handlar om här, bristande tillgänglighet, fortfarande är relativt ny i lagen är det viktigt att få den här typen av klargöranden från domstolen.

Förra året fick Skolinspektionen in omkring 1.100 anmälningar om rätten till särskilt stöd. I 446 ärenden kunde myndigheten hitta brister.

Elizabeth Malmstedt, enhetschef på Skolinspektionen i Lund, delar bilden av Julia Svenssons ärende som ett av många liknande.

– Det här ärendet sticker inte ut på något sätt egentligen. Jag har inte analyserat domen än, men det står klart att det finns många andra ärenden som säkert kan leda till ersättning efter det här, säger hon.

Laila Herner på grundskoleförvaltningen gör en annan bedömning. Hon tror inte att domen kommer att få några större konsekvenser för verksamheten.

– Skolorna är väl medvetna om skollagens krav. Möjligen att man behöver påminna om att oavsett komplexitet och en elevs frånvaro måste vi ändå vara snabba på att utreda och vidta åtgärder för elever med särskilt stöd.

Jenny Svensson, Julias mamma, är lättad att processen är över – fem år efter att den första anmälan lämnades in till Skolinspektionen.

– Det första min dotter sa när vi fick veta att domen vunnit laga kraft var: nu vet jag att det inte är mig det är fel på. Det känns fantastiskt att Julia har fått en upprättelse och vi har fått ett avslut som innebär att vi inte har kämpat förgäves.

I åttonde klass, i början av 2019, fick Julia Svensson till slut en elevassistent där samarbetet fungerade bra. Hon tog igen stora delar av skolarbetet och lyckades komma in på barn- och fritidsprogrammet och hoppas på ett arbete inom förskolan.