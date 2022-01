Sex personer misstänks för mened efter skjutning i Visättra

På fredagen hölls slutpläderingarna i det fall där två små barn skottskadades av en förlupen kula i Visättra, Huddinge. Chefsåklagare Stefan Creutz yrkade på 4,5-5 års fängelse för den 25-åring som enligt åklagaren höll i det vapen från vilket skottet avlossades. För två medåtalade yrkades på 1,5 år fängelse för grov misshandel och för den fjärde personen – som var den som misshandlades av de övriga – yrkades på 2,5 års fängelse för grovt vapenbrott.

Inga vapen har tagits i beslag, men Stefan Creutz menar att det inte krävs för att man ska kunna dömas för grovt vapenbrott.

– Vi har såväl teknisk bevisning som vittnesutsagor som sammanvägt visar att två av de åtalade var beväpnade med skarpa vapen, menade Creutz under slutpläderingen.

Fallet kommer att få ett rättsligt efterspel. Sex personer, som alla hörts som vittnen under ed, misstänks nu för mened – ett brott som lagstiftaren ser särskilt allvarligt på.

Alla sex var bevisligen på plats när händelsen inträffade, men samtliga drabbades efteråt av det som åklagaren kallar för ”kollektiv minnesförlust”. Till saken hör att alla sex är bekanta med dem som kom att åtalas.

Fem av dem hördes under ed i så kallade bevisupptagningar redan under förundersökningen. Deras kommentarer var genomgående ”inga kommentarer” eller ”jag minns inte”.

– Man har en skyldighet att under ed berätta allt man vet. Man kan inte bara säga att man inte minns. I det här fallet är det uppenbart att de vet mer än vad de säger, då ska det det konsekvenser, så fungerar ett rättsamhälle, säger Stefan Creutz.

Varför tror du de säger att de inte minns?

– Dels tror jag att de är rädda för repressalier, dels tror jag det handlar om en kultur i den nätverkskriminella miljön. Oavsett om det farligt eller inte så pratar man aldrig om någon annan än sig själv, svarar Creutz.

Sex personer som alla hörts som vittnen under ed i målet som rör Visättraskjutningen i somras misstänks nu för mened. Foto: Christine Olsson/TT

Straffvärdet för mened är högt (se faktaruta) eftersom ett osant eller förtiget vittnesmål kan leda till att fel personer – eller inga alls – blir dömda.

Under de förhör som hållits med de sex personer som nu misstänks för mened har åklagaren vid upprepade tillfällen påpekat att två helt oskyldiga barn skottskadades vid tillfället. De har samtliga kommenterat med att det är ”sjukt” och ”för jävligt” – men det har ändå inte fått dem att vilja berätta vad de vet.

En av dem som nu misstänks för mened begick brottet under rättegångens sista dag, då han hördes i domstolen. Under förundersökningen berättade han med stor vånda relativt detaljerat om det han sett – dock utan att direkt namnge någon. När han nu hördes var han märkbart frustrerad. Han mer eller mindre skrek under förhöret: ”Jag kan inte fucking förklara varför jag inte minns något, okej?!”

Två av åtalades advokater anser att bevisningen totalt sett är så svag att åtalen ska ogillas, övriga två av har, i det fall rätten finner dem skyldiga till misshandel, hävdat nödvärn. Dom faller om två veckor.

När det gäller misstankarna om mened hoppas chefsåklagare Stefan Creutz väcka åtal innan sommaren.

Regeringen vill införa ett kronvittnessystem

Bakgrund. Skottet i Visättra ● I början av juli 2021 sköts en utpekad ledare för det så kallades Flemingsbergsnätverket ihjäl vid Visättra IP. Det ledde till att en intern konflikt blossade upp inom nätverket. ● Den 17 juli eskalerade konflikten då en ung person, som inte velat berätta vad som hände för polisen, fördes bort i en bil. ● Bortförandet ledde till att de två falangerna drabbade samman i närheten av Visättra centrum en timme senare. Flera personer misshandlade då en 25-åring. En pistol användes som tillhygge och ett skott som oavsiktligen träffade två barn brann av. ● Fyra personer åtalades. En för grovt vapenbrott, vållande till kroppsskada och grov misshandel. Två för grov misshandel och en för grovt vapenbrott. Visa mer