Sex tåg om dagen mer än 20 minuter försenade

Tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala har råkat ut för flera incidenter de senaste åren. I fjol spårade ett godståg ur i höjd med Häggvik och så sent som för två veckor sedan stoppades trafiken två gånger, först efter en brand i ett ställverk och senare under veckan på grund av tekniska fel.

– På senare tid har det varit extra mycket störningar på den här sträckan. Det blir extra kännbart eftersom att många personer är beroende av den här trafiken, säger Lotten Herrman, tillförordnad regionaldirektör på Trafikverket.

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för rälsen och den övriga infrastrukturen på sträckan som bland annat trafikeras av SJ:s fjärrtåg och SL:s pendeltåg.

Inställda tåg och förseningar är inte ovanligt mellan Uppsala och Stockholm, men Trafikverket hoppas minska störningarna genom att bygga ut järnvägen. Foto: Lisa Mattisson

Det finns ingen exakt statistik över hur många tåg som ställs in eller blir försenade mellan Stockholm och Uppsala. Men enligt Trafikverkets preliminära statistik har ungefär sex tåg om dagen varit mer än 20 minuter försenade på sträckan under de senaste fyra åren. Då räknas endast tåg som passerat båda stationerna och alltså inte tåg som ställs in eller leds om.

– Det finns egentligen ingen speciell anledning till varför de här incidenterna inträffar just mellan Uppsala och Stockholm, annat än att det är väldigt mycket trafik och trångt i spåret. Det gör att en mindre störning kan påverka tåg som kommer efter, säger Lotten Herrman och fortsätter:

– Spåren på den här sträckan är ganska gamla och ju mer tåg det passerar, desto slitnare blir dem. Vi gör kontinuerligt underhållsarbete men det finns saker som är svåra att förebygga, som till exempel en brand.

Pontus Hörling har pendlat mellan Uppsala och Stockholm sedan 1990-talet. Foto: Lisa Mattisson

En av de många som pendlar mellan Uppsala och Stockholm är Pontus Hörling. Han har pendlat in till Stockholm i över 20 år.

– Det är såklart väldigt irriterande när tågen inte går som de ska. Egentligen har det väl alltid varit ganska vanligt att tågen är något försenade, men jag tycker att det hänt oftare under den senaste tiden, säger han.

I olika perioder har han åkt bil in till Stockholm, men det allra vanligaste är att han tar tåget.

– När jag reste på 90-talet var det vanligt att tågen blev försenade på grund av problem med kontaktledningar, men det är inget som händer i dag. Däremot blir det förseningar av andra anledningar, som när jag skulle åka hem runt jul var det spårfel och då fick jag lov att ta en buss som tog mycket längre tid, säger Pontus Hörling.

Förseningar och inställda tåg är något som resenären Pontus Hörling vant sig vid. ”Som mest har jag nog försenats med ett par timmar”, säger han. Foto: Lisa Mattisson

Nu planerar Trafikverket att utvidga rälsen med ytterligare två spår, så att banan sammanlagt har fyra spår. Det välkomnas av såväl SJ som SL.

– Vi samarbetar med Trafikverket för att lokalisera de delar av spåren som är sårbara för att på så sätt förbättra förutsättningarna. Vi vill att den här sträckan ska prioriteras, säger SL:s presskommunikatör Claes Keisu.

Den nya utbyggnaden minska förseningarna på sträckan.

– Om ett tåg av någon anledning får problem blir det lättare för övrig trafik att passera när det finns fler spår att nyttja. Dessutom blir kapaciteten högre på sträckan så att fler tåg kan köra samtidigt, säger Lotten Herrman på Trafikverket.

Kommer känsligheten på sträckan finnas kvar när det finns fyra spår med tanke på att antalet tåg kommer öka?

– Nej, i och med att det finns fler spår så minskar känsligheten. Dels blir det inte lika trångt och dels finns det fler spår att nyttja. Så blir det problem på ett spår finns det större möjligheter att leda om trafiken.

Enligt preliminära siffror från Trafikverket har ungefär sex tåg om dagen varit mer än 20 minuter försenade. Foto: Lisa MAttisson

Fyrspårsbanan är planerad att börja byggas tidigast 2026 men Trafikverket beslutade häromveckan var den nya banan ska anlända till Uppsala. Ett alternativ som valdes bort var att förlänga Uppsala C söderut, istället kommer stationen att breddas.

– Det är en milstolpe och en förutsättning för det fortsatta arbetet med fyrspåret. Breddningen kommer göra det smidigt och enkelt för pendlare i Uppsala att byta mellan olika färdmedel, säger Lotten Herrman.

Vad är ”Fyra spår Uppsala”? Fyra spår Uppsala är ett av Trafikverkets föreslagna järnvägsprojekt. De fick 2018 i uppdrag av regeringen att planera för utbyggnaden av Ostkustbanan från Uppsala Centralstation till länsgränsen mot Stockholm. Två järnvägsspår ska bli fyra och dessutom ska det bli ytterligare två stationer längs med sträckan; vid Bergsbrunna och Alsike. Sträckan som ska byggas ut är cirka 23 km lång. Utbyggnaden beräknas kosta runt 6,7 miljarder kronor och är planerad att dra igång tidigast 2026 Källa: Trafikverket Visa mer

