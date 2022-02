Sexhandeln i Stockholm har ökat under pandemin

Vardagsmörkret kring Johannes kyrka i centrala Stockholm är kompakt. Ett par kvarter därifrån pågår spaning mot en misstänkt lägenhetsbordell. I ett gathörn intill står socialsekreteraren Jenny Holmberg från stadens Mikamottagning och Christel Nyborg, uppsökare från ungdomsjouren och Simon Häggström, polisinspektör på Norrmalm och väntar.

De förstnämnda står beredda. Så fort polisen slagit till kommer de åka till aktuell adress för att möta upp såväl kvinnorna som sålt sex som männen som köpt och därmed begått ett brott.

Syftet är att erbjuda hjälp och stöd. I kvinnornas fall handlar det också om att informera dem om deras rättigheter.

– Utan polisen skulle vi aldrig nå de här kvinnorna. De är mycket sällan här frivilligt och lever i en uttalad utsatthet, konstaterar Jenny Holmberg.

Polisen Simon Häggström (till höger) möter upp socialsekreterarna Christel Nyborg och Jenny Holmberg inför ett arbetspass i Stockholm city. ”Äntligen prioriteras det här arbetet”, säger de. Foto: Beatrice Lundborg

Våren 2021 tecknade staden ett samverksamsavtal med polisen. Sedan dess har arbetet med att gemensamt söka upp barn, unga och kvinnor som befinner sig i prostitution intensifierats. Uppsökarna gjort 117 arbetspass tillsammans med polisen – att jämföra med 20 året innan.

Resultaten har inte låtit vänta på sig:

● Under förra året kom socialtjänsten i kontakt med 255 personer som säljer sex och erbjudit dem stöd på stadens Mikamottagning. Majoriteten av dem har utländsk bakgrund och utnyttjas i organiserad verksamhet.

● Utöver det har ungdomsjouren, både via uppsökarna och inkomna orosanmälningar från andra håll, identifierat 49 personer under 18 år i prostitution. Majoriteten av dem är svenska medborgare som på olika sätt lockats och lurats in via så kallade sugardejtingsidor på nätet.

● Staden har också etablerat kontakt med 201 sexköpare, uteslutande män. Det är en stor ökning jämfört med året innan då man nådde 68 personer. Någon statistik över etnisk bakgrund förs inte, men det finns en tydlig trend: antalet sexköpare med utländsk bakgrund ökar. Runt en tredjedel av männen tar emot den hjälp de erbjuds.

Simon Häggström, polis med mångårig erfarenhet av att arbete mot prostitutionen i Stockholm, anser att den samverkan som nu blivit verklighet är lika efter efterlängtad som avgörande för att man ska kunna hjälpa dem som vill ha hjälp. I förlängningen hoppas han också att det leder till att fler sexköpare och fler av de hallickar som ofta ligger bakom sexhandeln lagförs.

”Kvinnorna blir utsatta för en rad olika brott de inte vågar anmäla. Misshandel, rån, stölder, våldtäkter. När vi har socialtjänsten med oss ökar våra chanser att få dem att våga anmäla”, säger Simon Häggström, polisinspektör på Norrmalm. Foto: Beatrice Lundborg

– Siffrorna är skrämmande. Men tyvärr kommer vi inte ifrån att vi fortfarande bara skrapar på ytan, säger Simon Häggström.

Enligt både polis och socialtjänst har de två senaste åren av pandemi ökat både utbud och efterfrågan. När Sverige valde en mindre restriktiv hållning än många andra länder i Europa sökte sig fler hallickar – och fler kvinnor som tidigare sålt sex i andra länder – till Sverige och Stockholm. Polisen, som aktivt bedriver internetspaning, har också noterat att att antalet sexannonser ökat och att priserna dumpats.

– En sexuell ”tjänst ” som kostade 1 500 för tre år sedan kan i dag kosta så lite som 500. Dels har konkurrensen ökat, men det handlar också om att fler har råd vilket ökar antalet köpare och gör kvinnorna än mer utsatta, konstaterar Simon Häggström.

Under pandemin har han också noterat att antalet unga – inte sällan utbildade – kvinnor från Ukraina sökt sig hit efter att de har förlorat sina jobb i hemlandet.

Pandemin antas också ligga bakom att så många minderåriga identifierats. Ökad psykisk ohälsa och tidigare utsatthet för sexuellt våld är starka riskfaktorer, ibland i kombination med att man behöver pengar till konsumtion:

– Vi har sett fler exempel på unga tjejer som blivit av med sina vanliga extrajobb och som lockats in i den här hänsynslösa exploateringen, säger Simon Häggström.

”Vid behov erbjuder vi akuthjälp som skyddade boende och vård. Men det kräver mycket tillit för att de ska våga be om hjälp. De flesta är mycket rädda, för sina hallickar, men även för polisen”, säger uppsökaren Christel Nyborg. Foto: Beatrice Lundborg

Att man identifierat så många som 49 minderåriga ser Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad, som en mycket tydlig larmsignal.

– Det är en prioriterad grupp som måste fångas upp så tidigt som möjligt. Barn kan aldrig samtycka till prostitution, säger Jan Jönsson som i höstats också drev fram stadens nya handlingsplan mot människohandel och prostitution som nu ersatt den tidigare, femton år gamla.

När denna vardagskväll går över i natt har tre sexköpare gripits, förhörts och bötfällts på plats. Alla tre, liksom kvinnan i lägenheten de besökt, har fått samtalskontakt och information av uppsökarna.

Över 20 kvinnor utnyttjade i lägenhetsbordell – rättegång pågår ● För ett par veckor sedan väcktes det senaste åtalet kopplat till en större bordellverksamhet som bedrivits i Stockholm. ● En 50-årig man från Moldavien står åtalad för grovt koppleri för att från och med 28 december 2020 och 14 maj 2021 ”vanemässigt, med betydande vinning och i större omfattning” utnyttjat. 21 kvinnor som haft ”tillfälliga sexuella kontakter mot ersättning”. ● Enligt åtalet har mannen rekryterat kvinnorna, ombesörjt deras resor till Sverige samt administrerat och betalat för de sexannonser som lades ut på internet. Mannen förde ut 1,6 miljoner ur Sverige och hade 325 000 kronor i kontanter på sig när han greps. ● Kvinnorna, varav i princip alla ursprungligen är från Ukraina, sålde sex från både hyrda lägenheter och hotell. ● Rättegången pågår för närvarande i Stockholms tingsrätt. Mannen riskerar ett flerårigt fängelsestraff. Visa mer