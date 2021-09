Shekarabi: Familjeveckan en del i budgeten

Den så kallad familjeveckan innebär att en förälder till barn mellan 4 och 16 år kan vara hemma och få ut 80 procent av lönen. Syftet är att vårdnadshavaren ska kunna vara hemma när barn till exempel har skollov eller vid utvecklingssamtal, och behöver alltså inte handla om sjukdom som vid vab.

Socialförsäkringsministern menar att det hade varit för krångligt att införa ett riktat stöd i stället för att alla ska få ta del av familjeveckan.

– Jag tror att den kommer att användas mest av dem som inte kan arbeta hemifrån. Det är självklarheter för dem med flexibla arbetstider men många har inte den möjligheten, säger Ardalan Shekarabi.

– Det handlar om att skapa rättvisare villkor och att kunna vara med barnen när de är lediga.

Enligt Ardalan Shekarabi ska familjeveckan införas i april 2022.

Försäkringskassan kommer att sköta utbetalningen och ansvara för kontroll så att reformen inte missbrukas.

Reformen kostar 3,5 miljarder kronor under första året i höstbudgeten. Totalt handlar det om sex dagar per år - tre dagar per förälder. Den som är ensam vårdnadshavare får själv disponera alla sex dagar.