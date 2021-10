Sista förhöret hållet med misstänkte polismördaren – ”Inget erkännande”

På DN:s fråga om 17-åringen, som bedöms ha varit kopplad till ett av de kriminella nätverk som länge bekrigat varandra i Biskopsgården, under de avslutande polisförhören gjort några medgivanden, svarar Linda Wiking:

– Vi har i vart fall inget erkännande.

Att det blir ett åtal mot 17-åringen stod klart tidigt. Tekniska fynd av vapen och annan bevisning gjorde att han redan den 2 juli kunde gripas och två dagar senare häktades han på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök.

Den skjutne polismannen patrullerade på moped vid Vårväderstorget tillsammans med en kollega den här kvällen och utredarna bedömde tidigt att han inte var den tänkta måltavlan för kulorna, utan några killar i det andra av de konkurrerande nätverken i stadsdelen.

Kammaråklagare Linda Wiking leder utredningen om mordet på polismannen. Foto: Adam Ihse/TT

Därför säger nu kammaråklagare Linda Wiking att det utöver polismannens anhöriga i dagsläget finns tre ytterligare personer som är att betrakta som målsägare, utsatta för mordförsök.

Utöver 17-åringen har ytterligare en kille tidigare varit misstänkt för delaktighet i mordet.

– Men där har vi ännu inte fattat beslut om åtal ska väckas eller inte, säger Wiking.

Hon och polisen har varit satt under tidspress. Enligt en lagändring som trädde i kraft i somras ska inte personer under 18 år behöva sitta frihetsberövade i mer än tre månader. Det första fall i landet där denna ändring kraftigt påverkat en förundersökning är just polismordet i Biskopsgården.

Enligt den nya lagen skulle åtal ha behövt väckas senast nu på måndag, om inte 17-åringen hade kunnat släppas från häktet. Men åtalet är alltså inte klart. Därför har åklagaren begärt att det hålls en så kallad omhäktningsförhandling under fredagen för att begära tingsrättens tillstånd att få mer tid med hänvisning till lagens skrivning om ”synnerliga skäl”.

Lagen har nämligen givits en ventil för tillfällen, som det heter, ”när det misstänkta brottet är särskilt svårutrett för att det utgör en del av organiserad eller gängrelaterad brottslighet.”

Kammaråklagare Linda Wiking har på sitt bord en utredning på 2 000-3 000 sidor samt ett antal filmer. Hon säger:

– Vi kommer att vara klara med själva utredningen inom tremånadersgränsen, vilket är helt otroligt. Vi har haft många som har slitit mycket hårt med ett stort engagemang, inte minst hos NFC som inte sällan får kritik. Nu återstår delgivningen där försvaret sannolikt behöver tre till fyra veckors inläsning. Därför räknar jag i dag med åtal i månadsskiftet oktober-november.

Den häktade 17-åringen har genomgått en så kallad mindre rättspsykiatrisk undersökning. Den sa att han inte lidit av någon allvarlig störning, vare sig vid brotts- eller undersökningstillfället.

17-åringen har hela tiden förnekat brott och därför motsatt sig att vara häktad.

Läs DN:s tidigare rapportering om polisskjutningen