SJ ställer in omkring 30 avgångar per dag

Sträckorna som främst påverkas är Stockholm–Göteborg, Stockholm–Malmö, Stockholm–Uppsala och Linköping–Gävle. Men även enstaka avgångar på andra sträckor påverkas.

Resenärer kommer enligt SJ att bli kontaktade under måndagen om eventuella förändringar av deras resor. Personer som bokat sig på ett snabbtåg under måndagen och tisdagen kommer att kunna boka om sig till en valfri annan avgång, då det enligt SJ fortfarande finns lediga platser kvar.

SJ kommer under onsdagen och torsdagen att sätta in längre tåg för att även personer som planerar att resa under onsdagen eller torsdagen när det finns färre lediga platser ska kunna genomföra sin resa.

SJ kan i nuläget inte svara på om liknande problem kommer att bestå även efter julhelgen.

– Jag vågar inte ge någon prognos men när vi kommer ikapp med färre antal sjuka kommer vi kunna erbjuda betydligt fler tåg, säger Anton Almqvist-Källén.

SJ har sedan sista oktober haft problem med inställda avgångar sedan ett nytt planeringssystem, som både hanterar tågs tidtabeller samt anställdas arbetspass, togs i bruk. Enligt branschtidningen Publikt har det bland annat handlat om att det nya systemet producerat scheman som lett till personalbrist, för långa arbetspass och schemaändringar i sista stund.