Självmordslinjen: ”Nyårshelgen är vi mest oroliga för”

Fakta. Suicid och psykisk ohälsa

Under 2020 dog 1 168 personer av suicid i Sverige. 72 procent av dessa var män och 28 procent kvinnor. Bland personer mellan 15-29 år stod suicid för 32 procent av alla dödsfall förra året. Antalet suicid som registrerades under 2020 var något färre än under 2019.

Förra året vårdades totalt 6 666 personer på sjukhus till följd av suicidförsök eller annan avsiktlig självdestruktiv.

Totalt 41 procent av befolkningen uppgav i Folkhälsomyndighetens undersökning för 2020 att de har besvär av ängslan, oro eller ångest. Av dessa var det 6 procent som uppgav att besvären var svåra. 49 procent av kvinnorna i undersökningen uppgav besvär av ängslan, oro eller ångest och 33 procent av männen.

Folkhälsomyndighetens statistik visar också att unga kvinnor oftare uppger depression och att psykiska besvär är vanligare vid låg inkomst.

Källa: Folkhälsomyndigheten