SJ:s bokningssystem ligger nere

– Vår underleverantör har problem som de jobbar på att lösa. Det finns i nuläget ingen prognos för när problemet kan vara löst, säger Leila Fogelholm, kommunikatör på SJ.

För löpande uppdateringar och vidare information hänvisar bolaget till sin hemsida.

– Kan man avvakta med att köpa en biljett så gör gärna det, säger Leila Fogelholm.

SJ har på grund av ett nytt planeringssystem tampats med hundratals inställda avgångar och stor frustration hos personalen de senaste månaderna. Lars Lindberg, företagets direktör för trafik och service, har tidigare sagt till DN att han räknar med att bolaget kommer att tvingas fortsätta ställa in omkring 30 avgångar per dag under det första kvartalet nästa år.

Dagens problem med bokningssystemet har ingenting med tidigare problem att göra, säger Leila Fogelholm.

Utöver två inställda avgångar till Uppsala förväntas tågen rulla som vanligt på måndagen. Eftersom att Folkhälsomyndigheten rekommenderar hemarbete har SJ inte satt in några extra avgångar, även om det för många är första dagen tillbaka på jobbet, uppger Peter Kraneius, kommunikatör på SJ.

