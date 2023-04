SJ:s tågstopp hårt slag mot pendlare och turister i Göteborg: ”Stockholmsfixering”

Logga in

På perrongen på Göteborgs centralstation står resenärerna som ska med SJ:s mot Skåne i en klunga. Under sommaren kommer dock inga tåg att trafikera den här sträckan.

Margareta Haglund är en av de som ofta tar SJ-tåget mellan Göteborg och Skåne för att hälsa på barnbarnen.

– Jag tycker det är jättetrist att man ställer in allt. Jag hälsar på mina barnbarn ungefär en gång i månaden.

Vad kommer du göra nu i sommar när SJ-tågen är inställda?

– Förmodligen åka buss. Öresundståget är ett mjölktåg, det sa man alltid förr i världen att det stannar vid vartenda mjölkbord. Öresundståget stannar hela tiden.

Bild 1 av 2 Margareta Haglund menar att Öresundstågen stannar för ofta, och överväger istället att ta bussen i sommar. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 Andreas Feurst pendlar ofta mellan Skåne och Göteborg, och hade tänkt göra det även i sommar. Nu ser han över vilka alternativ som finns, när SJ ställt in sina avgångar. Foto: Tomas Ohlsson

Även arbetspendlare kan få det besvärligt i sommar. En av de som pendlar på sträckan är Andreas Feurst.

– Det är tråkigt, det har vart en överraskning. Jag jobbar i Göteborg till och från, och då är det väldigt bra att åka SJ-tåget, det är snabbt och smidigt. Även om Öresundståget går så tar det längre tid och är inte lika bekvämt, så det är synd, säger han.

Hur blir det för dig i sommar?

– Jag kommer jobba i sommar också, så jag får väl se om det blir bilen eller Öresundståget, eller resa mindre. Men det är synd, säger han.

De inställda avgångarna kommer även olägligt för Göteborg under sommaren, staden är ett populärt turistmål för både inhemska som utländska besökare.

”Jag tycker man gör det väldigt enkelt för sig genom att lägga över ansvaret på andra operatörer. Det är ungefär som med Systembolaget – man är statlig och man behöver inte tjäna pengar på det sättet. Och ansvaret tycker jag är viktigt”, säger Ola Kristoffersen. Foto: Tomas Ohlsson

Kommunstyrelsens ordförande, Jonas Attenius menar å sin sida att regeringen inte gjort nog och är allt för Stockholmsfixerad.

– Jag har extremt svårt att tro att regeringen skulle sitta lika passiv om den här situationen skulle drabba tågen från Stockholm åt något håll, men nu drabbar det göteborgarna, och då är det fine. Jag menar att man måste agera.

Jonas Attenius menar att regeringen är Stockholmsfixerad. Foto: Tomas Ohlsson

Peter Grönberg är vd på Göteborg och Co, som jobbar för utvecklingen av Göteborg inom turism och evenemang. Han tycker det är olyckligt med inställda tåg inför en sommar med många stora invigningar och evenemang i staden.

– Det är en fantastisk sommar till i Göteborg med konserter på Ullevi, 400-årsjubileumsfirandet av staden, Way Out West och Gothia cup. Så det finns en dynamik i Göteborg, och väldigt mycket upplevelser i staden. Och då är ju tillgänglighet väldigt viktigt, och tågen är en viktig del av den tillgängligheten, säger han.

Grönberg säger att det både kommer påverka personer som bor i södra Sverige och besökare från exempelvis Danmark eller norra Tyskland.

– Det är en oerhört intensiv period, och det är redan ett hårt tryck i normala fall, så det är klart att det här kommer påverka.

Johan Trouvé, vd på västsvenska handelskammaren, säger även han att de försämrade tågförbindelserna kommer påverka näringslivet, främst besöksnäringen.

– Har man inte tågförbindelser så försvårar man ju möjligheten för människor att på ett enkelt och snabbt sätt ta sig till Göteborg, oavsett om det är en längre tid eller en spontanresa över dagen, säger han.

Peter Grönberg, vd Göteborg & Co, säger att det är ett hårt tryck på trafiken till Göteborg även under vanliga somrar. Foto: Marie Ullnert

För att möta behovet när tågavgångar ställs in i sommar, meddelade SJ under fredagen att man skrivit under ett avtal med bussföretaget Vy.

– De kommer tillgodose det behovet som finns med fler bussavgångar. Så blir det ett större behov kommer de att sätta in fler bussar på sträckan, säger Martina Nord, presskommunikatör på SJ.

DN har sökt infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).