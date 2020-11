Sjukhus kritiseras för smittspridning – covid-19-sjuka äldre ska ha skickats hem utan testning

Göteborgs stad har anlitat revisionsfirman KPMG för att granska orsakerna till den omfattande spridningen av covid-19-smitta på stadens äldreboenden i våras med många dödsfall som följd.

Nu är slutrapporten klar. Slutsatsen är att många faktorer bidragit. Anmärkningsvärt är den hårda kritiken från några äldreboenden mot sjukhusvården. Ansvariga har anonymt svarat på frågan vilken de ser som den främsta orsaken till att covid-19 kommit in på deras äldreboende.

”Vi på korttid har fått den största majoriteten ifrån sjukhusen, deras kunskap har varit under all kritik”, säger en av de ansvariga och hävdar att ett av sjukhusen ”utpekat sig med att ljuga om patienter som kommit med symptom och dom säger att patient (är) helt frisk”.”Deras hygienkunskaper är under all kritik!!”, står det i utredningen.

En annan äldreboendeanställd skriver:

”I två av fallen vet vi att patienterna kommit hem och varit Covid-19 smittade från sjukhuset. Dvs utan att de varit provtagna, vilket innebär att vi inte har vetat om det. Vi hade inte tillräckligt med testmaterial utan detta fördelades mestadels till sjukhuset”.

Ett annat svar ger samma bild:

”Att brukare haft symptom när de kommit från sjukhus. Spridning skedde pga. att vi hade dubbelrum fram till juni 2020.”

Andra hävdar att personal tagit med sig smittan in i huset.

”Personalen har tagit in det. Framförallt de som har varit positiva utan symtom. Personal har inte hållit avstånd och inte använt skyddsutrustning på rätt sätt”, står det i ett av svaren.

En annan av de ansvariga poängterar att det tog mycket lång tid innan man började testa personalen eftersom det var patienterna som prioriterades och att man saknade testutrustning eftersom denna koncentrerades till sjukhusen.

KPMG:s utredning slår fast att det finns stora skillnader mellan när och hur de olika boendena agerat med åtgärder för att minska risken för smittspridning och att vissa boenden redan före den tidpunkt besöksförbudet infördes i staden den 12 mars var igång med olika åtgärder.

”Från andra boenden kan vi stället notera att det är först när smitta på allvar konstateras inom staden som reella åtgärder börjar sättas in och verkställas”, skriver utredarna.

Detsamma gäller hygienrutiner.

”Bilden som getts är att kunskap och efterlevnad varierar mellan enheter och mellan personal i verksamheterna”. Våra intervjuer angående statusen på kunskapen kring basala hygienrutiner före pandemin indikerar att staden, precis som många andra kommuner, hade utmaningar på detta område” , skriver utredarna.

Materialbrist, kunskapsbrist och hög omsättning av personal är andra orsaker som pekas ut och som utredarna menar att kommunen måste åtgärda för att smittspridning på äldreboendena ska kunna undvikas i framtiden.

Texten uppdateras