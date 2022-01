Sjukhusdirektör: Svårt att skriva ut patienter när smittan ökar

Totalt finns 127 patienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset som är klara att skrivas ut, enligt henne. Av dem har 37 väntat på att skrivas ut i sex dagar eller mer. Åtta har väntat i två veckor eller längre.

– En del är personer som behöver hemtjänst men som inte har fått det än. Men väldigt många är patienter som inte klarar sig själva, som behöver få en korttidsplats där de ska få hjälp med att resa sig eller äta. De behöver alltså inte sjukhusets specialistvård utan omsorg som kommunen ska stå för, säger hon.

Det i kombination med den dramatiska ökningen av covidpatienter på sjukhuset den senaste veckan, påverkar möjligheten att erbjuda all typ av vård som kräver inläggning.

Sjukhuset har nu tvingats ställa in planerade hjärtoperationer. Nästa steg, om situationen inte förbättras, blir att ställa in canceroperationer, berättar hon.

– Det är ett extremt läge med högt inflöde av covidsjuka samtidigt som ovanligt många utskrivningsklara patienter ligger kvar på sjukhuset. De platserna behövs till andra. Jag har god kontakt med kommunens chefer och de gör vad de kan men de har också svårt med sin bemanning just nu, säger hon.

På sjukhuset har man nu försökt minska inflödet av patienter genom att förstärka ambulanser med akutläkare för att kunna utföra mer vård på plats samt försökt hitta andra sätt att stötta kommunen för att få ut patienterna till dem.

Enligt henne behövs det någon form av uppslutning i samhället, liknande den hon såg i början av pandemin, för att ta sig igenom den här perioden.

– Jag var med för två år sedan också och då tillskyndade väldigt mycket sjukvårdskunnig personal från helt andra sektorer i samhället och kom tillbaka. Vi måste på något sätt hela gå ihop hela samhället och hjälpa till. Kanske behöver man stötta den kommunala omsorgen mer, säger Maria Taranger.

Hur allvarlig är situationen jämfört med tidigare toppar?

– På ett sätt är jag mer orolig än tidigare. I början hade vi personal som var taggade och gick all in. Det kom in massa personal utifrån. Nu kommer ingen och hjälper oss. Vi är färre kvar. Vi har haft svårare att rekrytera och behålla personal. Alla är trötta och slitna. Jag är orolig att vi ska räcka fram till våren.

