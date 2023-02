Sjuksköterskan Michaela bytte till bemanningsföretag – dubblade lönen

Michaela Lindqvist jobbar sedan tre år tillbaka som bemanningssjuksköterska och får kontinuerligt uppdrag på Södersjukhuset i Stockholm. Tidigare var hon anställd direkt av regionen, men valde att säga upp sig för att få mer inflytande över sitt arbetsliv.

– Jag ville ha ett liv som var mer än jobbet. Jag jobbade hela tiden och det var något som också förväntades av mig. Med tanke på det ansvar man har i yrket, med beslut som påverkar människors liv, räckte inte energin till något annat. Jag hade ingen ork till att umgås med vänner, jag var singel då och hade absolut ingen energi att ge mig ut och hitta en partner, säger hon.

Som konsultsjuksköterska, som det också kallas kan hon i mångt och mycket välja när och var hon vill arbeta eftersom behovet av personal är skriande på många sjukhus.

– Jag kan jobba intensivt i perioder och vara ledig när jag behöver. Många gånger är ledigheten osäker när man är anställd av regionen, säger hon.

Michaela Lindqvist säger att hennes arbetsliv blivit mer flexibelt sedan hon bytte till bemanningsbranschen. Foto: Niklas Porter

Vårdpersonal som arbetar på bemanningsföretag och sedan hyrs in av exempelvis Region Stockholm har, till skillnad från den egna personalen, inga skyldigheter att arbeta under storhelgerna eller på obekväma arbetstider.

Stockholm har likt flera andra regioner i landet ett uttalat mål att minska beroendet av den dyra bemanningspersonalen och i 2023 års budget har mindre pengar avsatts till detta jämfört med i fjol. Men för att minska den inhyrda personalen krävs det att den egna personalstyrkan växer, vilket är svårt då flera av jobben inom vården är bristyrken.

Trenden under de senaste åren har tvärtom varit att sjukvården tvingats öka andelen inhyrd personal. Under första halvåret 2022 stod kostnaderna till bemanningsföretagen för 4,2 procent av de totala personalkostnaderna i svensk sjukvård, en ökning med ungefär en procent jämfört med samma period 2021, motsvarande 727 miljoner kronor.

I Stockholm landade notan för inhyrd bemanningspersonal på nästan 1,2 miljarder kronor under 2022, en ökning med cirka 150 miljoner jämfört med 2021. Enligt regionens hr-direktör Ulrika Sundquist har det varit ett aktivt val att fylla på med mer personal under pandemin.

– För vårdpersonalen var inte 2022 lättare än tidigare år under pandemin. På vissa ställen var upp till 25 procent av all personal sjukskriven under samma period. Totalt i hela regionen hade vi elva procent sjukfrånvaro under året, säger Ulrika Sundquist.

Att som Michaela Lindqvist byta sin fasta anställning i en region till en bemanningstjänst har också blivit ett sätt att höja sin inkomst som sjuksköterska. Som anställd tjänade hon 32 000 i månaden, nu har hon 60 000 om hon arbetar heltid.

– I dag behöver jag inte jobba fem eller sex dagar i veckan för att få en skälig inkomst. Om jag jobbar heltid har jag dubbelt så hög lön nu jämfört med när jag var anställd, vilket möjliggör att kunna gå ner i arbetstid och hålla i längden, säger hon.

Regionerna och i slutändan skattebetalarna får betala allt mer för vårdpersonal på grund av den höga andelen bemanningspersonal. Enligt Michaela Lindqvist beror detta i grunden på att regionerna är för dåliga på att rekrytera och behålla sin personal.

– Det pratas mycket om att bemanningspersonal kostar mycket, men samtidigt är det den branschen som förhindrar att vårdsystemet kollapsar helt. Utan hyrpersonal hade man inte kunnat upprätthålla en värdig vård, säger hon.

Region Stockholms hr-direktör Ulrika Sundquist. Foto: Anna Molander

En nyckelfråga för den offentliga sjukvården är hur man ska lyckas konkurera med bemanningsbolagen, trots att man i många fall inte kan erbjuda samma lön och flexibilitet. Enligt Ulrika Sundquist handlar det om två saker: kontinuitet och utvecklingsmöjligheter.

– I år satsar vi 220 miljoner kronor på att vidareutbilda sjuksköterskor och just specialistsjuksköterskor är den grupp som vi hyr in mest av, säger hon.

I dag har Stockholm en karenstid på sex månader för personal som varit anställda av regionen. Man måste alltså vänta ett halvår med att ta uppdrag i Stockholm om man gått från en anställning till ett bemanningsföretag. Den tiden vill Region Stockholm förlänga till tolv månader.

– Det är för kontinuiteten och det känns viktigt att premiera den egna personalen, säger Ulrika Sundquist.

Under februari gör Region Stockholms vårdenheter en gemensam analys om hur man ska minska andelen inhyrd personal. Därför tar man i nuläget inte in hyrpersonal på avtal som sträcker sig längre än till 28 februari.

– Det har uppfattats som ett hyrstopp efter sista februari, så är det inte. Vi har bestämt att inte ta in personal längre än så medans vi gör den här analysen. Vi har inte tagit några beslut om hur vi ska göra efter det.

