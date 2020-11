Sjukvårdsdirektören: Jag tror och hoppas att färre ska behöva intensivvård

Torsdagens presskonferens om coronaläget i Västra Götalandsregionen ger en känsla av déjà vu. Precis som i våras ökar antalet smittade snabbt – 2.982 testade positivt förra veckan vilket är en fördubbling jämfört med veckan dessförinnan.

Den här veckan är inte slut ännu men antalet positiva tester väntas bli ännu högre, enligt smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg.

– Vi ser en fortsatt ökning vad gäller alla åldersgrupper. Vi har flest fall i gruppen 20 till 59 år men det ökar även bland de äldre. Vi har fått in smittan på ett antal äldreboenden, säger han.

Det går snabbt nu och därför understryker Wahlberg vikten av att följa både de allmänna råden och de skärpta lokala råden. Man ska bland annat avstå från att umgås med andra än de man bor med, avstå från fester och sammankomster och från att vistas i inomhusmiljöer där många människor samlas.

– Allt detta som vi infört är skarpa råd och det är väldigt tuffa råd. Det kräver stora uppoffringar, men det är det som krävs av oss. Det går inte att trolla bort pandemin.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare och Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, under en pressträff om utvecklingen av coronaviruset. Foto: Adam Ihse/TT

Kurvan över inlagda covidpatienter är nästan lika brant som den var i början av april när pandemin tog fart i regionen. 126 patienter är inlagda.

– Om man tittar på andra länger i Europa ser det ungefär likadant ut. De flesta befinner sig i en uppåtgående fas och vi vet inte hur länge det här kommer att pågå. Men varför det kommer precis nu och hur länge det kommer att pågå har vi svårt att svara på, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götaland.

Andelen som intensivvårdas är dock på en betydligt lägre nivå än i april. Enligt torsdagens siffror rör det sig om 17 patienter. Enligt Ann Söderström är det oklart om det bara är en fördröjning eller om det finns någon annan förklaring.

– Vi har lärt oss mycket under våren. Jag tror och hoppas att färre ska behöva intensivvård för att vi har blivit bättre på att vårda dem och att vi sätter in olika mediciner tidigare. Det kan till exempel handla om olika virusmedel, proppförebyggande behandling i högre doser än tidigare eller att man sätter in högflödessyrgas tidigare.

Enligt Ann Söderström tar man nu höjd för att kunna klara en lika stor ökning som i våras – och mer om det skulle behövas.

– Vi har planer på att hela tiden eskalera men det innebär ju att det blir på bekostnad av den planerade vården som vi kommer behöva ställa in. Det är väldigt olyckligt att vi hamnar i ett sånt här läge igen.

Både i Västra Götaland och i Halland rapporterar man att testningskapaciteten är ansträngd. Därför vädjar båda regionerna till befolkningen att testa sig enbart om man uppvisar symptom.