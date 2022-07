Skåne två decennier före med sommarbiljett i kollektivtrafiken

I Skåne är den känd sedan många år och vanligt förekommande i sommarresenärens plånbok, eller som nuförtiden, mobilapp: sommarbiljetten.

För 749 kronor får man resa med fritt i hela Skåne med buss och tåg under två månader. Det kan jämföras med en 30-dagarsbiljett för Skåne, som går loss på 1 199 kronor för en vuxen. Den matematikkunnige inser snabbt att sommarbiljetten innebär en rabatt på nästan 1 650 kronor. Varför?

– Det är ju verkligen det här med flexibiliteten och hållbart resande som vi vill åt. Och att ge så många som möjligt möjlighet att resa till det här priset, säger Hanna Ivarsson, marknads- och kommunikationschef på Skånetrafiken.

Fast det är förstås inte bara välgörenhet, utan handlar också om att minska intäktstappet.

– Under sommaren så går ju resandet ner. Pendlingen minskar och skolungdomarna reser inte med buss och tåg till skolan, så det är ju ett sätt att fylla, se till att så många som möjligt reser när vi ändå har kapacitet. Och testar man under sommaren kanske man vill fortsätta under hösten, säger Hanna Ivarsson.

Sommarbiljetten har funnits i över två decennier, sedan 1999. I år testar Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Göteborgsområdet, att lansera en egen variant inspirerad av sommarbiljetterna i Skåne och Halland. Västtrafik har fått uppdraget av politikerna i kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen.

– Det har väl varit en tanke många år tillbaka, sedan kom det ju en pandemi emellan. Dels vill vi främja det hålbara resandet även på semestern såklart, och främja ”hemester” och vår besöksnäring här, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen.

Biljetten kostar 850 kronor för en vuxen och gäller i 30 dagar. Konkret innebär det att resenären får resa i alla tre zoner för det pris som vanligtvis gäller en zon. Även här är en viktig faktor att minska sommarens intäktstapp, men det är samtidigt förenat med risker.

Så varför sommarbiljett först nu?

– Vi har väl inte kommit på det först nu, det är nånting vi har funderat på i många år och mitt parti har bland annat haft som vallöfte att det här ska införas, säger Ulrika Frick (MP).

I Västtrafiks utredning inför sommarbiljetten finns dock ett ”värsta tänkbara scenario” som innebär att alla resenärer som vanligtvis betalar fullpris köper sommarbiljetten, vilket ger cirka 22 miljoner kronor i tappade intäkter

I Stockholm har man ingen generell rabatterad sommarbiljett. Däremot delar man i år ut ett sommarkort till ungdomar i region Stockholm som är födda mellan 2004 och 2010. Totalt rör det sig om 170 000 unga. Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) säger att det handlar om en riktad nystartssatsning. Tanken är att få unga, som kanske undvikit kollektivtrafiken under pandemin, att upptäcka fördelarna med den.

– Vi är väl medvetna om att den här typen av riktade begränsande kampanjer med tydlig spets många gånger gör varaktig skillnad när det gäller att ändra resandemönster under lång tid, säger han., säger han.

Men någon rabatterad sommarbiljett riktad till den breda massan är inte aktuellt.

– Nej, vi riktar ju snarare in oss på att ha ett lägre och konkurrenskraftigt pris året om. Tittar vi på motsvarande länskortet för Västra Götaland och Skåne så ligger vi i Stockholm till vardags flera hundra kronor under vad motsvarande biljett kostar där, och det för ett betydigt större utbud.

I Skåne är inte sommarbiljetten en reell fråga för politikerna, utöver att den klubbas igenom i budgeten varje år.

– Vi har ju haft det under ganska så lång tid och vi har inte haft uppe den diskussionen om vi ska ha eller inte ha sommarkort. Alltså, det finns inga politiska partier som har uttryckt att man vill ta bort sommarkortet, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Det kostar ett 30-dagarskort i de tre storstadsregionerna Stockholm: 970 kronor Skåne: 1 199 kronor Västra Götaland: 1 870 kronor Priserna gäller en 30-dagarsbiljett för en vuxen som vill resa i hela regionen Visa mer

Sommarbiljetter i de tre storstadsregionerna Stockholm: Finns inte, men i år delas ett sommarlovskort ut till 170 000 ungdomar. Skåne: 749 kronor för två månader (12 kronor per dag) Västra Götaland: 850 kronor för 30 dagar (28 kronor per dag) Visa mer

