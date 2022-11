Skärpta klimatmål i EU kan tvinga Sverige att låta mer skog stå kvar

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Efter långa förhandlingar mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen har EU:s medlemsländer kommit överens om att minska unionens nettoutsläpp av växthusgaser genom att öka kolinlagringen i skog och mark, den sektor som kallas LULUCF (Land use, Land Use Change and Forestry).

Överenskommelsen, som klubbas formellt senare, innebär att kolinlagringen ska öka från 225 till 310 miljoner ton år 2030.

Tillsammans med ökade krav på bland annat utsläppsminskningar inom den icke-handlande sektorn (ESR), som omfattar vägtrafik, jordbruk och byggnadsverksamhet, väntas det leda till att EU kan minska sina nettoutsläpp med 57 i stället för 55 procent till 2030. Därmed kan gränsen för klimatpaketet Fit for 55 klaras med viss marginal. Enligt EU:s klimatmål ska nettoutsläppen sedan vara noll år 2050.

– Det är positivt att förhandlingarna har gått framåt. Men för Sveriges del blir det en kraftig ökning till 47 miljoner ton, som kan bli svår att nå utan att det slår hårt mot landets familjeskogsbruk nu när regeringen håller på att sumpa klimatmålen, säger EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C).

Hon syftar på att det enligt förslaget är tillåtet för ett land att kompensera ett för litet kolupptag med extra utsläppsminskningarna inom den icke-handlande sektorn (ESR), något som Sverige tidigare hade beredskap för.

– Därför är jag mycket oroad över att regeringen nu minskar reduktionsplikten och sänker klimatmålen, och att Sverige inte når målen inom ESR. Då kommer det att behöva kompenseras med minskad avverkning i skogen. Det är ett svek mot svenska skogsägare. Regeringen har helt enkelt valt oljeshejkerna framför de svenska familjskogsbruken, säger Emma Wiesner.

Men det är också tillåtet att köpa utsläppsutrymme från något land som har marginal – kan inte Sverige göra det i så fall?

– Nej, jag tycker inte Sverige ska basera sin klimatpolitik på att putta över ansvaret på andra EU-länder, säger Emma Wiesner.

För att öka kolinlagringen i Sveriges skogar på så pass kort tid handlar det i första hand om att låta mer skog stå kvar, förklarar hon.

– Det snabbaste sättet att öka kolinlagringen är att minska avverkningsnivåerna. På längre sikt ökar man kolinlagringen med ett hållbart skogsbruk, säger Emma Wiesner.

Hennes parlamentskollega från Miljöpartiet, Pär Holmgren, tycker att målet om ökad kolinlagring är ett viktigt steg för att stärka EU:s klimatarbete, men att åtgärden kanske ser bättre ut på pappret än den är i verkligheten.

– Det enskilt viktigaste är att vi får upp kolsänkan till 310 miljoner ton 2030. Men det är uppenbart att det har förhandlats in många kryphål i avtalet. Det finns mycket flexibilitet mellan åren, och det finns egentligen inget bindande under åren fram till 2030, vilket innebär en risk att kolbudgeten överskrids.

– Och vi får inte glömma bort att vetenskapen säger att utsläppen i EU måste minska med 65 procent till 2030 om vi ska vara i linje med Parisavtalet. Nu klättrar vi möjligen upp från 55 till 57 procent. Det är som att ligga under med 8–0 i en fotbollsmatch och få in ett tröstmål i slutet, så att det blir 8–1, säger Pär Holmgren.

En långvarig konflikt i förhandlingarna har varit att en ökad kolsänka i de nordiska skogarna kan bli en ursäkt för fortsatt höga utsläpp från exempelvis franska jordbruksmarker. Det har lösts tills vidare genom att jordbruksmark har lyfts ut ur ekvationen, i väntan på noggrannare utredningar.

DN har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) för en kommentar.