Skjutningarna i Sverige har ökat med 20 procent

Antalet skjutningar och sprängningar ökar i Sverige. Från januari till oktober i år har 315 skjutningar bekräftats, en ökning med nästan 20 procent jämfört med samma period förra året. Även dödstalen på grund av skjutning har ökat. Totalt har 37 personer avlidit och 105 skadats, jämfört med 31 respektive 91 personer under samma period 2019.

I Stockholm har polisen befarat att det skulle ske en ökning av skjutningar och dödligt våld. Obalans i gängstrukturer efter flera gripanden är en av anledningarna till det, säger Palle Nilsson, på polisens underrättelseenhet i Stockholm. 2019 tog man fram en nätverksrapport som pekade ut vilka nätverk som stod för majoriteten av våldet.

– Under året som har gått har ett flertal ledande personer gripits och det är ett 40-tal som sitter häktade. Det har skapat en obalans i maktstrukturerna och bråk om makten. Vi sa redan i våras att det kortsiktigt kan leda till ökat våld, säger han.

– Det vore helt oacceptabelt för oss att låta de som byggt upp ett våldskapital fortsätta. Vi har sett att det kan ske en eskalering när vi gör vapen- och narkotikatillslag mot nätverk, men det kan inte hindra oss från att lagföra bort de som driver det här våldet, säger Palle Nilsson.

Att skjutningarna ökar beror på en frånvaro av kraftfulla åtgärder, menar Moderaterna.

– Det är väldigt allvarligt att skjutningarna ökar från en väldigt hög nivå. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Morgan Johansson (S) och Mikael Damberg (S) har misslyckats med sitt arbete. Situationen fortsätter förvärras. Hur länge till ska det få göra det?, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för M.

– Samtidigt finns det hopp, det är inte nattsvart. Vi har pekat på den danska vägen, men då måste man våga ta i mot de kriminella gängen på ett helt annat sätt än vad man gör i dag.

Den största ökningen har skett i Stockholm. 125 skjutningar under tio månader i år, från 70 skjutningar under samma period under förra året. Hur ser du på det?

– Alla skjutningar är dåliga, men det är ju extra problematiskt att det kan ske i huvudstaden hela tiden. Vidtar man inte kraftfulla åtgärder nu kommer den kriminaliteten att bita sig fast på en nivå, där det kommer bli mycket svårt att hantera den, säger Johan Forssell.

Vad pratar vi om för nivå?

– Det är den nivå vi har nu, när kriminella bygger sin infrastruktur och blir en del av stadsdelar. Människor vänjer sig och då blir det svårare att rycka upp de kriminella nätverken med rötterna.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) säger att polisen i Stockholm är ”kraftfullt offensiva” och han hoppas på att det ska resultera i minskat våld.

– Skjutningarna och sprängningarna är ett av våra största samhällsproblem just nu. Jag förstår att människor blir förbannade. Ilskan måste vändas till beslutsamhet, att vi ska trycka tillbaka gängen och att det inte är något vi ska vänja oss vid.

Det går att vända negativa spiraler, menar Mikael Damberg och pekar ut Malmö som exempel.

– Malmö är den stad som länge var symbolen för skjutningar har haft minskade skjutningar tre år i rad. Det visar att det går att trycka tillbaka våldet när polisen kraftsamlar och det ska vi göra i hela Sverige.