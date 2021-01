Skogsbolagen bryter mot egna miljöregler – men behåller certifikat

Fakta. Två tredjedelar av svensk skog certifierad

Det finns cirka 23,6 miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige. Stor del av arealen är hållbarhetscertifierad.

FSC-certifiering

Forest Stewardship Council

Skogsmark: 13 miljoner hektar (där merparten av arealen även är PEFC-certifierad)

Antal skogsägare: 337 (juni 2017)

Flera bolag har uppmärksammats efter brott mot FSC-reglerna. Skogsbolaget Holmen tilldelades en allvarlig avvikelse efter att ha missat höga naturvärden i Jämtland 2017. Tre år tidigare blev Bergvik Skog delar av sitt certifikat i Dalarna temporärt indraget efter återkommande brister. Ingen har hittills helt blivit av med certifieringen.

PEFC-certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification, mindre hårda krav om hänsyn.

Skogsmark: 16 miljoner hektar (redovisar all skogsmark – inte bara där träd växer, så kallad produktiv skogsmark)

Antal skogsägare: 48.000

Antal entreprenörer: 3.500

Enstaka mindre privata skogsägare som varit anslutna till ett grupp-certifikat har uteslutits på grund av regelbrott.

Källor: Skogsstyrelsen, FSC, PEFC.