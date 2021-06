Skogsbrand i Småland ännu inte under kontroll

Under natten mot söndag har räddningstjänsten fokuserat på att hålla linjerna för skogsbranden i Finsjö utanför Mönsterås, som uppges täcka en yta på omkring 125 hektar, motsvarande ungefär 200 fotbollsplaner. Under söndagsmorgonen kallades styrkor från Jönköpings, Blekinge, Kronoberg och Västra Götalands län in för att bistå arbetet, utöver ett 70-tal personer, fyra helikoptrar och tre skopande flygplan som redan var på plats.

– Vi har fortsatt höga brandriskvärden och det är fortfarande allvarligt läge, vi vill inte säga att vi har kontroll än, säger Magnus Skyttemo, inre befäl på räddningstjänsten, till SVT Småland.

Branden är inringad men ännu inte under kontroll. Vädret avgör möjligheten att hindra ytterligare spridning och förhållandena väntas bli mer gynnsamma under söndagen.

– Jag skulle inte säga att vi i dag har bra förutsättningar, men bättre än tidigare i alla fall, säger Magnus Skyttemo till SVT Småland.

Under lördagen nådde branden ett hundratal meter från bebyggelse och närboende har känt rökdoft men man har inte sett anledning att evakuera.

– Det är klart det känns lite sådär att gå och lägga sig med rökdoft ute och veta att det brinner relativt nära. Men vinden ligger på bort från husen här och in mot skogen nu åtminstone, säger oppositionsrådet Robert Rapakko (S) i Mönsterås till SVT Småland.

I Sandsjöbacka i Halland har två skogsbränder kämpats ner under lördagen, med förbehåll för att de kan blossa upp igen. En enhet från räddningsplatsen är kvar under söndagen och eftersläcker. Blixtnedslag anges som en möjlig orsak till dessa bränder, enligt SVT Halland.

Inför söndagseftermiddagen har SMHI gått ut med en klass 1-varning för kraftigt åskväder i Skåne, Halland och västra Kronoberg, som kan komma att påverka el- och telefontrafiken, rapporterar Expressen.

Läs mer:

SMHI: Extremt stor risk för skogsbränder i Östersjölandskapen

Skogsbränder i Halland under kontroll